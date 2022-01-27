Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, - призовник з Ізмаїла, охороняв територію "Південмашу". Важливо затримати його, доки не вчинив нових злочинів, - Геращенко

Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

"В обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька", - зазначає Геращенко.

За його словами, насамперед перед слідством стоятиме питання - що слугувало мотивом у тому, щоб скоїти настільки жахливий злочин.

Також він повідомив, що насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.

"А також те, як він проходив медичну комісію, на підставі висновків якої йому надали право доступу до бойової зброї. У будь-якому разі за масове вбивство він нестиме найжорстокіше покарання", - пише Геращенко.

"Зараз найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артемія Рябчука, поки він не встиг вчинити нових злочинів. Саме на це зараз співорієнтовані правоохоронні органи", - резюмував він.

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