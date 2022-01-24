Возможно, потребуется дополнительное финансирование для Сил теробороны, - Резников

Министр обороны Алексей Резников допускает необходимость выделения дополнительного финансирования на разворачивание Сил территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, на данный момент проходит обсуждение возможного дополнительного финансирования для Сил территориальной обороны.

"Возможно, мы обратимся к украинскому парламенту с необходимостью внесения изменений в государственный бюджет, если будем понимать, что будем нуждаться в таком дополнительном финансировании", - заявил Резников.

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По его словам, на сегодня уже сформировано командование Сил территориальной обороны, четыре региональных управления и необходимое количество батальонов в режиме мирного времени, а также будет сформировано 25 бригад.

"На сегодня все приграничные области, где находятся Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет им выполнять поставленные задачи", - добавил министр обороны.

Также Резников подчеркнул, что данные подразделения обеспечены и боеприпасами, и оружием.