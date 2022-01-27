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Новини Війна
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"Північний потік - 2" - це частина плану війни Путіна з Україною, - Вітренко

путин

Паніка негативно впливає і на економіку, а економічні проблеми в Україні – це якраз те, чого прагне президент РФ Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив у Facebook.

"Будівництво і запуск Північного потоку-2 ніщо інше, як частина плану Путіна вести війну з Україною. Таким чином він хотів відмовитися від транзиту територією нашої країни, аби подальше вторгнення ніяк не вплинуло на продажі російського газу до Європи. Ці плани не були реалізовані. Путін і раніше використовував газ як зброю, і ще активніше, прямо в обличчя цілому світу, продовжив робити це після спільної заяви США і Німеччини у липні 2021. І це потребує реакції Заходу, це потребує покарання", - йдеться в повідомленні.

За словами Вітренка, в Україні готові до будь-якого розвитку подій та продовжують робити все, аби ситуація в Україні була стабільна.

Також читайте: У разі вторгнення РФ до України запуск "Північного потоку-2" не просуватиметься вперед, - речник Держдепу Прайс

Автор: 

путін володимир (24077) росія (65883) Північний потік (2473) Вітренко Юрій (633)


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27.01.2022 13:11 Відповісти
Не надо нагнетать!
Депутаны еще не отдохнули после продолжительных рождественских каникул
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27.01.2022 13:16 Відповісти
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27.01.2022 13:24 Відповісти
Капітан "очєвідность".
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27.01.2022 13:11 Відповісти
А Зюзя об этом знает?
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27.01.2022 13:14 Відповісти
СП-2 построен, теперь ***** может нападать спокойно.
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27.01.2022 13:16 Відповісти
І знову, як на початку WWII, росія та Німеччина -- союзники...
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27.01.2022 13:17 Відповісти
Тут можна з вітренком погодитись. Початок стройки СП співвпав, коли фрау і вольдемар були огого.
А потім все стало на свої круги, два лідери постаріли, сусіди помолоділи, пальця в рот не клади, і що головне, дебіт пропав. Арктика ще не спасає, кажуть що тільки в 30 році спасе дОбичу. Ось і махають веєром поставок, і придумують войнушкі для понта. І шо ? Держите меня семеро-класний спіч відж Юрія Швеця
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27.01.2022 16:34 Відповісти
 
 