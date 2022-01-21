В Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР"

В Госдуме РФ решили рассмотреть предложение об обращении к Президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия — За правду" готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы. Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", - заявил он.

Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР".