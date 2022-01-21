УКР
В Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР"

В Держдумі РФ вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР".

Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Миронов уже заявив, що фракція "Справедлива Росія – За правду" готова підтримати проєкт. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від "Єдиної Росії" - вони неодноразово висловлювалися з цієї теми - також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками — розглянути питання на Раді Державної Думи. Ми бачимо ігнорування Мінських угод Президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією.
Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР" необхідно шукати", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропозиція російських депутатів про визнання Путіним "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах, - "слуга народу" Костін

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".

Держдума (736) росія (67226) Володін В'ячеслав (80) ОРДЛО (320)
+27
Кацапи без санкцій не можуть. На мій погляд за такі дії вже мають бути санкції.
21.01.2022 08:44
+18
Юридично - це анексія.
21.01.2022 08:48
+9
Походу нужно нам уже признать днр и лнр и пусть ***** и налогоплательщики расеи сами трахаются с єтими вжопачленцами-кормильцами: платят им пенсии и кормят. От такой многоходовки даже ***** в кремле офигел бы
21.01.2022 08:48
21.01.2022 08:44
21.01.2022 08:48
Да никто ничего не признает.Какие республики без гос. границы?
21.01.2022 09:16
У Китая есть границы,признанные в мире.А где границы ЛДНР?
21.01.2022 09:25
О, придурки.
21.01.2022 08:47
Походу нужно нам уже признать днр и лнр и пусть ***** и налогоплательщики расеи сами трахаются с єтими вжопачленцами-кормильцами: платят им пенсии и кормят. От такой многоходовки даже ***** в кремле офигел бы
21.01.2022 08:48
думаю что с этим спешить не надо тогда сразу хйло уменьшит расходы на содержания холопов лугандона а так там сейчас черная дыра
21.01.2022 08:51
Московити будуть їх використовувавти тільки, як ці 8 років - шантаж і вийти з кимось на переговори. Там майбутнього не буде до тих пір, поки там буде "русский мир" і вова пуйло.
21.01.2022 08:51
Ты идиот? Да если их признать то эта зараза тут же дальше полезет!
21.01.2022 09:16
Хуже. Они официально пригласят РФ и ненадо никакого повода уже. Войска РФ войдут "законно" как было в Осетии, Приднестровье итд итп. И никаких санкций за это им не будет. А дальше "армия лднр" размером со все войска РФ пойдет вперед, и опять таки - к РФ никаких претензий быть не может.
К сожалению дураков слишком много.
21.01.2022 09:31
Давно ПМРовцы на Молдову нападали?
21.01.2022 09:37
А їх що хтось визнав ?
21.01.2022 09:44
А кто пошел дальше тяпать територии после их вызнання?
21.01.2022 10:10
Хто визнав пмр ?
21.01.2022 10:37
А кто вообще вызнал, то что захватили кацапы? Правильно - никто. Вот мы и не проверим полезут ли они дальше после ихнего вызнання. Логично?
21.01.2022 10:42
Прийдеться трохи упростити питання зважаючи на ваш розвиток
- кацапи визнали пмр ?
21.01.2022 10:50
А разве в молдове не пророссийский президент, политика итд? Тли Вы предлагаете вернуть януковича? И сразу перестанут стрелять... вы так хотите решить вопрос?
21.01.2022 09:46
Я хочу что б была стабильность, работа и благосостояние там где я живу, а на какой-та условный лугандон и домбас мне тупо насрать
21.01.2022 10:06
Моя хата з краю і чим ви краще Меркель ?
21.01.2022 10:39
Тоесть эти ***** с домбаса кричали путен ввиди, а у меня оказывается хата с краю и я должен их уважать и метчать что бы они вернулись? сирйозна?
21.01.2022 10:41
Завтра це може трапитися і у тебе і я скажу а нах мені треба якийсь підлога хай сам рішає , та ви походу вишиватник
21.01.2022 10:49
А нах они нам тут нужны? Мне лично тот донецк с луганском и нахрен не нужен, я там не был никогда и не собираюсь Да и если признать, то никуда они уже не полезут. Ибо сейчас они терористическая организация, а если признать то будут официальными странами, со всема вытекающими
21.01.2022 09:32
Потом Харьков тебе не нужен станет, Одесса, Николаев, Херсон ... Думать надо головой перед тем как писать муйню.
21.01.2022 10:28
Если местная ватка будет встречать кацапов с хлебом и с солью, а не с автоматами, фугасами и гранатометами, то и хер с ними, пусть жрут русский мир!!! Я за радянский ватно-совковый быдла скот умирать не собираюсь
21.01.2022 10:33
Кемска вoлoст! - Правильнo, сoвершеннo...

Пoслушайте, тoварищ! Тoварищ, мoжнo Вас на минутoчку?.

Хoтелoсь бы, так сказать, в oбщих чертах пoнять, чтo ему нужнo.

Да пoнять егo, надежа-царь, немудренo. Они Кемскую вoлoсть требуют.

Вoевали, гoвoрят, так пoдай ее сюда! - Чтo, чтo? Кемскую вoлoсть?

Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди! - Какже этo так, кoрмилец?

Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет! Забирайте! Забирайте!

Не вели казнить, великий гoсударь, вели слoвo мoлвить!

Да ты чтo, сукин сын, самoзванец, казенные земли разбазариваешь?

Так никаких вoлoстей не напасешься!
21.01.2022 10:47
Ну тогда бери автомат и иди спасай жителей домбаса от кацапов раз они тебе так дороги. Вперед и с песней
21.01.2022 10:52
А я в Марікі живу і на відміну від тебе в 14 свій обов'язок Батьківщині віддав і по друге раніше спілкувався кацапською но там поняв не буде на ціх теренах кацапської не буде зелених чоловічіков
21.01.2022 10:56
Ведіть себе в рамках і не кричіть прилюдно, що Ви ідіот. Люди самі розберуться. А якщо по ОРДЛО, то там давно хазяйнує московія і рано чи пізно, вони ту дірку визнають, як це робили з іншими окупованими територіями. Там видані російські паспорти, там ходять російські рублі, там знаходяться російські війська і спецслужби. Статус визнання цих земель московією навіки поховає їх можливість повернутися в правове русло. Вони добре розуміють, що втратять фінансування з України: пенсії, пособія, воду, газ, електроенергію, допомогу, оформлення українських документів та інше. Сьогодні московити ставлять на кон все, щоб отримати папірець від НАТО, США і Європи, що вони нас не беруть в НАТО. Тільки з цією метою є ці дії московитів. Ось і все їх миролюбство, щоб в подальшому напасти на Україну. Бо коли ми будемо в НАТО - вони тільки будуть тявкати вечорами по своїм телепомийках і плакатися, що їх ображають.
21.01.2022 10:25
Визнавати не треба, але й горювати не будемо. А для Рашки - більше санкцій! Вони ж тільки на користь!
21.01.2022 09:39
Справєдлівая расея-це як лапатнік слов'янин...
21.01.2022 08:50
і да-єта гражданская вайна...
21.01.2022 08:52
визнають ордло, то що - повiдбирають укр.паспорти разом з пенсiями ? це ж капець !
21.01.2022 08:50
Госдура тут ні до чого-як ***** скаже так і буде.
21.01.2022 08:52
21.01.2022 08:57
Ну слава богу, может хоть после этого Зеленский перестанет платить террористам пенсии и финансировать террористические организации.
21.01.2022 08:59
не думаю, будут платить пенсии даже с паспортами рф, ведь укро-влада их "не признаёт"!
21.01.2022 09:06
Та вже вісім років Україна живе без кормільців і далі буде жити !
21.01.2022 09:00
Будет то что с Крымом,аннексия и орки минимум захватят весь Донбасс включая контроируемые нашими Славянск и Мариуполь,как поведёт ес и сша будут санкции?или это не считается а ждут полномасштабное вторжение на всю Украину
21.01.2022 09:07
не не щитается! там проведут референдум , они "сами захотели"
21.01.2022 09:12
Весь Донбас - навряд чи. Оркам насправді критично потрібен лише сухопутний шлях до Криму, все інше - блеф.
21.01.2022 09:12
Значит Украина должна признать Сибирь,как отдельную независимую республику.
21.01.2022 09:07
Я так понял,что любители дилдо с каждым разом норовят приобрести размер побольше ))
21.01.2022 09:08
ну так уроды запустили задумку ждут как поведет себя ивашка сусанин .. даст распоряжение или нет.. что этот сброд может обсуждать уж тем более решать без кремлевского суриката
21.01.2022 09:08
фракція "Справедлива росія - За правду"
Такие несовместимые понятия в названии фракции шопипец,
параша справедливая и за правду??? это сюр?
21.01.2022 09:15
да это все понты.... и элементы давления перед переговорами Блинкин-Лавров сегодня .

Кстати США тоже приняло на днях целых ряд важных решений по Украине и тоже перед этими самыми переговорами...
21.01.2022 09:16
почему понты - пока есть возможность оттяпать ордло - надо действовать! тогда наши окопы ещё надо будет перенести вглубь,от границ уже рф! а на прилегающих территориях начнётся новый процэсс создания ЗБР, ХНР и т.д.
21.01.2022 09:27
за 8 лет они могли признать их в любое время.... И обратите внимание на формулировку : какие то там депутаты выступают с инициативой, а пуйлоо типа будет думать .... аха
21.01.2022 09:29
не в любое, а сейчас, когда услышали наконец, шо ордло можно только силовым решить! прекратят обстрелы, перекроют оставшиеся два кпп и практически всё!
21.01.2022 09:37
вот так рф ползучей тактикой откусывает один кусок территории за другим...
21.01.2022 09:24
К этому идет. Точно так же остановили бессмысленную бойню в Косово.
21.01.2022 09:27
прикольно: 2 бота вкидывают кремлевские нарративы лайкая друг друга.... В жизни вы не поглаживаете один другого ?
21.01.2022 09:31
Что-то типа Абхазии с Осетией. Если дадут спокойно жить Украине-то и хрен бы с ними. Всё равно засрашка не жилец.
21.01.2022 09:23
За "визнання" будуть нові санкції, що допоможуть Росії раніше здохнути. В Україні вони на умовах "Мінську" не потрібні, це буде кінець незалежності.
21.01.2022 09:44
'Санкции -> В клочья!' (c)

В 2021 экспорт из России в три раза превысил импорт. Профицит - рекорд 120 млрд долларов, резервы - 600 млрд долларов.

А Украина торговый партнер, обслуживает газовую торговлю агрессора с Западом. И требует еще больше долю в обслуживании. Какие санкции?
21.01.2022 09:51
Черговий приклад гібридної окупації московією Українських земель!!!
Чекаємо на рішення та санкції для окупантів!!
Зеля з дер маком холодець варять..
21.01.2022 09:52
Тут одна блогерша крымская всё восхваляля приход Крымнаша, а теперь заявила, что придется менять прописку, так как не признают нигде, а поехать на Запад хочется, ведь жизнь одна. Так что жители ОРДЛО вас ***** желает признать своими рабами, только и всего.
21.01.2022 09:55
Пушечное мясо для *****.
21.01.2022 09:56
От того что дурдума признает эти ублюдошные "республики" - они не станут республиками!
Это как признать гавно шоколадом...
21.01.2022 10:47
В ответ на такое "признание" нужно немедленно вводить визовый режим с рф и беларусью, а также начать вышвыривать российские банки и бизнес с территори Украины.
21.01.2022 12:05
Теперь признают !!!..... Единственное что сдерживало это строительство сп 2, сейчас после заморозки запуска ничего Россию не сдерживает !!!
21.01.2022 12:15
 
 