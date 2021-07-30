Кабмін затвердив внесок України до Паризької кліматичної угоди, - Шмигаль
Уряд затвердив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької угоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твітері.
"Уряд затвердив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької угоди. Шляхом декарбонізації та розвитку ВДЕ ми маємо намір зменшити викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року. Україна йде пліч-о-пліч з ЄС і США в боротьбі зі змінами клімату", - написав прем'єр.
Паризька угода - угода в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що регулює заходи щодо зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. Угода була підготовлена замість Кіотського протоколу на Конференції з питань клімату в Парижі й ухвалена консенсусом 12 грудня 2015 року, а підписана 22 квітня 2016 року.
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