Справу про вбивство підлітками поліцейського у Чернігові передали до суду

Поліція Чернігівщини завершила розслідування резонансної справи про умисне вбивство одного поліцейського та незакінчений замах на вбивство другого.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські завершили досудове розслідування та передали прокурору для направлення до суду обвинувальний акт щодо групи із чотирьох молодиків, які обвинувачуються у вчиненні умисного вбивства та незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Крім того, одному з обвинувачених додатково інкриміновано вчинення грабежу, поєднаного з насильством", - ідеться у повідомленні.

В поліції нагадали, що убивство сталося 2 жовтня 2021 року. Молодики побили двох поліцейських. Один з них помер на місці, другого госпіталізували. Обидва потерпілі були в цивільному одязі й перебували у відпустці.

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Поліція невдовзі затримала шістьох підозрюваних віком від 16 до 18 років. Усіх їх відправили за ґрати.

Обвинувальний акт скеровано до Новозаводського районного суду м. Чернігова.