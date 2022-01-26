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Турция предлагает проводить заседание ТКГ в Стамбуле

стамбул

Турция предложила проводить в Стамбуле заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, чтобы вернуться к очной встрече для переговоров.

Об этом заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при достижении консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - сказал он.

При этом он отметил, что убежден: личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о "признании "ЛДНР": "Это поставит крест на Минских соглашениях"

Автор: 

Стамбул (247) Турция (3480) Трехсторонняя контактная группа (842) Киннунен Микко (8)


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Топ комментарии
+14
Всяко лучше чем в ватном Минске
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26.01.2022 21:37
+7
Непогано. Турки знають перевірений і дієвий спосіб боротьби з сепаратизмом - секір башка. Представників ЛДНР тихенько відправити на підводну екскурсію у Мраморне море.
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26.01.2022 21:36
+4
Говорят в Турции есть чан с дерьмом. И янычар каждую минуту ятаганом над ним машет. Если кацап не нырнет - голова с плеч! Самое мест для переговоров с х"йлом.
Но это в Турции, там тепло((
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26.01.2022 21:37
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Непогано. Турки знають перевірений і дієвий спосіб боротьби з сепаратизмом - секір башка. Представників ЛДНР тихенько відправити на підводну екскурсію у Мраморне море.
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26.01.2022 21:36 Ответить
Яких ще представників лднр? Це тристороння контактна група. Україна, раша та ОБСЄ. Всі інші- це приватні особи без повноважень.
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26.01.2022 22:16 Ответить
Я згоден
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26.01.2022 21:36 Ответить
Всяко лучше чем в ватном Минске
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26.01.2022 21:37 Ответить
Говорят в Турции есть чан с дерьмом. И янычар каждую минуту ятаганом над ним машет. Если кацап не нырнет - голова с плеч! Самое мест для переговоров с х"йлом.
Но это в Турции, там тепло((
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26.01.2022 21:37 Ответить
Их тут недавно снегом завалило
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26.01.2022 22:36 Ответить
Стамбул звісно чудове місто, не має що порівнювати з менськом, з його сталінською архітектурою радянського ренесансу, але перемовини вже не мають сенсу...
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26.01.2022 21:38 Ответить
А Врвке понравиться. Как ни как, а стамбульская шаурма всегда будет заманчиво манить его к себе. Или он всё таки предпочитает мороженную скумбрию по 8 гр. за кило? Подскажите зедолбни.
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26.01.2022 21:39 Ответить
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26.01.2022 21:41 Ответить
виагрой накормить китайского мишку,бо довго думайе...
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26.01.2022 21:45 Ответить
***** сцикує від Ердогана. Бой той не з "пітєрской падваротні". Словами не розкидується. А гопота таких боїться. До того ж Мінськ ручний.
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26.01.2022 21:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BhuWhgS_HlA Історія України за 5 Хвилин
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26.01.2022 21:43 Ответить
Лавров со сна после переговоров кричит в ужасе:
- Согни палец!!!!

Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?

Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы Анталии и там меня поймал
Ердоган. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Ердоган, согни палец!"
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26.01.2022 21:43 Ответить
Турция страна которая реально заинтересована на мирное решение конфликта с рашкой...экономические интересы и у нас и у козломордых
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26.01.2022 21:50 Ответить
Сейшелы. Как вариант.
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26.01.2022 21:54 Ответить
Це як вдома...
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26.01.2022 21:54 Ответить
токо если жыдоугробурятов мацковских и лугандонских привезут на лодках харона..
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26.01.2022 21:54 Ответить
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26.01.2022 22:01 Ответить
Вместо того, чтобы начистить рыло кремлевской орде сразу, как она влезла в Украину, весь цивилизованный мир пошел на поводу комуно-фашистов, выполняет всю его придуманную, унизительную игру, а причина смехотворная, вор и шизоид путлер размахивает ядерной дубинкой, а все образованные, президенты и премьеры ублажают и идут на поводу террориста, тьфу, противно.
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26.01.2022 22:12 Ответить
чим далі тим більше це все схоже на "а давай посидим бухнем и закусим"
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26.01.2022 22:12 Ответить
Стамбул - классная идея - там вкусная кухня
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26.01.2022 22:39 Ответить
Дима Козак, представитель РФ "На недавней встрече Нормандского на встрече «нормандской четверки» всеми участниками было подчеркнуто, что обе стороны конфликта - Киевом и двумя народными республиками (ДНР и ЛНР) должны строго выполнять режим прекращения огня."
Это к вопросу, кого РФ считает стороной конфликта. И да, подтвердили запрет беспилотников и прочие ништяки для бурятов.
П.С. Интересно, хоть когда-то ответят все наши участники этих договорняков? Или много позже их трупы выкопают из могил да выкинут в сортир.
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26.01.2022 22:39 Ответить
В Париж уже полетали, теперь в Стамбул за бюджетные бабки? А почему бы и нет!
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26.01.2022 22:42 Ответить
Непогана ідея, там за сприяння турецьких спецслужб можна скоїти замах і вбити Путіна
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26.01.2022 23:30 Ответить
я за ...о церква яка и птица
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27.01.2022 08:59 Ответить
 
 