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Мы не намерены эвакуировать граждан из Украины, - МИД Грузии

Мы не намерены эвакуировать граждан из Украины, - МИД Грузии

Глава грузинской дипломатии отметил, что они не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве и выразили солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сообщение МИД.

Отмечается, что в контексте консолидации международной поддержки Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, который выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.

Было сообщено, что Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу об актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощении нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы, - главы МИД

Кроме того, Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС.

"Собеседники уделили особое внимание развитию Ассоциированного трио (Грузия, Молдова и Украина) и экономическим проектам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), чтобы увеличить объемы торговли и инвестиций, создать новые возможности для экспортеров в регионе", - пишут в МИД.

Кулеба поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.

Также читайте: Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, Польша, Франция и Эстония не намерены эвакуировать своих дипломатов и их семьи из Украины.

Грузия (4503) МИД (6984) НАТО (10042) посольство (1084) эвакуация (2093) дипломаты (639)


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Браттям грузинам-черговий респект...
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24.01.2022 18:05 Ответить
Большинство иностранных посольств эвакуируются. Это о многом говорит. Путин видимо получил согласие от Китая на дальнейшее вторжение в Украину. Зеленский и наша власть преступно молчат и людям ничего не сообщают. Интересно готовы ли они к защите Украины и освобождению нашей земли от врага, без всяких озабоченностей, договоров с врагом и отсрочек.
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24.01.2022 18:31 Ответить
грузини в курсі що: "граніци пєдіраціі не закінчуються нігдє" питання окупації маленької Грузії це навідь для рашки не питання...а в Україні є більше шансів бити москалів ...
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24.01.2022 18:08 Ответить
И правильно. Один Сулико сам эвакуировался в фуре- теперь вони на весь мир.
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24.01.2022 18:22 Ответить
Вот что интересно. на сайте президента есть петиция некоего Ісаєва Миколи Всісовича, который утверждает, что "из Украины ВСЕ БЕГУТ: В Киеве советуют украинцам ПОБЫСТРЕЕ ЭМИГРИРОВАТЬ" . И никакой реакции властей. Тем более, что эта гнида уже писал нечто подобное
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24.01.2022 18:27 Ответить
Ну і як можна сцикливого німчура порівнювати з нормальними людьми , з грузини, поляками , українцями . Нормальні люди не панікують .
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24.01.2022 19:22 Ответить
Молодцы и спасибо Грузии что не ведутся на кацапские понты,, ведь эта эвакуация является частью запугивания и нагнетания обстановки выгодна прежде всего кацапни. Ну а западникам я не удивляюсь - спасибо что хоть на восьмом году войны они уразумели наконец что это настоящая война а не внутренний конфликт и спасибо за помощь в вооружении.
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24.01.2022 19:35 Ответить
 
 