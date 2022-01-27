ЄС розраховує якнайшвидше надати Україні перший транш макрофінансової допомоги, - єврокомісар Варгеї

У Євросоюзі розраховують якнайшвидше надати Україні перший транш макрофінансової допомоги.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї на брифінгу за підсумками засідання Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Макрофінансова допомога, яку ми поклали на стіл, є екстреною, це дуже схоже на те, до чого ми вдалися під час першої хвилі пандемії COVID-19. Тоді ми спростили процес і дуже швидко виплатили перший транш. Також ми вчинимо і в цьому випадку", - сказав Варгії.

За його словами, ЄС "хоче дійти до перших виплат якнайшвидше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія виділяє Україні новий пакет фіндопомоги розміром 1,2 млрд євро через загрозу ескалації з боку РФ, - фон дер Ляєн