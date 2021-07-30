Кабмин утвердил взнос Украины в Парижское климатическое соглашение, - Шмыгаль
Правительство утвердило Обновленный национальный определенный взнос Украины в Парижское соглашение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в твиттере.
"Правительство утвердило Обновленный национальный определенный взнос Украины в Парижское соглашение. Путем декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены уменьшить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. Украина идет бок о бок с ЕС и США в борьбе с изменениями климата" - написал премьер.
Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено вместо Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.
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