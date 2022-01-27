Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, - призовник з Ізмаїла, охороняв територію "Південмашу". Важливо затримати його, доки не вчинив нових злочинів, - Геращенко
Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.
Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.
"В обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька", - зазначає Геращенко.
За його словами, насамперед перед слідством стоятиме питання - що слугувало мотивом у тому, щоб скоїти настільки жахливий злочин.
Також він повідомив, що насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.
"А також те, як він проходив медичну комісію, на підставі висновків якої йому надали право доступу до бойової зброї. У будь-якому разі за масове вбивство він нестиме найжорстокіше покарання", - пише Геращенко.
"Зараз найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артемія Рябчука, поки він не встиг вчинити нових злочинів. Саме на це зараз співорієнтовані правоохоронні органи", - резюмував він.
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Да, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-ass-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы являемся ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно расплющил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.