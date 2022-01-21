Гармаш о "признании "ЛДНР": "Это поставит крест на Минских соглашениях"

Признать "Л/ДНР" стремятся в Коммунистической партии Российской Федерации. Проект постановления был внесен в Госдуму России. Впрочем, по мнению представителя отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Трехсторонней контактной группе Украины Сергея Гармаша, постановление вряд ли будет поддержано.

По его мнению, правящая в РФ партия "Единая Россия" не заинтересована в принятии такого решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

"Провластная сила, партия Путина, не заинтересована в признании "ДНР", потому что это поставит крест на Минских соглашениях", — уверен Гармаш.

По словам эксперта, Россия, напротив, хочет принудить Украину к выполнению соглашений, правда, исключительно в том виде, как они видятся в Кремле.

Читайте: В Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР"

"Россия пытается заставить Украину выполнить Минские договоренности, как она их видит. И это позволяет России, если это произойдет, решить свои проблемы, которые она в виде ультиматумов ставит перед Западом", — считает представитель ОРДО в ТГК.

Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР". 21 января стало известно, что в Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР".