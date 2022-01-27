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Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва, - глава МЗС Залкаліані

Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва, - глава МЗС Залкаліані

Грузія не має планів евакуювати співробітників свого посольства з Києва, посольство продовжить активну роботу, заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

"У мене була на цю тему розмова з моїм українським колегою під час нашої останньої телефонної бесіди, і я запевнив його, що ми не збираємося евакуювати наших співробітників, посольство працює дуже активно", - сказав Залкаліані у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "важливо, щоб посольство належним чином функціонувало та було повноцінно представлене саме у такій критичній ситуації".

Міністр зазначив, що з боку українських колег таку позицію МЗС Грузії було сприйнято дуже позитивно.

Також читайте: Ми не маємо намірів евакуювати громадян із України, - МЗС Грузії

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Так уже сказали, что войны с Украиной не будет.
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27.01.2022 20:24 Відповісти
Грузинським браттям-респект за підтримку...
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27.01.2022 20:24 Відповісти
Грузия не только не сломалась в следствии агрессии свинской пе@ерации, но и продолжает борьбу по мере сил. И это не смотря на то, что мировое сообщество сглотнуло вторжение в Грузию. Уважение грузинскому народу.
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27.01.2022 20:33 Відповісти
молодці грузини, не те що ці англійські курви - дюнкерк 3 придумали (днюнкер 2 уже в головах)
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27.01.2022 20:42 Відповісти
საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
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27.01.2022 20:43 Відповісти
 
 