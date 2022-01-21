В Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР"

В Держдумі РФ вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР".

Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Миронов уже заявив, що фракція "Справедлива Росія – За правду" готова підтримати проєкт. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від "Єдиної Росії" - вони неодноразово висловлювалися з цієї теми - також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками — розглянути питання на Раді Державної Думи. Ми бачимо ігнорування Мінських угод Президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією.

Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР" необхідно шукати", - заявив він.

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".