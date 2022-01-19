Российские депутаты просят Путина "признать "ЛДНР"
В Государственную Думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.
Сообщается, что документ был внесен 11 депутатами-коммунистами во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Его просят включить в повестку дня Госдумы РФ на февраль.
В документе говорится, что признание "ЛДНР" якобы является "обоснованным и морально оправданным". А за последние годы на оккупированном Донбассе будто бы построены демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти.
"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида", - говорится в проекте.
Кроме того, в обращении к Путину предлагается отметить, что жители оккупированного Донбасса восемь лет не получают пенсии и социальную помощь в условиях экономической блокады. Также коммунисты выступают за то, чтобы Путин провел переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать, в частности, предоставление военной помощи.
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Во вторых это международная реакция -если все опять закончится обеспокоенностями и озабоченностями то напрашивается вывод, а являются ли нашими друзьями те кто себя таковыми называет ? Но вывод получится аналогичным первому -нас уже продали не только свои барыги, но и европейские ,,прагматики-общечеловеки,,
Болотяні циркачи.
там их и похоронили
Да идити вы нах, земли раздаривать! Подобные высказывания тянут на статью если кто не в курсе!