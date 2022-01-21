Гармаш про "визнання "ЛДНР": "Це поставить хрест на Мінських угодах"
Визнати "Л/ДНР" прагне Комуністична партія Російської Федерації. Проєкт постанови внесли до Держдуми Росії. Утім, на думку представника окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергія Гармаша, постанова навряд чи буде підтримана.
На його думку, правляча в РФ партія "Единая Россия" не зацікавлена в ухваленні такого рішення, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".
"Провладна сила, партія Путіна, не зацікавлена у визнанні "ДНР", тому що це поставить хрест на Мінських угодах", — впевнений Гармаш.
За словами експерта, Росія, навпаки, хоче примусити Україну до виконання угод, щоправда, виключно у тому вигляді, як їх бачать у Кремлі.
"Росія намагається змусити Україну виконати Мінські домовленості, як вона їх бачить. І це дає Росії можливість, якщо це відбудеться, розв’язати свої проблеми, які вона у вигляді ультиматумів ставить перед Заходом", — вважає представник ОРДО в ТГК.
Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР". 21 січня стало відомо, що в Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось такого пункту я там не бачив.
Ну признає і що це змінює? Нічого.
раша больная на всю голову - пусть признают ЛДНР, пусть минские договора наконец развалятся !!!
Мир не признает и эти земли украинские вернутся в Украину , и ещё чужих тараканов( понаехавших) с собой притащат .
Так что надо готовить закон о запрете голосований колаборантам и вновь ( менее 10 лет) получившим паспорт .