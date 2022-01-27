УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8794 відвідувача онлайн
Новини
3 755 19

Справу про вбивство підлітками поліцейського у Чернігові передали до суду

избиение,чернигов

Поліція Чернігівщини завершила розслідування резонансної справи про умисне вбивство одного поліцейського та незакінчений замах на вбивство другого.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські завершили досудове розслідування та передали прокурору для направлення до суду обвинувальний акт щодо групи із чотирьох молодиків, які обвинувачуються у вчиненні умисного вбивства та незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Крім того, одному з обвинувачених додатково інкриміновано вчинення грабежу, поєднаного з насильством", - ідеться у повідомленні.

В поліції нагадали, що убивство сталося 2 жовтня 2021 року. Молодики побили двох поліцейських. Один з них помер на місці, другого госпіталізували. Обидва потерпілі були в цивільному одязі й перебували у відпустці.

Також читайте: Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру

Поліція невдовзі затримала шістьох підозрюваних віком від 16 до 18 років. Усіх їх відправили за ґрати.

Обвинувальний акт скеровано до Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Автор: 

підлітки (421) Нацполіція (15260) суд (11731) вбивство (3108) Чернігів (793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Такое ощущение, что в пресслужбах МВД сидят люди, глубоко презирающие МВД как структуру, и всячески старающиеся выставить их **********.

То один кретин пафосно похвастается тем, как восемь оперативников на мотоциклах с овчаркой полгода смотрели порнуху, дрочили (себе и овчарке) и наконец арестовали девку за то, что письку в камеру показывала.

То другой дебил бодро рапортует, что обезврежена банда злоумышленников, которые собирались для азартной карточной игры "покер".

Не знаю, как так выходит.

Напомню, что в 2021 году на содержание этого приюта тупиц было выделено 98 миллиардов гривень.(с)

от себя: да, я знаю - этот мир не идеален.
показати весь коментар
27.01.2022 01:20
+5
Бо мєнта вбили. А був би це простий смертний....
https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/pid-kievom-pyatero-doroslih-bitoyu-do-smerti-pobili-pidlitka-i-zalishilisya-na-svobodi-hto-zliv-spravu.htm Під Києвом п'ятеро дорослих битою до смерті побили підлітка і залишилися на свободі: хто злив справу
"Серед тих, хто бив Сашка, був і син співробітниці Міністерства юстиції України - Олени Боженок. "
показати весь коментар
27.01.2022 01:46
+3
А не батьки? Саме вони повинні передать дітям шану до оточуючих і прищепить норми моралі Наші предки казали: "Дитину треба виховувать поки поперек ліжка вміщається Витягнулася вздовж - пізно виховувать!" Так це держава повинна дитину пеленать і підгузки мінять?
показати весь коментар
27.01.2022 07:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такое ощущение, что в пресслужбах МВД сидят люди, глубоко презирающие МВД как структуру, и всячески старающиеся выставить их **********.

То один кретин пафосно похвастается тем, как восемь оперативников на мотоциклах с овчаркой полгода смотрели порнуху, дрочили (себе и овчарке) и наконец арестовали девку за то, что письку в камеру показывала.

То другой дебил бодро рапортует, что обезврежена банда злоумышленников, которые собирались для азартной карточной игры "покер".

Не знаю, как так выходит.

Напомню, что в 2021 году на содержание этого приюта тупиц было выделено 98 миллиардов гривень.(с)

от себя: да, я знаю - этот мир не идеален.
показати весь коментар
27.01.2022 01:20 Відповісти
А и не говорите... У кацапов все - шкереберть.
показати весь коментар
27.01.2022 01:53 Відповісти
оно как бы да, но мы оба как бы не в МВД, а за компом.
наверняка потому, что тут больше платят. а в МВД меньше. а может еще порой и свою ж надо чаще двигать.
и откуда тогда там взяться более умным?
показати весь коментар
27.01.2022 02:52 Відповісти
ну почему же деньги?

вы вот к примеру психиатра не пройдете)))

а если серьёзно - дать хорошие зп ментам - проходили.

проходят мажоры
показати весь коментар
27.01.2022 14:56 Відповісти
это явно не то, что я стану делать наспор.
показати весь коментар
27.01.2022 18:14 Відповісти
Що зробило з цих молодиків покидьків і вбивць?
показати весь коментар
27.01.2022 01:21 Відповісти
Держава!
показати весь коментар
27.01.2022 06:45 Відповісти
А не батьки? Саме вони повинні передать дітям шану до оточуючих і прищепить норми моралі Наші предки казали: "Дитину треба виховувать поки поперек ліжка вміщається Витягнулася вздовж - пізно виховувать!" Так це держава повинна дитину пеленать і підгузки мінять?
показати весь коментар
27.01.2022 07:48 Відповісти
В совку був такий документ як характеристика!
Школа давала характеристику, училище-інститут, робота, органи влади(міліція, виконавчі органи)!
В даний час держава ні хріна не проводить роботу з молодими до 20 років!
показати весь коментар
27.01.2022 10:46 Відповісти
А ДО ШКОЛИ дитина росла у ізоляції і не "соціалізувалася"? Жив колись у гуртожитку Поряд - сімейка з хлопчиком шестирічним Мав улюблену розвагу - тихцем бив дітей на два-три роки молодших за себе (коли ніхто не бачив) Батьки "і вухом не вели" - звинувачували сусідів у "клєвете"
Живу зараз у багатоквартирному будинку Якийсь час люди помічали що у ліфтових кабінках насцяно І от двірничиха якось виловила "шкоденя" 12 років З сусіднього під"їзду Батько - бізнесмен Мати - викладач в університеті Привела двірничиха за вухо до батьків Знову "клєвєта"!!! (зараз цей "хмирь" вже сидить - за "*********" Теж "держава" винна?!!!)
показати весь коментар
27.01.2022 10:56 Відповісти
Звичайно держава!
Бо держава ні хріна не робила щоб виховувать батьків, коли сцикуну було 12 років!
І не має значення хто батьки, бізнесмени чи викладачі.
А якщо має значення, то знову держава винувата, бо закони діють вибірково!
показати весь коментар
27.01.2022 12:12 Відповісти
"Тиць! Та й всралися!! Коли "сцикуну" було 12 років то його батьки вже давно були ДОРОСЛИМИ людьми! То який стосунок до їх виховання мала держава? Ти хоч трохи бачиш у своїх коментарях логіку?
показати весь коментар
27.01.2022 12:19 Відповісти
Батьки також, от з батьків і повинна питати держава і відповідно реагувати на порушення!
показати весь коментар
27.01.2022 10:48 Відповісти
У нас кримінальна відповідальність наступає з 16 років Били старші Тоді до чого тут батьки? А до 16 вони правопорушень не вчиняли Так кому претензії висувать? Державі"?
показати весь коментар
27.01.2022 11:16 Відповісти
Бо мєнта вбили. А був би це простий смертний....
https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/pid-kievom-pyatero-doroslih-bitoyu-do-smerti-pobili-pidlitka-i-zalishilisya-na-svobodi-hto-zliv-spravu.htm Під Києвом п'ятеро дорослих битою до смерті побили підлітка і залишилися на свободі: хто злив справу
"Серед тих, хто бив Сашка, був і син співробітниці Міністерства юстиції України - Олени Боженок. "
показати весь коментар
27.01.2022 01:46 Відповісти
Вірю , що прийде до влади СПРАВЖНЯ політична сила , яка проведе аудит всіх таких резонансних справ , і прокурори , судді , слідчі , а також бидло яке втратило берега від безкарності понесуть найжорсткіше покарання .
показати весь коментар
27.01.2022 07:00 Відповісти
в целом то оно хорошо.
есть конституция, и мы имеем равные права и обязанности.
посему не должно быть разницы, что убийство полицейского, что нет.
показати весь коментар
27.01.2022 05:27 Відповісти
Тут пишуть коменти високодуховні і освідченні люди, які знають де, як і що треба робити (але на словах). А мєнти - це всі довбні криворукі без мозку, яких не жалко. Ну вбили, то вбили. Дебіла ж вбили. На нього пох. Там же всі такі.
І тільки ці освідченні люди не бажають скинути зі сраки диван і показати як треба працювати в цій ментівні. А що так? Гордість не дозволяє? Чи п..здіти - не мішки ворочати?
показати весь коментар
27.01.2022 07:00 Відповісти
Иван Кутепов , саме те що громадськості не все одно , справу з побиттям поліцейських не злили , не потрібно узагальнювати .
показати весь коментар
27.01.2022 07:04 Відповісти
 
 