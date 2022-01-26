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Новости Оборона
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До конца февраля подразделения теробороны будут укомплектованы на 70%, - Резников

До конца февраля подразделения теробороны будут укомплектованы на 70%, - Резников

До конца февраля этого года подразделения территориальной обороны по всей Украине будут укомплектованы, по меньшей мере, на 70%. Речь идет о формировании штата теробороны мирного времени, общая численность которого должна составить 10 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил сегодня во время заседания правительства министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал о деталях реализации закона Украины Об основах национального сопротивления. По словам министра, необходимая база для его выполнения уже сформирована.

Резников напомнил, что национальное сопротивление имеет три составляющие: движение сопротивления, территориальная оборона и система подготовки граждан к сопротивлению.

Основой системы территориальной обороны являются Силы территориальной обороны ВСУ. То есть, терроборона является отдельным родом сил в составе ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США провело встречу с Кличко по поводу теробороны столицы

Резников объяснил, что в состав Сил территориальной обороны входят: командование, четыре региональных управления (Восток, Запад, Юг, Север), 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве) и около 150 батальонов.

– В настоящее время все эти структуры уже созданы и разворачиваются, — отметил министр.

Резников добавил, что Силы терробороны состоят из трех компонентов:

- Штат мирного времени численностью 10 тыс. человек. Это профессиональные военные, формирующие ядро батальонов и бригад.

- Штат особого периода, который будет состоять из около 130 тыс. человек. Это обычные граждане, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве Сил терробороны. Они будут находиться под командованием военных. Государство закрепит за ними штатное оружие и будет проводить учения с их участием.

Также читайте: 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего

- Добровольческие формирования территориальных общин. Они могут быть созданы исключительно в случае, если с такой инициативой выступит командование Сил терробороны, а главнокомандующий ВСУ примет соответствующее решение. Такие добровольческие формирования территориальных общин могут создаваться в маленьких населенных пунктах, например, в поселках, но не в крупных городах. Они будут выполнять вспомогательные функции (охрана объектов, наблюдение и т.д.). Добровольческие формирования будут создаваться, если имеющегося потенциала терробороны будет недостаточно.

По словам Резникова, сегодня происходит развертывание штата терробороны мирного времени.

– Во всех приграничных регионах бригады уже получили более 70% возможностей, что позволяет выполнять все задачи. До конца февраля этого года подразделения терробороны будут укомплектованы не менее чем на 70% по всей территории Украины, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что параллельно начато заключение контрактов с резервистами, которые войдут в штат особого периода.

Министр добавил, что сейчас первоочередной необходимостью является обустройство мест дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.

Минобороны постепенно обеспечит Силы территориальной обороны оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты. В то же время остается вопрос состояния помещений, где будут размещаться силы терробороны, подключения их к коммуникациям и обеспечения транспортом. Для решения этих проблем подключат местные власти.

В общей сложности, по словам Резникова, для размещения сил терробороны необходимо 2,7 млрд грн.

– По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации, с точки зрения коммунально-материального характера, это 2 млрд 772 млн грн, – рассказал Резников.

Читайте: Возможно, потребуется дополнительное финансирование для Сил теробороны, - Резников

Недавно министр обороны Алексей Резников рассказывал, что в Украине развертывание территориальной обороны продолжается круглосуточно. В Минобороны работают над тем, чтобы максимально упростить процедуры и цифровизировать их.

Автор: 

Минобороны (9402) оборона (5225) ВСУ (6666) Резников Алексей (1170) тероборона (340)


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Топ комментарии
+8
Мисливську зброю МАЮТЬ ПРАВО використовувати. Тобто, це право, а не обов'язок. Це правильно і логічно. Бо мисливська зброя в наш час - це далеко не лише двостволки. На руках
є велика кількість легальної мисливської нарізної зброї, у тому числі з оптикою, у тому числі під НАТОвський калібр. Чому б не дати право її використовувати? Впевнений, наприклад, що наш єгер (в моєму колективі) краще буде відстрілювати ворога зі свого карабіна з оптикою, до якого він звик, пристріляв і знає точно, куди летить кулі, ніж з якогось роздовбаного калаша (а навряд чи тер.обороні видадуть щось ******* - скоріше з древніх радянських складів).
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26.01.2022 15:02
+6
Меня лично успокоило одно...однахды Арсен Борисовыч Аваков сказал интересную фразу...на руках граждан Украины почти 5 млн... не зарегестрированной зброї....Та й Слава Богу та Степану Бандері що там...Озброєна людина,Вільна Людина...
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26.01.2022 15:15
+5
Питаня ЯК укомплектовані? Окрім людей.
Одяг,амуніція? Чи як у 2014 "Здобудете в бою!"
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26.01.2022 14:49
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Правила форума Совет форумчан
Просто интересно, это как ? Те кто имеет собственное ОХОТНИЧЬЕ оружие будут со своим, а у кого нет - то ОЙ? Интересно было бы объединить в одно все заявления этого пана...
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26.01.2022 14:48 Ответить
Мисливську зброю МАЮТЬ ПРАВО використовувати. Тобто, це право, а не обов'язок. Це правильно і логічно. Бо мисливська зброя в наш час - це далеко не лише двостволки. На руках
є велика кількість легальної мисливської нарізної зброї, у тому числі з оптикою, у тому числі під НАТОвський калібр. Чому б не дати право її використовувати? Впевнений, наприклад, що наш єгер (в моєму колективі) краще буде відстрілювати ворога зі свого карабіна з оптикою, до якого він звик, пристріляв і знає точно, куди летить кулі, ніж з якогось роздовбаного калаша (а навряд чи тер.обороні видадуть щось ******* - скоріше з древніх радянських складів).
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26.01.2022 15:02 Ответить
Відстрілювати або точніше розстрілювати це коли ворог босий, в білизні. з звязаними руками і завязаними очими стоїть спиною до тебе біля ями. Ти це мав на увазі? Я не впевннений, що твій єгерь з чудобовою гвинтівкою під натівський набій і це зробить. Тут один спецпризначенець в кабана вже стріляв. Може вже досить ганяти понти для бідних. Якщо тероборона за такий короткий термін буде мати 30 % боєздатності і саме головне якщо тим 10 000 військовим ( а це напевно пенсіонери) вдасться цим війском управляти, це буде дуже чудово. Не забувайте, що в нас кожен якщо не призедент так гетьман. Тут ось пишуть, що бойові частини регулярного війська не укомплектовані, а нас тішать 25 бригадами озброєних вилами.
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26.01.2022 15:54 Ответить
Ну і, знову-таки, в ближньому бою я свою, хай турецьку, помпу на АК би не проміняв
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26.01.2022 15:03 Ответить
Вопрос не в том что МОЖНО использовать.. Вопрос в том, чем будут обеспечивать? Далеко не всем нравится идея покупать за свои оружие, патроны, итд итп. Может еще и на танк скинуться? Пока некоторые из бюджета получают миллионы зарплат премий и пенсий, не считая наворованного.
На счет охотничьего - а где написано что солдат не может использовать личное имущество для выполнения задания, кстати? Только вот вопрос, который все выводит на чистую воду - а зачем людям которые имеют оружие подписывать КОНТРАКТ на несколько лет чтобы с помощью личного оружия и боеприпасов купленных за свои деньги защищать государство?
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26.01.2022 15:10 Ответить
Контракт підписують штат мирного часу (10 тис) та штат особливого періоду (130 тисяч), всі вони будуть забезпечені зброєю. Мисливську зброю можуть використовувати добровільні формування територіальних громад - дрібних населених пунктів, сіл. Там немає ніяких контрактів. Фактично це може бути місцевий мисливський колектив, який вийде захищати своє село від "зелених чоловічків", мародерів або дрібних ДРГ. Завдяки закону до них просто не докопається якийсь патруль на тему "якого х... я рушниця не в чохлі і заряджена". Все логічно, насправді.
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26.01.2022 15:23 Ответить
Тогда ОК. Выглядит логично. Только вот я сочувствую людам, кто пойдет воевать под командованием бизнесмена, имеющего офшоры, который родом из Партии Регионов и ОПЗЖ. Причем уже после Майдана. Очень я сомневаюсь в их благополучии...
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26.01.2022 15:28 Ответить
Воювати люди підуть не "під командуванням", а за свою землю. В буквальному сенсі, за своє місто/село. Це і є суть тер.оборони.
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26.01.2022 15:35 Ответить
А кого ж тогда назначают командовать теробороной? Или как вы себе представляете это? Без командира каждый сам по себе с берданкой из форточки по танкам?
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26.01.2022 15:37 Ответить
Читайте офіційні джерела, навіть цю статтю )) "Штат мирного часу чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які формують ядро батальйонів та бригад" - військові, АТОшники - це і є кістяк, який буде командувати на місцях.
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26.01.2022 15:53 Ответить
А вы саи читали?
https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023

ничего не смущает?
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26.01.2022 15:55 Ответить
Ні. Бо не в курсі, що і як в Дніпрі.
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26.01.2022 16:19 Ответить
Якщо вірити українським військовим, то теробороні виділили зброю, яка має зберігається в місцях збору тероборони.
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26.01.2022 15:05 Ответить
Питаня ЯК укомплектовані? Окрім людей.
Одяг,амуніція? Чи як у 2014 "Здобудете в бою!"
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26.01.2022 14:49 Ответить
....стесняюсь спросить.. все списки "теробороны" сразу будут у Зели и её коханця д"Йермака?.. или у нас есть время?..)(
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26.01.2022 14:54 Ответить
Не буде часу, зіллють відразу, як у 2014.
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26.01.2022 15:06 Ответить
..тоді сцикуна Зелю з коханцями чекає сюрприз - подорож до Ростова.. чи ще куди подалі.. чи живим..?
73%ві жлоби-інтеллохтуали понавибирали, блін..(
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26.01.2022 15:11 Ответить
вони там точно голубі
А це вже мафія.
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26.01.2022 15:26 Ответить
правильный вопрос
ермаку достаточно по одному маленькому ермачку в каждом подразделении
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26.01.2022 15:37 Ответить
А одеты? А обуты? А каски оружие броники??
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26.01.2022 14:56 Ответить
почитай всю статью , всё написано.
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26.01.2022 15:05 Ответить
Написано "поступово!"
А поступово це коли? "Після того" вже не потрібно.
Звісно зброю,як у нормальних країнах додому не дадуть,бо зелені злякаються.
А от амуніція ПОВИНА бути вдома! Щоб до п. сбору прийшли вже екіпіровані.
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26.01.2022 15:24 Ответить
Ой, можна подумати, що ви вже в черзі біля військомату і хвилюєтеся чи візьмуть вас на фронт.
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26.01.2022 16:18 Ответить
А ви вже на нулі?
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26.01.2022 22:29 Ответить
а навчання?.....
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26.01.2022 15:24 Ответить
Дуже оптимістично.
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26.01.2022 15:03 Ответить
Ага, точно. Читаем внимательно: до конца февраля тероборона будет сформированна на 70% по штатам мирного времени. То есть по факту 7 тысяч человек. Которых минобороны постепенно обеспечит оружием, средствами связи и бронежилетами. Без помещений и транспорта, которые должна обеспечить местная власть. Очень оптимистично. Надо уметь читать бюрократический язык.
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26.01.2022 15:39 Ответить
такие заявления делаются не только и не столько, чтобы рассказать факты.
и не только друзьям
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26.01.2022 15:56 Ответить
Ага знаем, проходили. Наши мудрые руководители знают что делают. А у врага в штабах сидят дураки которые только и слушают заявления наших руководителей и по ним судят о реальном состоянии нашей обороны.
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26.01.2022 16:06 Ответить
а ми маємо стільки часу до кінця лютого?
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26.01.2022 15:08 Ответить
Це, залежно від того будете ви збираєтеся летіти літаком чи своїм транспортом.
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26.01.2022 16:20 Ответить
Меня лично успокоило одно...однахды Арсен Борисовыч Аваков сказал интересную фразу...на руках граждан Украины почти 5 млн... не зарегестрированной зброї....Та й Слава Богу та Степану Бандері що там...Озброєна людина,Вільна Людина...
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26.01.2022 15:15 Ответить
Крысы Путлера вам кранты...молитесь...Гопота Питером обосцанная... Был в служебной команлировке в Питере в 1989 году...поразило чем и как воняет Гнилая Северная сталица РАБссии..не то Трупом Петра Первого не то Трупом чЛЕНИНА...калыбель сраной революции воняет...
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26.01.2022 15:20 Ответить
Разве только Питер?! Так Питер и Мосва - это витрина!
Поездили бы вы в командировки по городам (более 100.000)!
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26.01.2022 15:29 Ответить
Бывал видел запомнил...потму и ненавижу эту ПАДАЛЬ..назвашейся народом...
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26.01.2022 15:30 Ответить
А хто слугам заважав 2 з половиною роки тому почати формувати тероборону, Пушкін?
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26.01.2022 15:23 Ответить
вони були зайняти великим крадівництвом, а тут може так статися, що не до того буде - от і очконули ) а насправді це треба було зробити ще в 15-му
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26.01.2022 15:25 Ответить
Була. Добробати.
Зброю у бою здобували.
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26.01.2022 15:30 Ответить
Добробати були і є на фронті, на передовій. Суть територіальної оборони в іншому.
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26.01.2022 15:54 Ответить
Зараз добробати включені до складу ЗСУ.
Тоді,вони виконували і роль тероборони. Особливо у 2014.
Ви мабуть погано обізнані у подіях 2014 - 2015 років.
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26.01.2022 22:27 Ответить
Вони шукали, що там Петро набудував на папері.
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26.01.2022 16:21 Ответить
За недокомплектованих підрозділах ЗСУ,розгортати структуру,що дублюватиме функції мєнтів-НГУ ?
Сумнівне досягнення.
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26.01.2022 15:23 Ответить
1. Мне никто не звонил. Хотя в ТрО с 15-го года.

2. Медицинскую комиссию по новому проходить не буду. Не хочу.

3. Да и вообще не хочу. Сам себе воин. Свое оружие, своя снаряга, свой б/к на какое-то минимальное время.

Раз с 2015-года все это существовало больше на бумаге, раз в год выдавали по 30 патронов к АК со сбором гильз (простыни вешали на рубежах, чтобы гильзы не улетали)...

да ну нахер. Нецікаво.
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26.01.2022 15:28 Ответить
Рюссише бараны...разберитесь хоть так кто вы? Осколок Золотой Орды Хана Батыя?или немецкой династии Екатерыны Готорп-Голштейнов,типа знаменитов европейской шалавы типа проститутки,или чуваки немецого кайзера Вильгельма... стадо Идиотов...
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26.01.2022 15:29 Ответить
А рогатки им выдадут, или нужно приходить со своими? Ну таких никчемных сцыкливых тварей, которые нагадив, переживают только за свои задницы, при власти еще не было.
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26.01.2022 15:34 Ответить
Так и не понял, за какие деньги будут одновременно разворачиваться аж 176 частей, когда ныне действующие военные особенно их 50-х бригад в полубомжатских условиях в ППД. Какое оружие получат ТРО, только пожалуйста без вот этих вот эпичных видосов с "освоением" ДП-27, это уже был перебор? Почему штат мирного времени, когда сейчас военно-гибридное, а может скоро начаться и масштабно-военное в рамках всей страны? Где концепция и тактика ведения боевых действий силами ТРО, на подобии немецких и австрийских своего времени, когда у них ещё были бубенцы с собой? И самый главный вопрос : Верховная Рада начнёт свою работу в этом году и накануне возможно войны, или она преступно самоустранилась от выполнения своих обязанностей и потворствует своим полным бездействием агрессору?...
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26.01.2022 15:34 Ответить
На сегодня да...мои агенты из Мацковии сообщили... канцер Шольц и глава МИД Германии Аналена Бербок готовы стать на колени перед РАБссией и покаятся... имеенно Гитлер убил 50 советских граждан...Сралин не убивал ни одного рюсскава Мудака за 32 года у власти...,верю...Сралин МУКДАКОВ советских не убивал...во всем виноваты Черчилль,Рузвельт и Тушока Рузвельта для советских БАРАНОВ
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26.01.2022 15:38 Ответить
Зададим себе вопрос совсе простой...Поему РАБссия сдохла в марте 1917 года....а СССР в декабре 1991 года....ответ прост...РАБссия это всегда ДЕРЬМО...в виде Приднестровья..Абхазии и Ю.Осетии... с времени захвата этого говна прошло 14 лет...шо построил за эти годы КГБшный Мудак*?Ах да..Сериал СКОТЫ-Сваты...Голобородьки...
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26.01.2022 15:44 Ответить
Зезрадники брешуть як завжди ...
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26.01.2022 15:47 Ответить
Если бы тероборону создали и вооружили до 2014г. ...
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26.01.2022 16:09 Ответить
Та хоч би в 2014-му.
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26.01.2022 16:27 Ответить
какая тероборона? лишь бабло под это дело потырят
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26.01.2022 16:10 Ответить
Но тут в комплектации командиров терр.обороны стоит вопрос - там поголовно предателей назначают !?
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26.01.2022 16:23 Ответить
Зрада-зрадна, не йдіть туди, вас вб'ють! Ти часом не москаль чи просто порохобот?
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26.01.2022 16:28 Ответить
ты можешь себе представить партизанский отряд под руководством врага !? я нет..
при пЕте было тоже самое -только скрыто.. а сейчас в открытую - ******** руководит Украиной.. пздц
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26.01.2022 19:30 Ответить
Война идет 8 - ВОСЕМЬ !!! лет. А теробороной по факту начала заниматься месяц назад. МЕСЯЦ !!! Охр--еть и не встать. ( это вопрос к обоим " гарантам" военного времени.)
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26.01.2022 16:38 Ответить
Хочете спитати, чому попередні вісім років нічого не робилося? Ну, мабуть Зеленський заважав.
Я не буду писати про всі вісім років, але. Ви мабуть не розумієте різницю між створенням нового роду військ і консервацією салатів на зиму. Спочатку потрібно підготувати законодавчу основу для формування таких підрозділів, узгодити та провести два голосування в ВРУ проголосувати фінансування в держбюджеті, потім знайти кадри і сформувати структуру та вирішити забезпечення... І це поверхнево тільки організаційні питання підготовчого етапу.
Зараз іде формування по-суті військових частин. А це: відповідно захищена і контрольована територія з надійними зброярнею, складами для *********** і решти забезпечення, харчові склади та гаражі для техніки. І на це все потрібен штатний розпис, хто і які функції виконуватиме від охорони до командування. Все фактично з нуля і в голому полі.
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26.01.2022 18:03 Ответить
Ну если для того что бы это только НАЧАТЬ организовывать ,нужно ВОСЕМЬ лет.. ( и то все больше на бумаге и сообщений в СМИ, чем по факту) то тогда думаю можно еще 10 лет заниматься ( консервацией салатов, как вам видится) или чем то другим. И это в условиях по сути то окопной войны на одних и тех же позициях лет 7. ( поэтому ссылки на то что этому "мешала" война, это для убогих..) За такое время можно две мировых войны закончить (1 я мировая 4,5 года..2я мировая 6 лет) не то что НАЧАТЬ организовывать тероборону. Не смешите людей.
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26.01.2022 18:21 Ответить
Сім кіл пекла добровольців.
Як потрапити до лав територіальної оборони?
Закон «Про національний спротив» визначає, як військові і насамперед цивільні зможуть приєднатися до армії у разі загострення збройного конфлікту з Росією. Причому ці люди зможуть не тільки відправлятися на передову, а й займати посади в тилу, відповідно до свого фаху.
До сил територіальної оборони можуть приєднатися як військові чи правоохоронці, які мають досвід бойових дій, так і цивільні без такого досвіду. Граничний вік - 60 років. Можуть приєднатися також раніше засуджені, але за дрібні злочини. Не зарахують тих, хто скоїв тяжкий, особливо тяжкий злочин (крім реабілітованих), або осіб, які мали дві і більше судимостей за умисні злочини.
До останнього часу існували лише два офіційні шляхи служби в армії: призов або контракт через військкомат. На початку російсько-української війни у 2014 році це стало великою проблемою: не всі охочі стати на захист Батьківщини могли покинути роботу через відсутність гарантії збереження робочого місця. Новий закон передбачає можливість поєднання участі людини в обороні з основною роботою.
Кандидат до Сил тероборони має звернутися до райдержадміністрації за місцем свого проживання і надати доволі об'ємний перелік документів (список на фото).


Щоправда перелік документів і особливо форма, у якій їх слід подавати, уже викликала багато запитань у соцмережах. Багато з пунктів, очевидно, перекочували в українські нормативи з радянських і є, чесно кажучи, застарілими. «Для чого автобіографію у двох примірниках, один з яких рукописний, для чого довідка про реєстрацію місця проживання, а також з МВС, хіба цієї інформації у держави немає в електронному вигляді?», - резонно запитують користувачі соцмереж.
«Мав дискусію з цього приводу і навіть почув аргументи, для чого це… Але ми втрачаємо такий важливий час, та і купа паперової роботи може відбити бажання у деяких охочих точно. Та й власноруч написана автобіографія мене особисто просто вбиває»,
Та офіцер пресслужби бригади територіальної оборони переконаний: така кількість документів не стане завадою для тих, хто справді хоче долучитися до Сил територіальної оборони. В розмові він зазначив: процес переведення усієї документації в електронну форму забере від пів року до двох років. Степаненко переконує: у людей нині підвищився інтерес до служби.
Та чи не загасить бойовий дух сувора реальність?
Ухвалений закон на сьогодні не узгоджується з практикою. Про це в один голос кажуть долучені до процесу військові і цивільні. Загалом всі позитивно ставляться до того, що держава легітимізувала народний спротив агресора. Але фахівці називають це лише першим кроком для побудови цивілізованих відносин між цивільними і армією.
Якщо поглянути на ієрархію підпорядкування, то вищі ланки тероборони мають очолити цивільні, а нижчі - військові. То хто ж створює і хто керує? Якщо спільно, то як саме? Усі ці питання висять у повітрі.
Ще одна проблема, які «не помітив» ухвалений закон, - узгодження дій військових тероборони з іншими силовиками. Зібралися люди у формі з відзнаками, які носять зброю. Як їх будуть сприймати правоохоронні органи? Ніяк. Вони їх ідентифікуватимуть, як мінімум, як потенційну загрозу і перешкоджатимуть діяльності .
Окрім того, відсутній порядок забезпечення Сил територіальної оборони речами і харчуванням на випадок мобілізації. Військовий, який піднімається по тривозі і висувається на позиції, повинен мати із собою триденний запас речей першої необхідності, насамперед харчування. «За цей час (три дні) ми маємо розгорнути інфраструктуру, яка забезпечуватиме гарячою їжою, всім іншим, що військові витрачають, починаючи з патронів, закінчуючи одягом. Хто це постачатиме і звідки?
Також залишається відкритим питання про те, яким чином Сили територіальної оборони зможуть залучати господарське майно. Наразі це можуть робити тільки представники тих родів військ, які уже діють і які «зав'язані» на міністерстві оборони. Натомість Сили територіальної оборони, відповідно до закону, є частиною місцевої влади.
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26.01.2022 17:24 Ответить
Я так розумію, що список необхідної документації складали МВС разом з комунальниками. Все, що тільки вони могли згадати - внесли. Мене дивує відсутність довідки про склад сім'ї та прививки. Ні, це не жарт. Довідка про склад сім'ї дуже важливий документ, як і справка про відсутність заборгованості.
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26.01.2022 18:13 Ответить
а доречі ))) треба підказати )))
а ще про наявність авто і водійського посвідчення...так? шось вони протупили ))))
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26.01.2022 19:11 Ответить
Хотеть обороняться и уметь обороняться, к сожалению это ни одно и тоже. Да, у многих на руках есть довольно неплохое охотничье оружие. Но для тог чтобы им уверенно пользоваться нужны систематические тренировки. А по факту у большинства стволы тупо лежат в сейфе. Ведь на законных основаниях потренироваться в стрельбе негде. Мне, наприме до ближайшего тира ехать 90 км. и бесплатно меня туда никто не пустит. Я уже не говорю про стоимость боеприпасов.
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26.01.2022 17:49 Ответить
После вагнергейта как бы не получилось, что в подразделениях теробороны окажется вооружённая за наш счёт пятая колонна. Но списки с адресами точно сольют, к гадалке ходить не надо.
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26.01.2022 20:00 Ответить
 
 