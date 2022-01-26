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Новини Оборона
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До кінця лютого підрозділи тероборони будуть укомплектовані на 70%, - Резніков

До кінця лютого підрозділи тероборони будуть укомплектовані на 70%, - Резніков

До кінця лютого цього року підрозділи територіальної оборони по всій Україні будуть укомплектовані щонайменше на 70%. Йдеться про формування штату тероборони мирного часу, загальна чисельність якого повинна скласти 10 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомив сьогодні під час засідання уряду міністр оборони України Олексій Резніков.

Він розповів про деталі реалізації закону України Про основи національного спротиву. За словами міністра, необхідна база для його виконання вже сформована.

Резніков нагадав, що національний спротив має три складові: рух опору, територіальна оборона й система підготовки громадян до нацспротиву.

Основою системи територіальної оборони є Сили територіальної оборони ЗСУ. Тобто тероборона є окремим родом сил у складі ЗСУ.

Резніков пояснив, що до складу Сил територіальної оборони входять: командування, чотири регіональні управління (Схід, Захід, Південь, Північ), 25 бригад (по одній у кожній області та в Києві) та близько 150 батальйонів.

"На даний момент усі ці структури вже створені та розгортаються", – зазначив міністр.

Резніков додав, що Сили тероборони складаються з трьох компонентів:

- Штат мирного часу чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які формують ядро батальйонів та бригад.

- Штат особливого періоду, який сумарно буде складатися з близько 130 тис. осіб. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір та укладуть контракт про службу в резерві Сил тероборони. Вони будуть перебувати під командуванням військових. Держава закріпить за ними штатну зброю та буде проводити навчання за їх участю.

- Добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені виключно у випадку, якщо з такою ініціативою виступить командування Сил тероборони, а головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідне рішення. Такі добровольчі формування територіальних громад можуть створюватися в маленьких населених пунктах, наприклад у селищах, але не у великих містах. Вони виконуватимуть допоміжні функції (охорона об’єктів, спостереження тощо). Добровольчі формування створюватимуть, якщо наявного потенціалу тероборони буде недостатньо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% українців готові особисто стати до лав тероборони, - дослідження Українського інституту майбутнього

За словами Резнікова, сьогодні відбувається розгортання штату тероборони мирного часу.

"В усіх прикордонних регіонах бригади вже набули понад 70% спроможностей, що дає можливість виконувати всі завдання. До кінця лютого цього року підрозділи тероборони будуть укомплектовані не менше ніж на 70% по всій території України", – наголосив Резніков.

Він уточнив, що паралельно розпочато укладання контрактів із резервістами, які увійдуть до штату особливого періоду.

Міністр додав, що зараз першочерговою потребою є облаштування місць дислокації, оскільки йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин.

Міноборони поступово забезпечить Сили територіальної оборони зброєю, одягом, засобами зв’язку та індивідуального бронезахисту. Водночас залишається питання стану приміщень, де розміщуватимуться сили тероборони, підключення їх до комунікацій та забезпечення транспортом. Для вирішення цих проблем підключать місцеву владу.

Загалом, за словами Резнікова, для розміщення сил тероборони необхідно 2,7 млрд грн.

"За попередньою оцінкою, загальна сума потреб на облаштування всіх місць дислокації, з точки зору комунально-матеріального характеру, це 2 млрд 772 млн грн", – розповів Резніков.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що в Україні розгортання територіальної оборони триває цілодобово. В Міноборони працюють над тим, щоб максимально спростити процедури і цифровізувати їх.

Міноборони (7452) оборона (4812) ЗСУ (7638) Резніков Олексій (1446) тероборона (386)


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Топ коментарі
+8
Мисливську зброю МАЮТЬ ПРАВО використовувати. Тобто, це право, а не обов'язок. Це правильно і логічно. Бо мисливська зброя в наш час - це далеко не лише двостволки. На руках
є велика кількість легальної мисливської нарізної зброї, у тому числі з оптикою, у тому числі під НАТОвський калібр. Чому б не дати право її використовувати? Впевнений, наприклад, що наш єгер (в моєму колективі) краще буде відстрілювати ворога зі свого карабіна з оптикою, до якого він звик, пристріляв і знає точно, куди летить кулі, ніж з якогось роздовбаного калаша (а навряд чи тер.обороні видадуть щось ******* - скоріше з древніх радянських складів).
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26.01.2022 15:02
+6
Меня лично успокоило одно...однахды Арсен Борисовыч Аваков сказал интересную фразу...на руках граждан Украины почти 5 млн... не зарегестрированной зброї....Та й Слава Богу та Степану Бандері що там...Озброєна людина,Вільна Людина...
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26.01.2022 15:15
+5
Питаня ЯК укомплектовані? Окрім людей.
Одяг,амуніція? Чи як у 2014 "Здобудете в бою!"
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26.01.2022 14:49
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Просто интересно, это как ? Те кто имеет собственное ОХОТНИЧЬЕ оружие будут со своим, а у кого нет - то ОЙ? Интересно было бы объединить в одно все заявления этого пана...
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26.01.2022 14:48 Відповісти
Мисливську зброю МАЮТЬ ПРАВО використовувати. Тобто, це право, а не обов'язок. Це правильно і логічно. Бо мисливська зброя в наш час - це далеко не лише двостволки. На руках
є велика кількість легальної мисливської нарізної зброї, у тому числі з оптикою, у тому числі під НАТОвський калібр. Чому б не дати право її використовувати? Впевнений, наприклад, що наш єгер (в моєму колективі) краще буде відстрілювати ворога зі свого карабіна з оптикою, до якого він звик, пристріляв і знає точно, куди летить кулі, ніж з якогось роздовбаного калаша (а навряд чи тер.обороні видадуть щось ******* - скоріше з древніх радянських складів).
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26.01.2022 15:02 Відповісти
Відстрілювати або точніше розстрілювати це коли ворог босий, в білизні. з звязаними руками і завязаними очими стоїть спиною до тебе біля ями. Ти це мав на увазі? Я не впевннений, що твій єгерь з чудобовою гвинтівкою під натівський набій і це зробить. Тут один спецпризначенець в кабана вже стріляв. Може вже досить ганяти понти для бідних. Якщо тероборона за такий короткий термін буде мати 30 % боєздатності і саме головне якщо тим 10 000 військовим ( а це напевно пенсіонери) вдасться цим війском управляти, це буде дуже чудово. Не забувайте, що в нас кожен якщо не призедент так гетьман. Тут ось пишуть, що бойові частини регулярного війська не укомплектовані, а нас тішать 25 бригадами озброєних вилами.
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26.01.2022 15:54 Відповісти
Ну і, знову-таки, в ближньому бою я свою, хай турецьку, помпу на АК би не проміняв
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26.01.2022 15:03 Відповісти
Вопрос не в том что МОЖНО использовать.. Вопрос в том, чем будут обеспечивать? Далеко не всем нравится идея покупать за свои оружие, патроны, итд итп. Может еще и на танк скинуться? Пока некоторые из бюджета получают миллионы зарплат премий и пенсий, не считая наворованного.
На счет охотничьего - а где написано что солдат не может использовать личное имущество для выполнения задания, кстати? Только вот вопрос, который все выводит на чистую воду - а зачем людям которые имеют оружие подписывать КОНТРАКТ на несколько лет чтобы с помощью личного оружия и боеприпасов купленных за свои деньги защищать государство?
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26.01.2022 15:10 Відповісти
Контракт підписують штат мирного часу (10 тис) та штат особливого періоду (130 тисяч), всі вони будуть забезпечені зброєю. Мисливську зброю можуть використовувати добровільні формування територіальних громад - дрібних населених пунктів, сіл. Там немає ніяких контрактів. Фактично це може бути місцевий мисливський колектив, який вийде захищати своє село від "зелених чоловічків", мародерів або дрібних ДРГ. Завдяки закону до них просто не докопається якийсь патруль на тему "якого х... я рушниця не в чохлі і заряджена". Все логічно, насправді.
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26.01.2022 15:23 Відповісти
Тогда ОК. Выглядит логично. Только вот я сочувствую людам, кто пойдет воевать под командованием бизнесмена, имеющего офшоры, который родом из Партии Регионов и ОПЗЖ. Причем уже после Майдана. Очень я сомневаюсь в их благополучии...
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26.01.2022 15:28 Відповісти
Воювати люди підуть не "під командуванням", а за свою землю. В буквальному сенсі, за своє місто/село. Це і є суть тер.оборони.
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26.01.2022 15:35 Відповісти
А кого ж тогда назначают командовать теробороной? Или как вы себе представляете это? Без командира каждый сам по себе с берданкой из форточки по танкам?
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26.01.2022 15:37 Відповісти
Читайте офіційні джерела, навіть цю статтю )) "Штат мирного часу чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які формують ядро батальйонів та бригад" - військові, АТОшники - це і є кістяк, який буде командувати на місцях.
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26.01.2022 15:53 Відповісти
А вы саи читали?
https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023

ничего не смущает?
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26.01.2022 15:55 Відповісти
Ні. Бо не в курсі, що і як в Дніпрі.
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26.01.2022 16:19 Відповісти
Якщо вірити українським військовим, то теробороні виділили зброю, яка має зберігається в місцях збору тероборони.
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26.01.2022 15:05 Відповісти
Питаня ЯК укомплектовані? Окрім людей.
Одяг,амуніція? Чи як у 2014 "Здобудете в бою!"
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26.01.2022 14:49 Відповісти
....стесняюсь спросить.. все списки "теробороны" сразу будут у Зели и её коханця д"Йермака?.. или у нас есть время?..)(
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26.01.2022 14:54 Відповісти
Не буде часу, зіллють відразу, як у 2014.
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26.01.2022 15:06 Відповісти
..тоді сцикуна Зелю з коханцями чекає сюрприз - подорож до Ростова.. чи ще куди подалі.. чи живим..?
73%ві жлоби-інтеллохтуали понавибирали, блін..(
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26.01.2022 15:11 Відповісти
вони там точно голубі
А це вже мафія.
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26.01.2022 15:26 Відповісти
правильный вопрос
ермаку достаточно по одному маленькому ермачку в каждом подразделении
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26.01.2022 15:37 Відповісти
А одеты? А обуты? А каски оружие броники??
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26.01.2022 14:56 Відповісти
почитай всю статью , всё написано.
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26.01.2022 15:05 Відповісти
Написано "поступово!"
А поступово це коли? "Після того" вже не потрібно.
Звісно зброю,як у нормальних країнах додому не дадуть,бо зелені злякаються.
А от амуніція ПОВИНА бути вдома! Щоб до п. сбору прийшли вже екіпіровані.
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26.01.2022 15:24 Відповісти
Ой, можна подумати, що ви вже в черзі біля військомату і хвилюєтеся чи візьмуть вас на фронт.
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26.01.2022 16:18 Відповісти
А ви вже на нулі?
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26.01.2022 22:29 Відповісти
а навчання?.....
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26.01.2022 15:24 Відповісти
Дуже оптимістично.
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26.01.2022 15:03 Відповісти
Ага, точно. Читаем внимательно: до конца февраля тероборона будет сформированна на 70% по штатам мирного времени. То есть по факту 7 тысяч человек. Которых минобороны постепенно обеспечит оружием, средствами связи и бронежилетами. Без помещений и транспорта, которые должна обеспечить местная власть. Очень оптимистично. Надо уметь читать бюрократический язык.
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26.01.2022 15:39 Відповісти
такие заявления делаются не только и не столько, чтобы рассказать факты.
и не только друзьям
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26.01.2022 15:56 Відповісти
Ага знаем, проходили. Наши мудрые руководители знают что делают. А у врага в штабах сидят дураки которые только и слушают заявления наших руководителей и по ним судят о реальном состоянии нашей обороны.
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26.01.2022 16:06 Відповісти
а ми маємо стільки часу до кінця лютого?
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26.01.2022 15:08 Відповісти
Це, залежно від того будете ви збираєтеся летіти літаком чи своїм транспортом.
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26.01.2022 16:20 Відповісти
Меня лично успокоило одно...однахды Арсен Борисовыч Аваков сказал интересную фразу...на руках граждан Украины почти 5 млн... не зарегестрированной зброї....Та й Слава Богу та Степану Бандері що там...Озброєна людина,Вільна Людина...
показати весь коментар
26.01.2022 15:15 Відповісти
Крысы Путлера вам кранты...молитесь...Гопота Питером обосцанная... Был в служебной команлировке в Питере в 1989 году...поразило чем и как воняет Гнилая Северная сталица РАБссии..не то Трупом Петра Первого не то Трупом чЛЕНИНА...калыбель сраной революции воняет...
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26.01.2022 15:20 Відповісти
Разве только Питер?! Так Питер и Мосва - это витрина!
Поездили бы вы в командировки по городам (более 100.000)!
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26.01.2022 15:29 Відповісти
Бывал видел запомнил...потму и ненавижу эту ПАДАЛЬ..назвашейся народом...
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26.01.2022 15:30 Відповісти
А хто слугам заважав 2 з половиною роки тому почати формувати тероборону, Пушкін?
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26.01.2022 15:23 Відповісти
вони були зайняти великим крадівництвом, а тут може так статися, що не до того буде - от і очконули ) а насправді це треба було зробити ще в 15-му
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26.01.2022 15:25 Відповісти
Була. Добробати.
Зброю у бою здобували.
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26.01.2022 15:30 Відповісти
Добробати були і є на фронті, на передовій. Суть територіальної оборони в іншому.
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26.01.2022 15:54 Відповісти
Зараз добробати включені до складу ЗСУ.
Тоді,вони виконували і роль тероборони. Особливо у 2014.
Ви мабуть погано обізнані у подіях 2014 - 2015 років.
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26.01.2022 22:27 Відповісти
Вони шукали, що там Петро набудував на папері.
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26.01.2022 16:21 Відповісти
За недокомплектованих підрозділах ЗСУ,розгортати структуру,що дублюватиме функції мєнтів-НГУ ?
Сумнівне досягнення.
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26.01.2022 15:23 Відповісти
1. Мне никто не звонил. Хотя в ТрО с 15-го года.

2. Медицинскую комиссию по новому проходить не буду. Не хочу.

3. Да и вообще не хочу. Сам себе воин. Свое оружие, своя снаряга, свой б/к на какое-то минимальное время.

Раз с 2015-года все это существовало больше на бумаге, раз в год выдавали по 30 патронов к АК со сбором гильз (простыни вешали на рубежах, чтобы гильзы не улетали)...

да ну нахер. Нецікаво.
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26.01.2022 15:28 Відповісти
Рюссише бараны...разберитесь хоть так кто вы? Осколок Золотой Орды Хана Батыя?или немецкой династии Екатерыны Готорп-Голштейнов,типа знаменитов европейской шалавы типа проститутки,или чуваки немецого кайзера Вильгельма... стадо Идиотов...
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26.01.2022 15:29 Відповісти
А рогатки им выдадут, или нужно приходить со своими? Ну таких никчемных сцыкливых тварей, которые нагадив, переживают только за свои задницы, при власти еще не было.
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26.01.2022 15:34 Відповісти
Так и не понял, за какие деньги будут одновременно разворачиваться аж 176 частей, когда ныне действующие военные особенно их 50-х бригад в полубомжатских условиях в ППД. Какое оружие получат ТРО, только пожалуйста без вот этих вот эпичных видосов с "освоением" ДП-27, это уже был перебор? Почему штат мирного времени, когда сейчас военно-гибридное, а может скоро начаться и масштабно-военное в рамках всей страны? Где концепция и тактика ведения боевых действий силами ТРО, на подобии немецких и австрийских своего времени, когда у них ещё были бубенцы с собой? И самый главный вопрос : Верховная Рада начнёт свою работу в этом году и накануне возможно войны, или она преступно самоустранилась от выполнения своих обязанностей и потворствует своим полным бездействием агрессору?...
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26.01.2022 15:34 Відповісти
На сегодня да...мои агенты из Мацковии сообщили... канцер Шольц и глава МИД Германии Аналена Бербок готовы стать на колени перед РАБссией и покаятся... имеенно Гитлер убил 50 советских граждан...Сралин не убивал ни одного рюсскава Мудака за 32 года у власти...,верю...Сралин МУКДАКОВ советских не убивал...во всем виноваты Черчилль,Рузвельт и Тушока Рузвельта для советских БАРАНОВ
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26.01.2022 15:38 Відповісти
Зададим себе вопрос совсе простой...Поему РАБссия сдохла в марте 1917 года....а СССР в декабре 1991 года....ответ прост...РАБссия это всегда ДЕРЬМО...в виде Приднестровья..Абхазии и Ю.Осетии... с времени захвата этого говна прошло 14 лет...шо построил за эти годы КГБшный Мудак*?Ах да..Сериал СКОТЫ-Сваты...Голобородьки...
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26.01.2022 15:44 Відповісти
Зезрадники брешуть як завжди ...
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26.01.2022 15:47 Відповісти
Если бы тероборону создали и вооружили до 2014г. ...
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26.01.2022 16:09 Відповісти
Та хоч би в 2014-му.
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26.01.2022 16:27 Відповісти
какая тероборона? лишь бабло под это дело потырят
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26.01.2022 16:10 Відповісти
Но тут в комплектации командиров терр.обороны стоит вопрос - там поголовно предателей назначают !?
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26.01.2022 16:23 Відповісти
Зрада-зрадна, не йдіть туди, вас вб'ють! Ти часом не москаль чи просто порохобот?
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26.01.2022 16:28 Відповісти
ты можешь себе представить партизанский отряд под руководством врага !? я нет..
при пЕте было тоже самое -только скрыто.. а сейчас в открытую - ******** руководит Украиной.. пздц
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26.01.2022 19:30 Відповісти
Война идет 8 - ВОСЕМЬ !!! лет. А теробороной по факту начала заниматься месяц назад. МЕСЯЦ !!! Охр--еть и не встать. ( это вопрос к обоим " гарантам" военного времени.)
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26.01.2022 16:38 Відповісти
Хочете спитати, чому попередні вісім років нічого не робилося? Ну, мабуть Зеленський заважав.
Я не буду писати про всі вісім років, але. Ви мабуть не розумієте різницю між створенням нового роду військ і консервацією салатів на зиму. Спочатку потрібно підготувати законодавчу основу для формування таких підрозділів, узгодити та провести два голосування в ВРУ проголосувати фінансування в держбюджеті, потім знайти кадри і сформувати структуру та вирішити забезпечення... І це поверхнево тільки організаційні питання підготовчого етапу.
Зараз іде формування по-суті військових частин. А це: відповідно захищена і контрольована територія з надійними зброярнею, складами для *********** і решти забезпечення, харчові склади та гаражі для техніки. І на це все потрібен штатний розпис, хто і які функції виконуватиме від охорони до командування. Все фактично з нуля і в голому полі.
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26.01.2022 18:03 Відповісти
Ну если для того что бы это только НАЧАТЬ организовывать ,нужно ВОСЕМЬ лет.. ( и то все больше на бумаге и сообщений в СМИ, чем по факту) то тогда думаю можно еще 10 лет заниматься ( консервацией салатов, как вам видится) или чем то другим. И это в условиях по сути то окопной войны на одних и тех же позициях лет 7. ( поэтому ссылки на то что этому "мешала" война, это для убогих..) За такое время можно две мировых войны закончить (1 я мировая 4,5 года..2я мировая 6 лет) не то что НАЧАТЬ организовывать тероборону. Не смешите людей.
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26.01.2022 18:21 Відповісти
Сім кіл пекла добровольців.
Як потрапити до лав територіальної оборони?
Закон «Про національний спротив» визначає, як військові і насамперед цивільні зможуть приєднатися до армії у разі загострення збройного конфлікту з Росією. Причому ці люди зможуть не тільки відправлятися на передову, а й займати посади в тилу, відповідно до свого фаху.
До сил територіальної оборони можуть приєднатися як військові чи правоохоронці, які мають досвід бойових дій, так і цивільні без такого досвіду. Граничний вік - 60 років. Можуть приєднатися також раніше засуджені, але за дрібні злочини. Не зарахують тих, хто скоїв тяжкий, особливо тяжкий злочин (крім реабілітованих), або осіб, які мали дві і більше судимостей за умисні злочини.
До останнього часу існували лише два офіційні шляхи служби в армії: призов або контракт через військкомат. На початку російсько-української війни у 2014 році це стало великою проблемою: не всі охочі стати на захист Батьківщини могли покинути роботу через відсутність гарантії збереження робочого місця. Новий закон передбачає можливість поєднання участі людини в обороні з основною роботою.
Кандидат до Сил тероборони має звернутися до райдержадміністрації за місцем свого проживання і надати доволі об'ємний перелік документів (список на фото).


Щоправда перелік документів і особливо форма, у якій їх слід подавати, уже викликала багато запитань у соцмережах. Багато з пунктів, очевидно, перекочували в українські нормативи з радянських і є, чесно кажучи, застарілими. «Для чого автобіографію у двох примірниках, один з яких рукописний, для чого довідка про реєстрацію місця проживання, а також з МВС, хіба цієї інформації у держави немає в електронному вигляді?», - резонно запитують користувачі соцмереж.
«Мав дискусію з цього приводу і навіть почув аргументи, для чого це… Але ми втрачаємо такий важливий час, та і купа паперової роботи може відбити бажання у деяких охочих точно. Та й власноруч написана автобіографія мене особисто просто вбиває»,
Та офіцер пресслужби бригади територіальної оборони переконаний: така кількість документів не стане завадою для тих, хто справді хоче долучитися до Сил територіальної оборони. В розмові він зазначив: процес переведення усієї документації в електронну форму забере від пів року до двох років. Степаненко переконує: у людей нині підвищився інтерес до служби.
Та чи не загасить бойовий дух сувора реальність?
Ухвалений закон на сьогодні не узгоджується з практикою. Про це в один голос кажуть долучені до процесу військові і цивільні. Загалом всі позитивно ставляться до того, що держава легітимізувала народний спротив агресора. Але фахівці називають це лише першим кроком для побудови цивілізованих відносин між цивільними і армією.
Якщо поглянути на ієрархію підпорядкування, то вищі ланки тероборони мають очолити цивільні, а нижчі - військові. То хто ж створює і хто керує? Якщо спільно, то як саме? Усі ці питання висять у повітрі.
Ще одна проблема, які «не помітив» ухвалений закон, - узгодження дій військових тероборони з іншими силовиками. Зібралися люди у формі з відзнаками, які носять зброю. Як їх будуть сприймати правоохоронні органи? Ніяк. Вони їх ідентифікуватимуть, як мінімум, як потенційну загрозу і перешкоджатимуть діяльності .
Окрім того, відсутній порядок забезпечення Сил територіальної оборони речами і харчуванням на випадок мобілізації. Військовий, який піднімається по тривозі і висувається на позиції, повинен мати із собою триденний запас речей першої необхідності, насамперед харчування. «За цей час (три дні) ми маємо розгорнути інфраструктуру, яка забезпечуватиме гарячою їжою, всім іншим, що військові витрачають, починаючи з патронів, закінчуючи одягом. Хто це постачатиме і звідки?
Також залишається відкритим питання про те, яким чином Сили територіальної оборони зможуть залучати господарське майно. Наразі це можуть робити тільки представники тих родів військ, які уже діють і які «зав'язані» на міністерстві оборони. Натомість Сили територіальної оборони, відповідно до закону, є частиною місцевої влади.
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26.01.2022 17:24 Відповісти
Я так розумію, що список необхідної документації складали МВС разом з комунальниками. Все, що тільки вони могли згадати - внесли. Мене дивує відсутність довідки про склад сім'ї та прививки. Ні, це не жарт. Довідка про склад сім'ї дуже важливий документ, як і справка про відсутність заборгованості.
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26.01.2022 18:13 Відповісти
а доречі ))) треба підказати )))
а ще про наявність авто і водійського посвідчення...так? шось вони протупили ))))
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26.01.2022 19:11 Відповісти
Хотеть обороняться и уметь обороняться, к сожалению это ни одно и тоже. Да, у многих на руках есть довольно неплохое охотничье оружие. Но для тог чтобы им уверенно пользоваться нужны систематические тренировки. А по факту у большинства стволы тупо лежат в сейфе. Ведь на законных основаниях потренироваться в стрельбе негде. Мне, наприме до ближайшего тира ехать 90 км. и бесплатно меня туда никто не пустит. Я уже не говорю про стоимость боеприпасов.
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26.01.2022 17:49 Відповісти
После вагнергейта как бы не получилось, что в подразделениях теробороны окажется вооружённая за наш счёт пятая колонна. Но списки с адресами точно сольют, к гадалке ходить не надо.
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26.01.2022 20:00 Відповісти
 
 