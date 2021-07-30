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Кабмин утвердил взнос Украины в Парижское климатическое соглашение, - Шмыгаль

Кабмин утвердил взнос Украины в Парижское климатическое соглашение, - Шмыгаль

Правительство утвердило Обновленный национальный определенный взнос Украины в Парижское соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в твиттере.

"Правительство утвердило Обновленный национальный определенный взнос Украины в Парижское соглашение. Путем декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены уменьшить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. Украина идет бок о бок с ЕС и США в борьбе с изменениями климата" - написал премьер.

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Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено вместо Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года. 

климат (164) Шмыгаль Денис (2738) декарбонизация (2)


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30.07.2021 15:55 Ответить
 
 