Российские депутаты просят Путина "признать "ЛДНР"

В Государственную Думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

Сообщается, что документ был внесен 11 депутатами-коммунистами во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Его просят включить в повестку дня Госдумы РФ на февраль.

В документе говорится, что признание "ЛДНР" якобы является "обоснованным и морально оправданным". А за последние годы на оккупированном Донбассе будто бы построены демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти.

"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида", - говорится в проекте.

Кроме того, в обращении к Путину предлагается отметить, что жители оккупированного Донбасса восемь лет не получают пенсии и социальную помощь в условиях экономической блокады. Также коммунисты выступают за то, чтобы Путин провел переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать, в частности, предоставление военной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен о скоплении войск РФ у границы Украины: Путин имеет возможность начать агрессию в кратчайшие сроки