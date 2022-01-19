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Новини Окуповані території
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Російські депутати просять Путіна "визнати "ЛДНР"

Російські депутати просять Путіна

До Державної думи Російської Федерації внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдуми РФ.

Повідомляється, що документ внесли 11 депутатів-комуністів на чолі з лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим. Його просять включити до порядку денного Держдуми РФ на лютий.

У документі йдеться, що визнання "ЛДНР" нібито є "обґрунтованим та морально виправданим". А за останні роки на окупованому Донбасі буцімто збудовано демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади.

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"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду", - йдеться у проєкті.

Крім того, у зверненні до Путіна пропонується зазначити, що жителі окупованого Донбасу вісім років не отримують пенсії та соціальну допомогу в умовах економічної блокади. Також комуністи виступають за те, щоб Путін провів переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме, зокрема, надання військової допомоги.

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Держдума (734) Донецьк (947) Зюганов Геннадій (31) КПРФ (27) Луганськ (576) путін володимир (23889) росія (65415)


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Топ коментарі
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19.01.2022 18:32
+58
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19.01.2022 18:31
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19.01.2022 18:33
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а что если роськи и Вас захотят подкормить?
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19.01.2022 21:35 Відповісти
А депутаты РФ уже стали на колени перед п?
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19.01.2022 21:34 Відповісти
Напевно, у вас йшлося не про "п", а про "х".
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15.02.2022 20:25 Відповісти
цырк цыркулем вышибают
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19.01.2022 21:41 Відповісти
Та нехай! Там вже нема українців - всім промили мозок! А ось нові санкції для Рашки - буде дуже добре!
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19.01.2022 21:41 Відповісти
та хай їм грець, хай прямують через кордон, бо територія - НАША! Геть з України в офіційно визнаних кордонах, заберіться з нашої землі
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19.01.2022 21:51 Відповісти
ТОГДА УКРАИНЕ ЕЩЕ ОРУЖИЯ ДАДУТ !)
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19.01.2022 23:36 Відповісти
Не бачу ніякої проблеми враховуючи демографічну кризу в ********** - забирайте власників кацапських паспортів собі. Усіх. Більше того! Це ваш обовязок врятувати від знищення своїх які незаконно заходяться на території України і мають "материнську країну" яка зобовязана їх прийняти без будь яких умов. Визнання "ЛНР" та "ДНР" ніяким чином не легітимує окупацію а лише її підтвердить. Ми, в свою чергу, можемо "схитрувати". Тобто відмовитись від всіх цих убитих в гівно територій і, відтак, формально позбавившись війни, негайно вступити в НАТО. Але кацапи вже так нагадили в світі що санкції навряд чи знімуть і нам залишиться сидіти на березі Дніпра і чекати поки повз пропливуть кацапські трупи з Білорусі...
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19.01.2022 23:44 Відповісти
Зная что их госДура это просто декорация для театра одного актера несложно предположить что решение уже принято . Хотя это не имеет никакого особого значения для существующего положения дел .Принципиальное значение имеет только во первых -реакция на это украинских властей .Если они не введут визовый режим и не разорвут дип.отношения то их нужно гнать в шею аж до растова к витьку праФФесору .Если этого не произойдет , то можете быть уверены -нас уже продали в новое советское рабство не оставляя даже возможностей к сопротивлению
Во вторых это международная реакция -если все опять закончится обеспокоенностями и озабоченностями то напрашивается вывод, а являются ли нашими друзьями те кто себя таковыми называет ? Но вывод получится аналогичным первому -нас уже продали не только свои барыги, но и европейские ,,прагматики-общечеловеки,,
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20.01.2022 00:20 Відповісти
Та пох що там в ********** "рішають". Принципове значення має лише ставлення українського народу до окупантів та до факту окупації. Ну от як може продати якийсь зелений жид українців кацапам в рабство?! Хто ж йому це дозволить? Втопимо падло в каналізації.
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20.01.2022 04:56 Відповісти
Кацапи ви ще оголосіть Марс расєйской територієй
Болотяні циркачи.
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20.01.2022 01:16 Відповісти
Руске Гаврилы Украину любили
там их и похоронили
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20.01.2022 06:30 Відповісти
Логикой некоторых индивидуумов, всю Украину надо кацапам отдать, ведь тут 73% долбодятлов!
Да идити вы нах, земли раздаривать! Подобные высказывания тянут на статью если кто не в курсе!
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20.01.2022 08:34 Відповісти
Просят,а он упирается ))
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20.01.2022 10:19 Відповісти
Пресс секретарь Байдена Псаки добавила, что вторжением России на Украину будет считаться любое пересечение границы Украины регулярной армией, то есть признание ДНР и ЛНР Путиным также будет расценено как начало войны
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20.01.2022 11:13 Відповісти
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