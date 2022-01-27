УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10430 відвідувачів онлайн
Новини
603 4

ЄС розраховує якнайшвидше надати Україні перший транш макрофінансової допомоги, - єврокомісар Варгеї

ес,украина,помощь

У Євросоюзі розраховують якнайшвидше надати Україні перший транш макрофінансової допомоги.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї на брифінгу за підсумками засідання Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Макрофінансова допомога, яку ми поклали на стіл, є екстреною, це дуже схоже на те, до чого ми вдалися під час першої хвилі пандемії COVID-19. Тоді ми спростили процес і дуже швидко виплатили перший транш. Також ми вчинимо і в цьому випадку", - сказав Варгії.

За його словами, ЄС "хоче дійти до перших виплат якнайшвидше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія виділяє Україні новий пакет фіндопомоги розміром 1,2 млрд євро через загрозу ескалації з боку РФ, - фон дер Ляєн

Автор: 

допомога (8428) Євросоюз (13632) Варгеї Олівер (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хватит кормить наркомана и его дружбанов,агентов кремля в раде,требуйте от него отставки и досрочных парламентских выборов
показати весь коментар
27.01.2022 09:46 Відповісти
Харе давати бабло, все розкрадуть, а народу віддавати потім
показати весь коментар
27.01.2022 10:10 Відповісти
Чудово,заворушились таргани,на все готові,лиш би ,,асвабадітєль,, до них не дотягнувся!!!
показати весь коментар
27.01.2022 11:28 Відповісти
Краще почекали б до імпічменту.
показати весь коментар
27.01.2022 11:37 Відповісти
 
 