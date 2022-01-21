В Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР"
В Держдумі РФ вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР".
Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає Цензор.НЕТ.
"Сергій Миронов уже заявив, що фракція "Справедлива Росія – За правду" готова підтримати проєкт. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від "Єдиної Росії" - вони неодноразово висловлювалися з цієї теми - також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками — розглянути питання на Раді Державної Думи. Ми бачимо ігнорування Мінських угод Президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією.
Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР" необхідно шукати", - заявив він.
Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".
К сожалению дураков слишком много.
- кацапи визнали пмр ?
Пoслушайте, тoварищ! Тoварищ, мoжнo Вас на минутoчку?.
Хoтелoсь бы, так сказать, в oбщих чертах пoнять, чтo ему нужнo.
Да пoнять егo, надежа-царь, немудренo. Они Кемскую вoлoсть требуют.
Вoевали, гoвoрят, так пoдай ее сюда! - Чтo, чтo? Кемскую вoлoсть?
Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди! - Какже этo так, кoрмилец?
Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет! Забирайте! Забирайте!
Не вели казнить, великий гoсударь, вели слoвo мoлвить!
Да ты чтo, сукин сын, самoзванец, казенные земли разбазариваешь?
Так никаких вoлoстей не напасешься!
Такие несовместимые понятия в названии фракции шопипец,
параша справедливая и за правду??? это сюр?
Кстати США тоже приняло на днях целых ряд важных решений по Украине и тоже перед этими самыми переговорами...
В 2021 экспорт из России в три раза превысил импорт. Профицит - рекорд 120 млрд долларов, резервы - 600 млрд долларов.
А Украина торговый партнер, обслуживает газовую торговлю агрессора с Западом. И требует еще больше долю в обслуживании. Какие санкции?
Чекаємо на рішення та санкції для окупантів!!
Зеля з дер маком холодець варять..
Это как признать гавно шоколадом...