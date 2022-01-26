До конца февраля подразделения теробороны будут укомплектованы на 70%, - Резников
До конца февраля этого года подразделения территориальной обороны по всей Украине будут укомплектованы, по меньшей мере, на 70%. Речь идет о формировании штата теробороны мирного времени, общая численность которого должна составить 10 тыс. человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил сегодня во время заседания правительства министр обороны Украины Алексей Резников.
Он рассказал о деталях реализации закона Украины Об основах национального сопротивления. По словам министра, необходимая база для его выполнения уже сформирована.
Резников напомнил, что национальное сопротивление имеет три составляющие: движение сопротивления, территориальная оборона и система подготовки граждан к сопротивлению.
Основой системы территориальной обороны являются Силы территориальной обороны ВСУ. То есть, терроборона является отдельным родом сил в составе ВСУ.
Резников объяснил, что в состав Сил территориальной обороны входят: командование, четыре региональных управления (Восток, Запад, Юг, Север), 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве) и около 150 батальонов.
– В настоящее время все эти структуры уже созданы и разворачиваются, — отметил министр.
Резников добавил, что Силы терробороны состоят из трех компонентов:
- Штат мирного времени численностью 10 тыс. человек. Это профессиональные военные, формирующие ядро батальонов и бригад.
- Штат особого периода, который будет состоять из около 130 тыс. человек. Это обычные граждане, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве Сил терробороны. Они будут находиться под командованием военных. Государство закрепит за ними штатное оружие и будет проводить учения с их участием.
- Добровольческие формирования территориальных общин. Они могут быть созданы исключительно в случае, если с такой инициативой выступит командование Сил терробороны, а главнокомандующий ВСУ примет соответствующее решение. Такие добровольческие формирования территориальных общин могут создаваться в маленьких населенных пунктах, например, в поселках, но не в крупных городах. Они будут выполнять вспомогательные функции (охрана объектов, наблюдение и т.д.). Добровольческие формирования будут создаваться, если имеющегося потенциала терробороны будет недостаточно.
По словам Резникова, сегодня происходит развертывание штата терробороны мирного времени.
– Во всех приграничных регионах бригады уже получили более 70% возможностей, что позволяет выполнять все задачи. До конца февраля этого года подразделения терробороны будут укомплектованы не менее чем на 70% по всей территории Украины, – подчеркнул Резников.
Он уточнил, что параллельно начато заключение контрактов с резервистами, которые войдут в штат особого периода.
Министр добавил, что сейчас первоочередной необходимостью является обустройство мест дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.
Минобороны постепенно обеспечит Силы территориальной обороны оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты. В то же время остается вопрос состояния помещений, где будут размещаться силы терробороны, подключения их к коммуникациям и обеспечения транспортом. Для решения этих проблем подключат местные власти.
В общей сложности, по словам Резникова, для размещения сил терробороны необходимо 2,7 млрд грн.
– По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации, с точки зрения коммунально-материального характера, это 2 млрд 772 млн грн, – рассказал Резников.
Недавно министр обороны Алексей Резников рассказывал, что в Украине развертывание территориальной обороны продолжается круглосуточно. В Минобороны работают над тем, чтобы максимально упростить процедуры и цифровизировать их.
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є велика кількість легальної мисливської нарізної зброї, у тому числі з оптикою, у тому числі під НАТОвський калібр. Чому б не дати право її використовувати? Впевнений, наприклад, що наш єгер (в моєму колективі) краще буде відстрілювати ворога зі свого карабіна з оптикою, до якого він звик, пристріляв і знає точно, куди летить кулі, ніж з якогось роздовбаного калаша (а навряд чи тер.обороні видадуть щось ******* - скоріше з древніх радянських складів).
На счет охотничьего - а где написано что солдат не может использовать личное имущество для выполнения задания, кстати? Только вот вопрос, который все выводит на чистую воду - а зачем людям которые имеют оружие подписывать КОНТРАКТ на несколько лет чтобы с помощью личного оружия и боеприпасов купленных за свои деньги защищать государство?
https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023
ничего не смущает?
Одяг,амуніція? Чи як у 2014 "Здобудете в бою!"
73%ві жлоби-інтеллохтуали понавибирали, блін..(
А це вже мафія.
ермаку достаточно по одному маленькому ермачку в каждом подразделении
А поступово це коли? "Після того" вже не потрібно.
Звісно зброю,як у нормальних країнах додому не дадуть,бо зелені злякаються.
А от амуніція ПОВИНА бути вдома! Щоб до п. сбору прийшли вже екіпіровані.
и не только друзьям
Поездили бы вы в командировки по городам (более 100.000)!
Зброю у бою здобували.
Тоді,вони виконували і роль тероборони. Особливо у 2014.
Ви мабуть погано обізнані у подіях 2014 - 2015 років.
Сумнівне досягнення.
2. Медицинскую комиссию по новому проходить не буду. Не хочу.
3. Да и вообще не хочу. Сам себе воин. Свое оружие, своя снаряга, свой б/к на какое-то минимальное время.
Раз с 2015-года все это существовало больше на бумаге, раз в год выдавали по 30 патронов к АК со сбором гильз (простыни вешали на рубежах, чтобы гильзы не улетали)...
да ну нахер. Нецікаво.
при пЕте было тоже самое -только скрыто.. а сейчас в открытую - ******** руководит Украиной.. пздц
Я не буду писати про всі вісім років, але. Ви мабуть не розумієте різницю між створенням нового роду військ і консервацією салатів на зиму. Спочатку потрібно підготувати законодавчу основу для формування таких підрозділів, узгодити та провести два голосування в ВРУ проголосувати фінансування в держбюджеті, потім знайти кадри і сформувати структуру та вирішити забезпечення... І це поверхнево тільки організаційні питання підготовчого етапу.
Зараз іде формування по-суті військових частин. А це: відповідно захищена і контрольована територія з надійними зброярнею, складами для *********** і решти забезпечення, харчові склади та гаражі для техніки. І на це все потрібен штатний розпис, хто і які функції виконуватиме від охорони до командування. Все фактично з нуля і в голому полі.
Як потрапити до лав територіальної оборони?
Закон «Про національний спротив» визначає, як військові і насамперед цивільні зможуть приєднатися до армії у разі загострення збройного конфлікту з Росією. Причому ці люди зможуть не тільки відправлятися на передову, а й займати посади в тилу, відповідно до свого фаху.
До сил територіальної оборони можуть приєднатися як військові чи правоохоронці, які мають досвід бойових дій, так і цивільні без такого досвіду. Граничний вік - 60 років. Можуть приєднатися також раніше засуджені, але за дрібні злочини. Не зарахують тих, хто скоїв тяжкий, особливо тяжкий злочин (крім реабілітованих), або осіб, які мали дві і більше судимостей за умисні злочини.
До останнього часу існували лише два офіційні шляхи служби в армії: призов або контракт через військкомат. На початку російсько-української війни у 2014 році це стало великою проблемою: не всі охочі стати на захист Батьківщини могли покинути роботу через відсутність гарантії збереження робочого місця. Новий закон передбачає можливість поєднання участі людини в обороні з основною роботою.
Кандидат до Сил тероборони має звернутися до райдержадміністрації за місцем свого проживання і надати доволі об'ємний перелік документів (список на фото).
Щоправда перелік документів і особливо форма, у якій їх слід подавати, уже викликала багато запитань у соцмережах. Багато з пунктів, очевидно, перекочували в українські нормативи з радянських і є, чесно кажучи, застарілими. «Для чого автобіографію у двох примірниках, один з яких рукописний, для чого довідка про реєстрацію місця проживання, а також з МВС, хіба цієї інформації у держави немає в електронному вигляді?», - резонно запитують користувачі соцмереж.
«Мав дискусію з цього приводу і навіть почув аргументи, для чого це… Але ми втрачаємо такий важливий час, та і купа паперової роботи може відбити бажання у деяких охочих точно. Та й власноруч написана автобіографія мене особисто просто вбиває»,
Та офіцер пресслужби бригади територіальної оборони переконаний: така кількість документів не стане завадою для тих, хто справді хоче долучитися до Сил територіальної оборони. В розмові він зазначив: процес переведення усієї документації в електронну форму забере від пів року до двох років. Степаненко переконує: у людей нині підвищився інтерес до служби.
Та чи не загасить бойовий дух сувора реальність?
Ухвалений закон на сьогодні не узгоджується з практикою. Про це в один голос кажуть долучені до процесу військові і цивільні. Загалом всі позитивно ставляться до того, що держава легітимізувала народний спротив агресора. Але фахівці називають це лише першим кроком для побудови цивілізованих відносин між цивільними і армією.
Якщо поглянути на ієрархію підпорядкування, то вищі ланки тероборони мають очолити цивільні, а нижчі - військові. То хто ж створює і хто керує? Якщо спільно, то як саме? Усі ці питання висять у повітрі.
Ще одна проблема, які «не помітив» ухвалений закон, - узгодження дій військових тероборони з іншими силовиками. Зібралися люди у формі з відзнаками, які носять зброю. Як їх будуть сприймати правоохоронні органи? Ніяк. Вони їх ідентифікуватимуть, як мінімум, як потенційну загрозу і перешкоджатимуть діяльності .
Окрім того, відсутній порядок забезпечення Сил територіальної оборони речами і харчуванням на випадок мобілізації. Військовий, який піднімається по тривозі і висувається на позиції, повинен мати із собою триденний запас речей першої необхідності, насамперед харчування. «За цей час (три дні) ми маємо розгорнути інфраструктуру, яка забезпечуватиме гарячою їжою, всім іншим, що військові витрачають, починаючи з патронів, закінчуючи одягом. Хто це постачатиме і звідки?
Також залишається відкритим питання про те, яким чином Сили територіальної оборони зможуть залучати господарське майно. Наразі це можуть робити тільки представники тих родів військ, які уже діють і які «зав'язані» на міністерстві оборони. Натомість Сили територіальної оборони, відповідно до закону, є частиною місцевої влади.
а ще про наявність авто і водійського посвідчення...так? шось вони протупили ))))