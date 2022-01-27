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Резніков провів зустріч із делегацією Конгресу США. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США зазначив, що чекає на нові правові важелі США для стримування агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.

"Було великою честю прийняти двопартійну делегацію Конгресу США в Міністерстві оборони України. Наша сила – в єдності! Розраховую на нові правові важелі з боку США для стримування російської агресії!", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця лютого підрозділи тероборони будуть укомплектовані на 70%, - Резніков

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Резніков провів зустріч із делегацією Конгресу США 02
Резніков провів зустріч із делегацією Конгресу США 03

Автор: 

Конгрес США (1235) Резніков Олексій (1446)


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Боже, бережи Америку! Справжні наші Брати приїхали!
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27.01.2022 21:15 Відповісти
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED!

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27.01.2022 21:21 Відповісти
хоть машку левченко за собой не приволок?
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27.01.2022 21:24 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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27.01.2022 22:02 Відповісти
Раніше Резніков виглядав адекватнішим...

Але нині... забув, що він не міністр закордонних справ, коли заявив: "Розраховую на нові правові важелі з боку США для стримування російської агресії!"

Бо ж "міністр оборони" мав би.... розраховувати на постачання різних видів та систем американського озброєння для ЗСУ... Але ж "слуга", є слугою а не господарем у своєму відомстві...
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27.01.2022 22:42 Відповісти
його аж розпирає від уваги до себе, а шо, він міністр оборони, а не поц з банкової. Аж іскриться від задоволення. А чого Єрмак з ними не зхустрівся, а лише дав шпаргалку корифану, то обмовка не випадкова, так було написано Єрмаком для себе.
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27.01.2022 22:51 Відповісти
 
 