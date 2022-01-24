Ми не маємо намірів евакуювати громадян із України, - МЗС Грузії

Глава грузинської дипломатії зазначив, що вони не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві та висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення МЗС.

Зазначається, що у контексті консолідації міжнародної підтримки України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, який висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації та запевнив у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві.





Було повідомлено, що Кулеба детально поінформував грузинського колегу щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, втілення нашою державою та міжнародними партнерами комплексного пакету стримування РФ від подальшої агресії.





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Крім того, Кулеба та Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС.





"Співбесідники приділили окрему увагу розвитку Асоційованого тріо (Грузія, Молдова та Україна) та економічних проектів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), аби збільшити обсяги торгівлі та інвестицій, створити нові можливості для експортерів у регіоні", - пишуть в МЗС.





Кулеба порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для здійснення медичного огляду.

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Як повідомлялося раніше, Польша, Франція та Естонія не планують евакуювати своїх дипломатів та їх сім'ї з України.