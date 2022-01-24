Мы не намерены эвакуировать граждан из Украины, - МИД Грузии
Глава грузинской дипломатии отметил, что они не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве и выразили солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сообщение МИД.
Отмечается, что в контексте консолидации международной поддержки Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, который выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.
Было сообщено, что Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу об актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощении нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Кроме того, Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС.
"Собеседники уделили особое внимание развитию Ассоциированного трио (Грузия, Молдова и Украина) и экономическим проектам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), чтобы увеличить объемы торговли и инвестиций, создать новые возможности для экспортеров в регионе", - пишут в МИД.
Кулеба поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.
Как сообщалось ранее, Польша, Франция и Эстония не намерены эвакуировать своих дипломатов и их семьи из Украины.
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