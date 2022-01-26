Турция предлагает проводить заседание ТКГ в Стамбуле
Турция предложила проводить в Стамбуле заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, чтобы вернуться к очной встрече для переговоров.
Об этом заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при достижении консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - сказал он.
При этом он отметил, что убежден: личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.
Топ комментарии
+14 Дмитрий Иванов #445055
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+7 Vasyl Androshchook
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+4 Муад Дибб
показать весь комментарий26.01.2022 21:37 Ссылка
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Но это в Турции, там тепло((
- Согни палец!!!!
Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?
Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы Анталии и там меня поймал
Ердоган. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Ердоган, согни палец!"
Это к вопросу, кого РФ считает стороной конфликта. И да, подтвердили запрет беспилотников и прочие ништяки для бурятов.
П.С. Интересно, хоть когда-то ответят все наши участники этих договорняков? Или много позже их трупы выкопают из могил да выкинут в сортир.