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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские депутаты просят Путина "признать "ЛДНР"

Российские депутаты просят Путина

В Государственную Думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

Сообщается, что документ был внесен 11 депутатами-коммунистами во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Его просят включить в повестку дня Госдумы РФ на февраль.

В документе говорится, что признание "ЛДНР" якобы является "обоснованным и морально оправданным". А за последние годы на оккупированном Донбассе будто бы построены демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти.

"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида", - говорится в проекте.

Кроме того, в обращении к Путину предлагается отметить, что жители оккупированного Донбасса восемь лет не получают пенсии и социальную помощь в условиях экономической блокады. Также коммунисты выступают за то, чтобы Путин провел переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать, в частности, предоставление военной помощи.

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Госдума (1261) Донецьк (6322) Зюганов Геннадий (100) КПРФ (76) Луганск (3164) путин владимир (31335) россия (95702)


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Топ комментарии
+79
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19.01.2022 18:32
+58
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19.01.2022 18:31
+39
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19.01.2022 18:33
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а что если роськи и Вас захотят подкормить?
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19.01.2022 21:35 Ответить
А депутаты РФ уже стали на колени перед п?
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19.01.2022 21:34 Ответить
Напевно, у вас йшлося не про "п", а про "х".
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15.02.2022 20:25 Ответить
цырк цыркулем вышибают
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19.01.2022 21:41 Ответить
Та нехай! Там вже нема українців - всім промили мозок! А ось нові санкції для Рашки - буде дуже добре!
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19.01.2022 21:41 Ответить
та хай їм грець, хай прямують через кордон, бо територія - НАША! Геть з України в офіційно визнаних кордонах, заберіться з нашої землі
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19.01.2022 21:51 Ответить
ТОГДА УКРАИНЕ ЕЩЕ ОРУЖИЯ ДАДУТ !)
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19.01.2022 23:36 Ответить
Не бачу ніякої проблеми враховуючи демографічну кризу в ********** - забирайте власників кацапських паспортів собі. Усіх. Більше того! Це ваш обовязок врятувати від знищення своїх які незаконно заходяться на території України і мають "материнську країну" яка зобовязана їх прийняти без будь яких умов. Визнання "ЛНР" та "ДНР" ніяким чином не легітимує окупацію а лише її підтвердить. Ми, в свою чергу, можемо "схитрувати". Тобто відмовитись від всіх цих убитих в гівно територій і, відтак, формально позбавившись війни, негайно вступити в НАТО. Але кацапи вже так нагадили в світі що санкції навряд чи знімуть і нам залишиться сидіти на березі Дніпра і чекати поки повз пропливуть кацапські трупи з Білорусі...
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19.01.2022 23:44 Ответить
Зная что их госДура это просто декорация для театра одного актера несложно предположить что решение уже принято . Хотя это не имеет никакого особого значения для существующего положения дел .Принципиальное значение имеет только во первых -реакция на это украинских властей .Если они не введут визовый режим и не разорвут дип.отношения то их нужно гнать в шею аж до растова к витьку праФФесору .Если этого не произойдет , то можете быть уверены -нас уже продали в новое советское рабство не оставляя даже возможностей к сопротивлению
Во вторых это международная реакция -если все опять закончится обеспокоенностями и озабоченностями то напрашивается вывод, а являются ли нашими друзьями те кто себя таковыми называет ? Но вывод получится аналогичным первому -нас уже продали не только свои барыги, но и европейские ,,прагматики-общечеловеки,,
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20.01.2022 00:20 Ответить
Та пох що там в ********** "рішають". Принципове значення має лише ставлення українського народу до окупантів та до факту окупації. Ну от як може продати якийсь зелений жид українців кацапам в рабство?! Хто ж йому це дозволить? Втопимо падло в каналізації.
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20.01.2022 04:56 Ответить
Кацапи ви ще оголосіть Марс расєйской територієй
Болотяні циркачи.
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20.01.2022 01:16 Ответить
Руске Гаврилы Украину любили
там их и похоронили
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20.01.2022 06:30 Ответить
Логикой некоторых индивидуумов, всю Украину надо кацапам отдать, ведь тут 73% долбодятлов!
Да идити вы нах, земли раздаривать! Подобные высказывания тянут на статью если кто не в курсе!
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20.01.2022 08:34 Ответить
Просят,а он упирается ))
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20.01.2022 10:19 Ответить
Пресс секретарь Байдена Псаки добавила, что вторжением России на Украину будет считаться любое пересечение границы Украины регулярной армией, то есть признание ДНР и ЛНР Путиным также будет расценено как начало войны
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20.01.2022 11:13 Ответить
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