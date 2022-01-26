До кінця лютого підрозділи тероборони будуть укомплектовані на 70%, - Резніков
До кінця лютого цього року підрозділи територіальної оборони по всій Україні будуть укомплектовані щонайменше на 70%. Йдеться про формування штату тероборони мирного часу, загальна чисельність якого повинна скласти 10 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомив сьогодні під час засідання уряду міністр оборони України Олексій Резніков.
Він розповів про деталі реалізації закону України Про основи національного спротиву. За словами міністра, необхідна база для його виконання вже сформована.
Резніков нагадав, що національний спротив має три складові: рух опору, територіальна оборона й система підготовки громадян до нацспротиву.
Основою системи територіальної оборони є Сили територіальної оборони ЗСУ. Тобто тероборона є окремим родом сил у складі ЗСУ.
Резніков пояснив, що до складу Сил територіальної оборони входять: командування, чотири регіональні управління (Схід, Захід, Південь, Північ), 25 бригад (по одній у кожній області та в Києві) та близько 150 батальйонів.
"На даний момент усі ці структури вже створені та розгортаються", – зазначив міністр.
Резніков додав, що Сили тероборони складаються з трьох компонентів:
- Штат мирного часу чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які формують ядро батальйонів та бригад.
- Штат особливого періоду, який сумарно буде складатися з близько 130 тис. осіб. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір та укладуть контракт про службу в резерві Сил тероборони. Вони будуть перебувати під командуванням військових. Держава закріпить за ними штатну зброю та буде проводити навчання за їх участю.
- Добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені виключно у випадку, якщо з такою ініціативою виступить командування Сил тероборони, а головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідне рішення. Такі добровольчі формування територіальних громад можуть створюватися в маленьких населених пунктах, наприклад у селищах, але не у великих містах. Вони виконуватимуть допоміжні функції (охорона об’єктів, спостереження тощо). Добровольчі формування створюватимуть, якщо наявного потенціалу тероборони буде недостатньо.
За словами Резнікова, сьогодні відбувається розгортання штату тероборони мирного часу.
"В усіх прикордонних регіонах бригади вже набули понад 70% спроможностей, що дає можливість виконувати всі завдання. До кінця лютого цього року підрозділи тероборони будуть укомплектовані не менше ніж на 70% по всій території України", – наголосив Резніков.
Він уточнив, що паралельно розпочато укладання контрактів із резервістами, які увійдуть до штату особливого періоду.
Міністр додав, що зараз першочерговою потребою є облаштування місць дислокації, оскільки йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин.
Міноборони поступово забезпечить Сили територіальної оборони зброєю, одягом, засобами зв’язку та індивідуального бронезахисту. Водночас залишається питання стану приміщень, де розміщуватимуться сили тероборони, підключення їх до комунікацій та забезпечення транспортом. Для вирішення цих проблем підключать місцеву владу.
Загалом, за словами Резнікова, для розміщення сил тероборони необхідно 2,7 млрд грн.
"За попередньою оцінкою, загальна сума потреб на облаштування всіх місць дислокації, з точки зору комунально-матеріального характеру, це 2 млрд 772 млн грн", – розповів Резніков.
Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що в Україні розгортання територіальної оборони триває цілодобово. В Міноборони працюють над тим, щоб максимально спростити процедури і цифровізувати їх.
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є велика кількість легальної мисливської нарізної зброї, у тому числі з оптикою, у тому числі під НАТОвський калібр. Чому б не дати право її використовувати? Впевнений, наприклад, що наш єгер (в моєму колективі) краще буде відстрілювати ворога зі свого карабіна з оптикою, до якого він звик, пристріляв і знає точно, куди летить кулі, ніж з якогось роздовбаного калаша (а навряд чи тер.обороні видадуть щось ******* - скоріше з древніх радянських складів).
На счет охотничьего - а где написано что солдат не может использовать личное имущество для выполнения задания, кстати? Только вот вопрос, который все выводит на чистую воду - а зачем людям которые имеют оружие подписывать КОНТРАКТ на несколько лет чтобы с помощью личного оружия и боеприпасов купленных за свои деньги защищать государство?
https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023
ничего не смущает?
Одяг,амуніція? Чи як у 2014 "Здобудете в бою!"
73%ві жлоби-інтеллохтуали понавибирали, блін..(
А це вже мафія.
ермаку достаточно по одному маленькому ермачку в каждом подразделении
А поступово це коли? "Після того" вже не потрібно.
Звісно зброю,як у нормальних країнах додому не дадуть,бо зелені злякаються.
А от амуніція ПОВИНА бути вдома! Щоб до п. сбору прийшли вже екіпіровані.
и не только друзьям
Поездили бы вы в командировки по городам (более 100.000)!
Зброю у бою здобували.
Тоді,вони виконували і роль тероборони. Особливо у 2014.
Ви мабуть погано обізнані у подіях 2014 - 2015 років.
Сумнівне досягнення.
2. Медицинскую комиссию по новому проходить не буду. Не хочу.
3. Да и вообще не хочу. Сам себе воин. Свое оружие, своя снаряга, свой б/к на какое-то минимальное время.
Раз с 2015-года все это существовало больше на бумаге, раз в год выдавали по 30 патронов к АК со сбором гильз (простыни вешали на рубежах, чтобы гильзы не улетали)...
да ну нахер. Нецікаво.
при пЕте было тоже самое -только скрыто.. а сейчас в открытую - ******** руководит Украиной.. пздц
Я не буду писати про всі вісім років, але. Ви мабуть не розумієте різницю між створенням нового роду військ і консервацією салатів на зиму. Спочатку потрібно підготувати законодавчу основу для формування таких підрозділів, узгодити та провести два голосування в ВРУ проголосувати фінансування в держбюджеті, потім знайти кадри і сформувати структуру та вирішити забезпечення... І це поверхнево тільки організаційні питання підготовчого етапу.
Зараз іде формування по-суті військових частин. А це: відповідно захищена і контрольована територія з надійними зброярнею, складами для *********** і решти забезпечення, харчові склади та гаражі для техніки. І на це все потрібен штатний розпис, хто і які функції виконуватиме від охорони до командування. Все фактично з нуля і в голому полі.
Як потрапити до лав територіальної оборони?
Закон «Про національний спротив» визначає, як військові і насамперед цивільні зможуть приєднатися до армії у разі загострення збройного конфлікту з Росією. Причому ці люди зможуть не тільки відправлятися на передову, а й займати посади в тилу, відповідно до свого фаху.
До сил територіальної оборони можуть приєднатися як військові чи правоохоронці, які мають досвід бойових дій, так і цивільні без такого досвіду. Граничний вік - 60 років. Можуть приєднатися також раніше засуджені, але за дрібні злочини. Не зарахують тих, хто скоїв тяжкий, особливо тяжкий злочин (крім реабілітованих), або осіб, які мали дві і більше судимостей за умисні злочини.
До останнього часу існували лише два офіційні шляхи служби в армії: призов або контракт через військкомат. На початку російсько-української війни у 2014 році це стало великою проблемою: не всі охочі стати на захист Батьківщини могли покинути роботу через відсутність гарантії збереження робочого місця. Новий закон передбачає можливість поєднання участі людини в обороні з основною роботою.
Кандидат до Сил тероборони має звернутися до райдержадміністрації за місцем свого проживання і надати доволі об'ємний перелік документів (список на фото).
Щоправда перелік документів і особливо форма, у якій їх слід подавати, уже викликала багато запитань у соцмережах. Багато з пунктів, очевидно, перекочували в українські нормативи з радянських і є, чесно кажучи, застарілими. «Для чого автобіографію у двох примірниках, один з яких рукописний, для чого довідка про реєстрацію місця проживання, а також з МВС, хіба цієї інформації у держави немає в електронному вигляді?», - резонно запитують користувачі соцмереж.
«Мав дискусію з цього приводу і навіть почув аргументи, для чого це… Але ми втрачаємо такий важливий час, та і купа паперової роботи може відбити бажання у деяких охочих точно. Та й власноруч написана автобіографія мене особисто просто вбиває»,
Та офіцер пресслужби бригади територіальної оборони переконаний: така кількість документів не стане завадою для тих, хто справді хоче долучитися до Сил територіальної оборони. В розмові він зазначив: процес переведення усієї документації в електронну форму забере від пів року до двох років. Степаненко переконує: у людей нині підвищився інтерес до служби.
Та чи не загасить бойовий дух сувора реальність?
Ухвалений закон на сьогодні не узгоджується з практикою. Про це в один голос кажуть долучені до процесу військові і цивільні. Загалом всі позитивно ставляться до того, що держава легітимізувала народний спротив агресора. Але фахівці називають це лише першим кроком для побудови цивілізованих відносин між цивільними і армією.
Якщо поглянути на ієрархію підпорядкування, то вищі ланки тероборони мають очолити цивільні, а нижчі - військові. То хто ж створює і хто керує? Якщо спільно, то як саме? Усі ці питання висять у повітрі.
Ще одна проблема, які «не помітив» ухвалений закон, - узгодження дій військових тероборони з іншими силовиками. Зібралися люди у формі з відзнаками, які носять зброю. Як їх будуть сприймати правоохоронні органи? Ніяк. Вони їх ідентифікуватимуть, як мінімум, як потенційну загрозу і перешкоджатимуть діяльності .
Окрім того, відсутній порядок забезпечення Сил територіальної оборони речами і харчуванням на випадок мобілізації. Військовий, який піднімається по тривозі і висувається на позиції, повинен мати із собою триденний запас речей першої необхідності, насамперед харчування. «За цей час (три дні) ми маємо розгорнути інфраструктуру, яка забезпечуватиме гарячою їжою, всім іншим, що військові витрачають, починаючи з патронів, закінчуючи одягом. Хто це постачатиме і звідки?
Також залишається відкритим питання про те, яким чином Сили територіальної оборони зможуть залучати господарське майно. Наразі це можуть робити тільки представники тих родів військ, які уже діють і які «зав'язані» на міністерстві оборони. Натомість Сили територіальної оборони, відповідно до закону, є частиною місцевої влади.
а ще про наявність авто і водійського посвідчення...так? шось вони протупили ))))