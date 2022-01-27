УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10337 відвідувачів онлайн
Новини
17 185 114

Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, - призовник з Ізмаїла, охороняв територію "Південмашу". Важливо затримати його, доки не вчинив нових злочинів, - Геращенко

рябчук,стрілянина

Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

"В обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька", - зазначає Геращенко.

За його словами, насамперед перед слідством стоятиме питання - що слугувало мотивом у тому, щоб скоїти настільки жахливий злочин.

Також він повідомив, що насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.

"А також те, як він проходив медичну комісію, на підставі висновків якої йому надали право доступу до бойової зброї. У будь-якому разі за масове вбивство він нестиме найжорстокіше покарання", - пише Геращенко.

"Зараз найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артемія Рябчука, поки він не встиг вчинити нових злочинів. Саме на це зараз співорієнтовані правоохоронні органи", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено: стрілянину в Дніпрі влаштував солдат Нацгвардії Рябчук Артемій, злочинця розшукують. ВІДЕО+ФОТО

Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, - призовник з Ізмаїла, охороняв територію Південмашу. Важливо затримати його, доки не вчинив нових злочинів, - Геращенко 01

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Кто служил, тот знает, что в 90% таких случаев причиной убийства являются неуставные отношения - дедовство/издевательство над сослуживцем !
Поэтому арестуйте сразу их командиров и выживших дедов !
показати весь коментар
27.01.2022 09:14
+17
Лучше бы минусанул четырёх раисян. *****.
показати весь коментар
27.01.2022 09:08
+16
Казав мені один знайомий - там (на південному заході Одещини) "вата на ваті і ватою поганяє" Бо "каша з народів" - між собою розібраться не можуть: українці росіяни молдовани гагаузи болгари І всі - "русскаязичниє"(своїми рідними мовами практично не володіють) А з Придністров"я Росія це все "лайно" "бодяжить" настроюючи одних проти інших і усіх - проти України!
показати весь коментар
27.01.2022 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Система службы еще савковая.Унижение человеческого достоинства -априори ведет к жертвам.Савковый принцип-не можешь-научим,не хочешь -заставим,изжил и скомпрометировал себя .Служба в армии превратилась в наказание.Это неправильно .Могут быть в анамнезе наркотики,пьянство.Мы демократическая страна.Отношение к солдату должно быть ,как в Израиле.Сейчас ,я извиняюсь,искусственный интеллект ,лучше всякого психолога, определит наклонности.Нужен опыт передовых стран.Привлечь к разбору полетов опытных иностранных специалистов. Балан не упредил..
показати весь коментар
27.01.2022 09:47 Відповісти
Да ,а эти четверо хотели помешать , так себе версия
показати весь коментар
27.01.2022 09:48 Відповісти
Знову наступили на ті ж граблі.
Якщо в Ізмаїлі вата - навіщо її доправляти на стратегічні об'єкті?
показати весь коментар
27.01.2022 09:55 Відповісти
Уже задержали.https://dumskaya.net/news/v-dnepre-urozhenetc-odesskoy-oblasti-rasstrelyal-158940/
показати весь коментар
27.01.2022 09:56 Відповісти
Горе. Геращенко, правительство - ваше лицо Ложь, Лицемерие и тотальная Коррупция. Я человек не военный и ни когда им не был, но все мы понимаем, что просто так молодой парень на стратегическом объекте не возьмет в руки оружие и не начнет убивать тех кого он уже знал. Презираю вас- вы власть негодяев.
показати весь коментар
27.01.2022 10:19 Відповісти
Они и есть власть преступников и убийц! Согласен с Вами. По их вине, вине командиров ментов, по причине дедовщины и неуставных погибнет теперь и этот хороший парень и нет в живых тех ребят.
показати весь коментар
27.01.2022 11:31 Відповісти
Доступ к оружию?не смешите,к ГОСУДАРСТВЕННЫМ секретам-имеют доступ проходимцы квартала...
показати весь коментар
27.01.2022 10:24 Відповісти
При владі одні корупціонери , зрадники і кроти , які служать кремлівському фашисту , то чого ж ми хочемо від молоді , яка це все бачить і відчуває на собі ?😠

показати весь коментар
27.01.2022 10:32 Відповісти
Ну поехали на политику. Да довели парня неуставняком. А сколько подобных случаев было в 2014 когда тот же Тетерук командир издевался над пацанами. 75 человек тогда написали рапорта и это дела замяли, а их выгнали домой самоходом. Это им и спасло жизнь от Иловайска. Людей что рассказывали в живых нет, а ведь это было подразделение Миротворец от МВД.
показати весь коментар
27.01.2022 11:29 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 10:47 Відповісти
В 1984 году, от подобной ситуации меня спас друг. Дедовщина в армии не искоренима, пока командиров не начнут судить. Тогда я дождался в оружейной комнате когда все сдадут оружие и того ускоглазого сержанта татарина положил на пол. Он **** ползал как трусливая собака. А выстрел произвел в потолок, когда мой друг с одного района города, вместе призвались просто подбил оружие вверх сбоку. За ночь и потолок заштукатурили и до конца моей службы меня никто не трогал. А все два года каждый день боевое оружие было всегда моим личным. Замяли тогда это дело. Потому что в 1984 такие же ускоглазые удмурды довели до гибели моего друга, но в другой части. Вот тогда меня и запаяло. Жалко мне этого парня, капец его жизни, доконают в тюрьме. Знаю на все сто, что просто так расстрелять 11 человек можно только по особой причине и в состоянии аффекта. А этот очкастый мудак Геращенко служил? Уже появился деятель. У людей горе, а они уже посты делят в новой службе. И жалко безусловно погибших. Уверен из-за двух паршивых овец, погибли и другие и, жизнь этого парня остаток дней пройдет в аду.
показати весь коментар
27.01.2022 11:23 Відповісти
"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
Да, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-ass-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы являемся ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно расплющил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
показати весь коментар
27.01.2022 11:44 Відповісти
Я фигею с Антона Геращенко! Вот обьективно пацаны! Жирный, хитрый боров приспособленец, при любой власти удерживается на плаву, никто его в отстатвку не отправляет........ Ни дня не служил в армии и не воевал в АТО - зато судит всех военных и ментов за их поступки и действия...... Умеют же люди приспособиться и выживать.......... Талантливый мужик.
показати весь коментар
27.01.2022 16:18 Відповісти
Антоху вдягнути в бронік якщо на нього щось налізе і вперед з калашом на прочісування . Радник сраний : цікаво а воно служило? Десь в 83-85рр в Північній групі( Польща Борно-Суліново) вартовий зі зброєю покинув пост і подався в біга. Вже не пам"ятаю, чи щось натворив він в караулі, але під час пошуків цей відморозок в спину розстріляв двох солдатів з дивізійного батальйону зв"язку. Після блокування відморозок був розстіляний з кулемета БМП
показати весь коментар
27.01.2022 16:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 