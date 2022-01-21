В Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР"
В Госдуме РФ решили рассмотреть предложение об обращении к Президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".
Об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает Цензор.НЕТ.
"Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия — За правду" готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы. Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", - заявил он.
Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР".
К сожалению дураков слишком много.
- кацапи визнали пмр ?
Пoслушайте, тoварищ! Тoварищ, мoжнo Вас на минутoчку?.
Хoтелoсь бы, так сказать, в oбщих чертах пoнять, чтo ему нужнo.
Да пoнять егo, надежа-царь, немудренo. Они Кемскую вoлoсть требуют.
Вoевали, гoвoрят, так пoдай ее сюда! - Чтo, чтo? Кемскую вoлoсть?
Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди! - Какже этo так, кoрмилец?
Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет! Забирайте! Забирайте!
Не вели казнить, великий гoсударь, вели слoвo мoлвить!
Да ты чтo, сукин сын, самoзванец, казенные земли разбазариваешь?
Так никаких вoлoстей не напасешься!
Такие несовместимые понятия в названии фракции шопипец,
параша справедливая и за правду??? это сюр?
Кстати США тоже приняло на днях целых ряд важных решений по Украине и тоже перед этими самыми переговорами...
В 2021 экспорт из России в три раза превысил импорт. Профицит - рекорд 120 млрд долларов, резервы - 600 млрд долларов.
А Украина торговый партнер, обслуживает газовую торговлю агрессора с Западом. И требует еще больше долю в обслуживании. Какие санкции?
Чекаємо на рішення та санкції для окупантів!!
Зеля з дер маком холодець варять..
Это как признать гавно шоколадом...