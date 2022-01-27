Резніков провів зустріч із делегацією Конгресу США. ФОТОрепортаж
Міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США зазначив, що чекає на нові правові важелі США для стримування агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.
"Було великою честю прийняти двопартійну делегацію Конгресу США в Міністерстві оборони України. Наша сила – в єдності! Розраховую на нові правові важелі з боку США для стримування російської агресії!", - написав Резніков.
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Але нині... забув, що він не міністр закордонних справ, коли заявив: "Розраховую на нові правові важелі з боку США для стримування російської агресії!"
Бо ж "міністр оборони" мав би.... розраховувати на постачання різних видів та систем американського озброєння для ЗСУ... Але ж "слуга", є слугою а не господарем у своєму відомстві...