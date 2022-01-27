"Північний потік - 2" - це частина плану війни Путіна з Україною, - Вітренко

Паніка негативно впливає і на економіку, а економічні проблеми в Україні – це якраз те, чого прагне президент РФ Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив у Facebook.

"Будівництво і запуск Північного потоку-2 ніщо інше, як частина плану Путіна вести війну з Україною. Таким чином він хотів відмовитися від транзиту територією нашої країни, аби подальше вторгнення ніяк не вплинуло на продажі російського газу до Європи. Ці плани не були реалізовані. Путін і раніше використовував газ як зброю, і ще активніше, прямо в обличчя цілому світу, продовжив робити це після спільної заяви США і Німеччини у липні 2021. І це потребує реакції Заходу, це потребує покарання", - йдеться в повідомленні.

За словами Вітренка, в Україні готові до будь-якого розвитку подій та продовжують робити все, аби ситуація в Україні була стабільна.

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