Кабмін затвердив внесок України до Паризької кліматичної угоди, - Шмигаль

Уряд затвердив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твітері.

"Уряд затвердив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької угоди. Шляхом декарбонізації та розвитку ВДЕ ми маємо намір зменшити викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року. Україна йде пліч-о-пліч з ЄС і США в боротьбі зі змінами клімату", - написав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітаємо заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2, - посли G7

Паризька угода - угода в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що регулює заходи щодо зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. Угода була підготовлена замість Кіотського протоколу на Конференції з питань клімату в Парижі й ухвалена консенсусом 12 грудня 2015 року, а підписана 22 квітня 2016 року.