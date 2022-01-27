УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12001 відвідувач онлайн
Новини
585 5

Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації, - Міненерго

екологія

Україна та Німеччина домовились про подальше поглиблення співробітництва, зокрема, у сфері декарбонізації енергетики та у реалізації проєкту Low Carbon Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч з представником Федерального міністерства довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини Юргеном Кайнгорстом.

Сторони обговорили продовження співпраці України та Німеччини в рамках Українсько-німецького енергетичного партнерства.

"Для Міністерства енергетики важливо пришвидшити енергетичний перехід та протягом 10-15 років досягти успіхів у декарбонізації енергетики. У нас вже розпочато проєкти, що сприятимуть зменшенню вуглецевих викидів, і ми дуже цінуємо підтримку з боку уряду Німеччини у реалізації таких проєктів і очікуємо на результативну співпрацю", - зазначив Демченков.

Також читайте: Кабмін затвердив внесок України до Паризької кліматичної угоди, - Шмигаль

Автор: 

Німеччина (7467) Міненерго (1411) декарбонізація (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это дорого, пусть немцы пока без нас занимаются. У нас декацапизация на повестке.
показати весь коментар
27.01.2022 12:55 Відповісти
да! нам стволы в карбоновых кожухах нужны, с радостью поможем германии от них избавится
показати весь коментар
27.01.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 12:56 Відповісти
З такими цінами на на газ у нас і так "декарбонізація економіки" йде повним ходом. Але чи залишиться після цього економіка от питання.
показати весь коментар
27.01.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 15:31 Відповісти
 
 