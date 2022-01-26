Турция предлагает проводить заседание ТКГ в Стамбуле

Турция предложила проводить в Стамбуле заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, чтобы вернуться к очной встрече для переговоров.

Об этом заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при достижении консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - сказал он.

При этом он отметил, что убежден: личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.

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