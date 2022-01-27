Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації, - Міненерго
Україна та Німеччина домовились про подальше поглиблення співробітництва, зокрема, у сфері декарбонізації енергетики та у реалізації проєкту Low Carbon Ukraine.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч з представником Федерального міністерства довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини Юргеном Кайнгорстом.
Сторони обговорили продовження співпраці України та Німеччини в рамках Українсько-німецького енергетичного партнерства.
"Для Міністерства енергетики важливо пришвидшити енергетичний перехід та протягом 10-15 років досягти успіхів у декарбонізації енергетики. У нас вже розпочато проєкти, що сприятимуть зменшенню вуглецевих викидів, і ми дуже цінуємо підтримку з боку уряду Німеччини у реалізації таких проєктів і очікуємо на результативну співпрацю", - зазначив Демченков.
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