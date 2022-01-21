РУС
Гармаш о "признании "ЛДНР": "Это поставит крест на Минских соглашениях"

Гармаш о

Признать "Л/ДНР" стремятся в Коммунистической партии Российской Федерации. Проект постановления был внесен в Госдуму России. Впрочем, по мнению представителя отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Трехсторонней контактной группе Украины Сергея Гармаша, постановление вряд ли будет поддержано.

По его мнению, правящая в РФ партия "Единая Россия" не заинтересована в принятии такого решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

"Провластная сила, партия Путина, не заинтересована в признании "ДНР", потому что это поставит крест на Минских соглашениях", — уверен Гармаш.

По словам эксперта, Россия, напротив, хочет принудить Украину к выполнению соглашений, правда, исключительно в том виде, как они видятся в Кремле.

Читайте: В Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР"

"Россия пытается заставить Украину выполнить Минские договоренности, как она их видит. И это позволяет России, если это произойдет, решить свои проблемы, которые она в виде ультиматумов ставит перед Западом", — считает представитель ОРДО в ТГК.

Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР". 21 января стало известно, что в Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР".

Автор: 

Госдума (1263) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134) ОРДЛО (246)
+8
Если кто думает что Донбасс будет кацапский мол пусть забирают,отстанут от нас ,то ошибаються,Крыма им мало как показало время,оркам нужна вся Украина и уже границы будут проходить с Мордором в Днепровской области,а на оккупированных территория будет напичкана техника и орки будут смотреть дальше,пока их не остановить они будут лезть и лезть
показать весь комментарий
21.01.2022 09:41 Ответить
+3
Шо значить - навряд чи буде підтримана? Хтось дума що там ще є ті хто може щось диктувати Фуйлу? Це все квартал95, відосіки для товподятлів.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:33 Ответить
+3
Если у гражданина возникает мысль о легализации *ЛДНР*,то он предатель Украины.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:33 Ответить
Шо в тебе там "возніка"?
показать весь комментарий
21.01.2022 09:36 Ответить
Не понятно что под названием лднр является врагами и предателями Украины.А у кого в мозгах противоположное мнение,то они такие же предатели.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:33 Ответить
P.S. *у гражданина Украины*
показать весь комментарий
21.01.2022 09:35 Ответить
Ну и прекрасно. Зебобики в один голос утверждали, что Минские соглашения - преступление. Отменят соглашения, им придется доказывать, что они могут обойтись без них. Только не дома на диванах, а в окопах. Под градами и смерчами. Только вот, не всем удастся вернуться на диван после этого. Будет любопытно, изменится ли их мнение после этаких экспериментов над собой. Зебобики, вам вскоре представится шанс доказать, что Порох был неправ. Доказать это своей шкурой. Вы должны быть довольны
показать весь комментарий
21.01.2022 09:36 Ответить
А шо там по мінських? Якщо Московія признає ці утворення то повинні початись військові дії?
Щось такого пункту я там не бачив.
Ну признає і що це змінює? Нічого.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:45 Ответить
По минским ОРДЛО - это Украина. Признают - нарушат соглашения.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:49 Ответить
І шо там зараз? Україна? По мінським.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:53 Ответить
Ще й як змінює. Ми не будемо зобов'язані виконувати мінські угоди - і ніхто, включно з фашистами, нам навіть слова не зможе сказати, що ви не виконуєте там щось, тому зброї не дамо. Так що, як на мене, це було б навіть добре. Тим більше, що сам цей факт не призведе до якихось військових дій. Якщо вони і будуть, то з інших причин.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:50 Ответить
Нічого не змінює. Це тільки бред Московії.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:52 Ответить
Минские соглашения изначально предназначались остановить большую кровь. И договор свою работу здесь сделал - перевел конфликт из плоскости масштабных боевых действий в плоскость политики. Да ругаются, скандалят и выясняют отношения. На форумах, по телефонам и телевидению. Но глобальной войны нет. А вот с отменой договора эта ситуация вполне может вернуться в плоскость масштабных боевых действий, в ситуацию 2014года. Только хуже.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:55 Ответить
Не може вона нікуди вернуться. Все вирішує Пуйло в Московії.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:01 Ответить
Еще как может. Путин одержим, проще говоря он псих. Но если обратишь внимание, он ВСЕГДА пытается прикрыться теми или иными бумажками. Без них он не работает в принципе. И договор пока его сдерживает. И потому эта бумага важна, хоть и невыполнима.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:13 Ответить
Ні фіга він не намагається. Коди папірці є - він їх використовує. Коли немає - йому насрати.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:03 Ответить
Если кто думает что Донбасс будет кацапский мол пусть забирают,отстанут от нас ,то ошибаються,Крыма им мало как показало время,оркам нужна вся Украина и уже границы будут проходить с Мордором в Днепровской области,а на оккупированных территория будет напичкана техника и орки будут смотреть дальше,пока их не остановить они будут лезть и лезть
показать весь комментарий
21.01.2022 09:41 Ответить
Печерський суд вже визнав!
показать весь комментарий
21.01.2022 09:42 Ответить
А вот если признают, Украина продолжит платит им пенсии?
показать весь комментарий
21.01.2022 09:44 Ответить
если позабирают укр. паспорта, то может и не будут, разве можно с ЗЕ-в(б)ладой что то предугадать?
показать весь комментарий
21.01.2022 09:53 Ответить
Вот не понимаю - зачем эту тему обсуждать ?

раша больная на всю голову - пусть признают ЛДНР, пусть минские договора наконец развалятся !!!
Мир не признает и эти земли украинские вернутся в Украину , и ещё чужих тараканов( понаехавших) с собой притащат .
Так что надо готовить закон о запрете голосований колаборантам и вновь ( менее 10 лет) получившим паспорт .
показать весь комментарий
21.01.2022 09:44 Ответить
я тальки "за". Ну їх нах. Ми зними ще нахлебаємося. Не тільки ми, а й наші діти і онуки. Бо будуть сидіть на шиї (маю на увазі не тільки бюджети)
показать весь комментарий
21.01.2022 09:46 Ответить
Нам потрібно вернути території. Орки поїдуть туди де вони й повинні бути.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:54 Ответить
А на яку трясцю Україні потрібне те опідорашене бидло.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:05 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00 Ответить
А осел также думает?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:05 Ответить
"знову здорова" - що визнавати? Це раша окупувала Крим та частина Донбасу - все інше фейк
показать весь комментарий
21.01.2022 10:09 Ответить
Шановне панство! Не розумію, чому тут усі "парять" якусь, безглузду ********** абрівіатуру, по типу, леденере???! лугандон-тільки так потрібно згадувати, тимчасово окуповані теріторії! Триває війна і не тільки в окопах!!! Це було б гарним ляпасом й протидією ************* й сікельовскій армії говноплюїв!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:12 Ответить
Ну и что? Кого это волнует? Идиоты. Украине надо на официальном уровне поставить вопрос признания независимости Чечни, Ичкерии, Карелии и других республик, вот и всё!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:30 Ответить
 
 