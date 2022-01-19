Російські депутати просять Путіна "визнати "ЛДНР"

До Державної думи Російської Федерації внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдуми РФ.

Повідомляється, що документ внесли 11 депутатів-комуністів на чолі з лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим. Його просять включити до порядку денного Держдуми РФ на лютий.

У документі йдеться, що визнання "ЛДНР" нібито є "обґрунтованим та морально виправданим". А за останні роки на окупованому Донбасі буцімто збудовано демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади.

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"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду", - йдеться у проєкті.

Крім того, у зверненні до Путіна пропонується зазначити, що жителі окупованого Донбасу вісім років не отримують пенсії та соціальну допомогу в умовах економічної блокади. Також комуністи виступають за те, щоб Путін провів переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме, зокрема, надання військової допомоги.

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