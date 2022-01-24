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Ми не маємо намірів евакуювати громадян із України, - МЗС Грузії

Ми не маємо намірів евакуювати громадян із України, - МЗС Грузії

Глава грузинської дипломатії зазначив, що вони не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві та висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення МЗС.

Зазначається, що у контексті консолідації міжнародної підтримки України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, який висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації та запевнив у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві.

Було повідомлено, що Кулеба детально поінформував грузинського колегу щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, втілення нашою державою та міжнародними партнерами комплексного пакету стримування РФ від подальшої агресії.

Читайте також: Поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі, - глави МЗС

Крім того, Кулеба та Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС.

"Співбесідники приділили окрему увагу розвитку Асоційованого тріо (Грузія, Молдова та Україна) та економічних проектів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), аби збільшити обсяги торгівлі та інвестицій, створити нові можливості для експортерів у регіоні", - пишуть в МЗС.

Кулеба порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для здійснення медичного огляду.

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Як повідомлялося раніше, Польша, Франція та Естонія не планують евакуювати своїх дипломатів та їх сім'ї з України.

Грузія (1852) МЗС (4157) НАТО (6503) посольство (947) евакуація (2333) дипломати (569)


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Браттям грузинам-черговий респект...
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24.01.2022 18:05 Відповісти
Большинство иностранных посольств эвакуируются. Это о многом говорит. Путин видимо получил согласие от Китая на дальнейшее вторжение в Украину. Зеленский и наша власть преступно молчат и людям ничего не сообщают. Интересно готовы ли они к защите Украины и освобождению нашей земли от врага, без всяких озабоченностей, договоров с врагом и отсрочек.
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24.01.2022 18:31 Відповісти
грузини в курсі що: "граніци пєдіраціі не закінчуються нігдє" питання окупації маленької Грузії це навідь для рашки не питання...а в Україні є більше шансів бити москалів ...
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24.01.2022 18:08 Відповісти
И правильно. Один Сулико сам эвакуировался в фуре- теперь вони на весь мир.
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24.01.2022 18:22 Відповісти
Вот что интересно. на сайте президента есть петиция некоего Ісаєва Миколи Всісовича, который утверждает, что "из Украины ВСЕ БЕГУТ: В Киеве советуют украинцам ПОБЫСТРЕЕ ЭМИГРИРОВАТЬ" . И никакой реакции властей. Тем более, что эта гнида уже писал нечто подобное
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24.01.2022 18:27 Відповісти
Ну і як можна сцикливого німчура порівнювати з нормальними людьми , з грузини, поляками , українцями . Нормальні люди не панікують .
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24.01.2022 19:22 Відповісти
Молодцы и спасибо Грузии что не ведутся на кацапские понты,, ведь эта эвакуация является частью запугивания и нагнетания обстановки выгодна прежде всего кацапни. Ну а западникам я не удивляюсь - спасибо что хоть на восьмом году войны они уразумели наконец что это настоящая война а не внутренний конфликт и спасибо за помощь в вооружении.
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24.01.2022 19:35 Відповісти
 
 