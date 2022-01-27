Справу про вбивство підлітками поліцейського у Чернігові передали до суду
Поліція Чернігівщини завершила розслідування резонансної справи про умисне вбивство одного поліцейського та незакінчений замах на вбивство другого.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські завершили досудове розслідування та передали прокурору для направлення до суду обвинувальний акт щодо групи із чотирьох молодиків, які обвинувачуються у вчиненні умисного вбивства та незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Крім того, одному з обвинувачених додатково інкриміновано вчинення грабежу, поєднаного з насильством", - ідеться у повідомленні.
В поліції нагадали, що убивство сталося 2 жовтня 2021 року. Молодики побили двох поліцейських. Один з них помер на місці, другого госпіталізували. Обидва потерпілі були в цивільному одязі й перебували у відпустці.
Поліція невдовзі затримала шістьох підозрюваних віком від 16 до 18 років. Усіх їх відправили за ґрати.
Обвинувальний акт скеровано до Новозаводського районного суду м. Чернігова.
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То один кретин пафосно похвастается тем, как восемь оперативников на мотоциклах с овчаркой полгода смотрели порнуху, дрочили (себе и овчарке) и наконец арестовали девку за то, что письку в камеру показывала.
То другой дебил бодро рапортует, что обезврежена банда злоумышленников, которые собирались для азартной карточной игры "покер".
Не знаю, как так выходит.
Напомню, что в 2021 году на содержание этого приюта тупиц было выделено 98 миллиардов гривень.(с)
от себя: да, я знаю - этот мир не идеален.
наверняка потому, что тут больше платят. а в МВД меньше. а может еще порой и свою ж надо чаще двигать.
и откуда тогда там взяться более умным?
вы вот к примеру психиатра не пройдете)))
а если серьёзно - дать хорошие зп ментам - проходили.
проходят мажоры
Школа давала характеристику, училище-інститут, робота, органи влади(міліція, виконавчі органи)!
В даний час держава ні хріна не проводить роботу з молодими до 20 років!
Живу зараз у багатоквартирному будинку Якийсь час люди помічали що у ліфтових кабінках насцяно І от двірничиха якось виловила "шкоденя" 12 років З сусіднього під"їзду Батько - бізнесмен Мати - викладач в університеті Привела двірничиха за вухо до батьків Знову "клєвєта"!!! (зараз цей "хмирь" вже сидить - за "*********" Теж "держава" винна?!!!)
Бо держава ні хріна не робила щоб виховувать батьків, коли сцикуну було 12 років!
І не має значення хто батьки, бізнесмени чи викладачі.
А якщо має значення, то знову держава винувата, бо закони діють вибірково!
https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/pid-kievom-pyatero-doroslih-bitoyu-do-smerti-pobili-pidlitka-i-zalishilisya-na-svobodi-hto-zliv-spravu.htm Під Києвом п'ятеро дорослих битою до смерті побили підлітка і залишилися на свободі: хто злив справу
"Серед тих, хто бив Сашка, був і син співробітниці Міністерства юстиції України - Олени Боженок. "
есть конституция, и мы имеем равные права и обязанности.
посему не должно быть разницы, что убийство полицейского, что нет.
І тільки ці освідченні люди не бажають скинути зі сраки диван і показати як треба працювати в цій ментівні. А що так? Гордість не дозволяє? Чи п..здіти - не мішки ворочати?