Кабмин утвердил взнос Украины в Парижское климатическое соглашение, - Шмыгаль

Правительство утвердило Обновленный национальный определенный взнос Украины в Парижское соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в твиттере.

"Правительство утвердило Обновленный национальный определенный взнос Украины в Парижское соглашение. Путем декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены уменьшить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. Украина идет бок о бок с ЕС и США в борьбе с изменениями климата" - написал премьер.

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Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено вместо Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.