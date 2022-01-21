УКР
Гармаш про "визнання "ЛДНР": "Це поставить хрест на Мінських угодах"

Гармаш про

Визнати "Л/ДНР" прагне Комуністична партія Російської Федерації. Проєкт постанови внесли до Держдуми Росії. Утім, на думку представника окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергія Гармаша, постанова навряд чи буде підтримана.

На його думку, правляча в РФ партія "Единая Россия" не зацікавлена в ухваленні такого рішення, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

"Провладна сила, партія Путіна, не зацікавлена у визнанні "ДНР", тому що це поставить хрест на Мінських угодах", — впевнений Гармаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР"

За словами експерта, Росія, навпаки, хоче примусити Україну до виконання угод, щоправда, виключно у тому вигляді, як їх бачать у Кремлі.

"Росія намагається змусити Україну виконати Мінські домовленості, як вона їх бачить. І це дає Росії можливість, якщо це відбудеться, розв’язати свої проблеми, які вона у вигляді ультиматумів ставить перед Заходом", — вважає представник ОРДО в ТГК.

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР". 21 січня стало відомо, що в Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР".

Автор: 

Держдума (736) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136) ОРДЛО (320)
+8
Если кто думает что Донбасс будет кацапский мол пусть забирают,отстанут от нас ,то ошибаються,Крыма им мало как показало время,оркам нужна вся Украина и уже границы будут проходить с Мордором в Днепровской области,а на оккупированных территория будет напичкана техника и орки будут смотреть дальше,пока их не остановить они будут лезть и лезть
21.01.2022 09:41 Відповісти
+3
Шо значить - навряд чи буде підтримана? Хтось дума що там ще є ті хто може щось диктувати Фуйлу? Це все квартал95, відосіки для товподятлів.
21.01.2022 09:33 Відповісти
+3
Если у гражданина возникает мысль о легализации *ЛДНР*,то он предатель Украины.
21.01.2022 09:33 Відповісти
Шо в тебе там "возніка"?
21.01.2022 09:36 Відповісти
Не понятно что под названием лднр является врагами и предателями Украины.А у кого в мозгах противоположное мнение,то они такие же предатели.
21.01.2022 10:33 Відповісти
P.S. *у гражданина Украины*
21.01.2022 09:35 Відповісти
Ну и прекрасно. Зебобики в один голос утверждали, что Минские соглашения - преступление. Отменят соглашения, им придется доказывать, что они могут обойтись без них. Только не дома на диванах, а в окопах. Под градами и смерчами. Только вот, не всем удастся вернуться на диван после этого. Будет любопытно, изменится ли их мнение после этаких экспериментов над собой. Зебобики, вам вскоре представится шанс доказать, что Порох был неправ. Доказать это своей шкурой. Вы должны быть довольны
21.01.2022 09:36 Відповісти
А шо там по мінських? Якщо Московія признає ці утворення то повинні початись військові дії?
Щось такого пункту я там не бачив.
Ну признає і що це змінює? Нічого.
21.01.2022 09:45 Відповісти
По минским ОРДЛО - это Украина. Признают - нарушат соглашения.
показати весь коментар
І шо там зараз? Україна? По мінським.
показати весь коментар
Ще й як змінює. Ми не будемо зобов'язані виконувати мінські угоди - і ніхто, включно з фашистами, нам навіть слова не зможе сказати, що ви не виконуєте там щось, тому зброї не дамо. Так що, як на мене, це було б навіть добре. Тим більше, що сам цей факт не призведе до якихось військових дій. Якщо вони і будуть, то з інших причин.
показати весь коментар
21.01.2022 09:50 Відповісти
Нічого не змінює. Це тільки бред Московії.
21.01.2022 09:52 Відповісти
Минские соглашения изначально предназначались остановить большую кровь. И договор свою работу здесь сделал - перевел конфликт из плоскости масштабных боевых действий в плоскость политики. Да ругаются, скандалят и выясняют отношения. На форумах, по телефонам и телевидению. Но глобальной войны нет. А вот с отменой договора эта ситуация вполне может вернуться в плоскость масштабных боевых действий, в ситуацию 2014года. Только хуже.
показати весь коментар
Не може вона нікуди вернуться. Все вирішує Пуйло в Московії.
показати весь коментар
Еще как может. Путин одержим, проще говоря он псих. Но если обратишь внимание, он ВСЕГДА пытается прикрыться теми или иными бумажками. Без них он не работает в принципе. И договор пока его сдерживает. И потому эта бумага важна, хоть и невыполнима.
показати весь коментар
Ні фіга він не намагається. Коди папірці є - він їх використовує. Коли немає - йому насрати.
показати весь коментар
Печерський суд вже визнав!
показати весь коментар
А вот если признают, Украина продолжит платит им пенсии?
показати весь коментар
если позабирают укр. паспорта, то может и не будут, разве можно с ЗЕ-в(б)ладой что то предугадать?
показати весь коментар
Вот не понимаю - зачем эту тему обсуждать ?

раша больная на всю голову - пусть признают ЛДНР, пусть минские договора наконец развалятся !!!
Мир не признает и эти земли украинские вернутся в Украину , и ещё чужих тараканов( понаехавших) с собой притащат .
Так что надо готовить закон о запрете голосований колаборантам и вновь ( менее 10 лет) получившим паспорт .
21.01.2022 09:44 Відповісти
я тальки "за". Ну їх нах. Ми зними ще нахлебаємося. Не тільки ми, а й наші діти і онуки. Бо будуть сидіть на шиї (маю на увазі не тільки бюджети)
показати весь коментар
Нам потрібно вернути території. Орки поїдуть туди де вони й повинні бути.
показати весь коментар
А на яку трясцю Україні потрібне те опідорашене бидло.
показати весь коментар
21.01.2022 10:05 Відповісти
21.01.2022 10:00 Відповісти
А осел также думает?
показати весь коментар
"знову здорова" - що визнавати? Це раша окупувала Крим та частина Донбасу - все інше фейк
показати весь коментар
Шановне панство! Не розумію, чому тут усі "парять" якусь, безглузду ********** абрівіатуру, по типу, леденере???! лугандон-тільки так потрібно згадувати, тимчасово окуповані теріторії! Триває війна і не тільки в окопах!!! Це було б гарним ляпасом й протидією ************* й сікельовскій армії говноплюїв!
показати весь коментар
Ну и что? Кого это волнует? Идиоты. Украине надо на официальном уровне поставить вопрос признания независимости Чечни, Ичкерии, Карелии и других республик, вот и всё!
показати весь коментар
