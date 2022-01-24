РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6085 посетителей онлайн
Новости Оборона
5 316 40

Возможно, потребуется дополнительное финансирование для Сил теробороны, - Резников

Возможно, потребуется дополнительное финансирование для Сил теробороны, - Резников

Министр обороны Алексей Резников допускает необходимость выделения дополнительного финансирования на разворачивание Сил территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, на данный момент проходит обсуждение возможного дополнительного финансирования для Сил территориальной обороны.

"Возможно, мы обратимся к украинскому парламенту с необходимостью внесения изменений в государственный бюджет, если будем понимать, что будем нуждаться в таком дополнительном финансировании", - заявил Резников.

Читайте также: В случае войны штат теробороны будет увеличен до 130 тысяч человек, - Резников

По его словам, на сегодня уже сформировано командование Сил территориальной обороны, четыре региональных управления и необходимое количество батальонов в режиме мирного времени, а также будет сформировано 25 бригад.

"На сегодня все приграничные области, где находятся Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет им выполнять поставленные задачи", - добавил министр обороны.

Также Резников подчеркнул, что данные подразделения обеспечены и боеприпасами, и оружием.

Автор: 

оборона (5225) Резников Алексей (1170) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
заберите мою тысячу за вакцинацию.и да закон 4142 уберите
показать весь комментарий
24.01.2022 20:20
+7
Нахуа??? Асфальт і басейни важливіше!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:19
+7
А для армии и солдат деньжат не хотите подкинуть для начала? А не закатывать их в асфальт?

показать весь комментарий
24.01.2022 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нахуа??? Асфальт і басейни важливіше!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:19 Ответить
Та да. Солдатам и так хватит. Они подождут до 2023 года.

показать весь комментарий
24.01.2022 20:21 Ответить
Навіть "Мені подобається" не натиснеш... Бо ніх не подобається(
показать весь комментарий
24.01.2022 20:29 Ответить
Льоха, ти всьо врьош !

Стефанчук каже, що в армії всьо чьотко
показать весь комментарий
24.01.2022 21:12 Ответить
А для армии и солдат деньжат не хотите подкинуть для начала? А не закатывать их в асфальт?

показать весь комментарий
24.01.2022 20:19 Ответить
Так коли роботодавець платить мало то робітник йде до іншого, хто платить більше. На це напевно й розрахунок цієї шобли *****. Всі масово починають звільнятися, а оскільки звільненню не підлягають по ЦК, то тільки по КК, а саме сомоволка. + Штраф як надходження в бюджет ввів починаємо штрафи закатували в асфальт. Хопааа! І війни нема, бо нема кому протистояти ТІЙ стороні і бубуся в захваті, тому що знову гоїв ....... Якось так і виходить
показать весь комментарий
24.01.2022 20:31 Ответить
пора Армії брати своє....

"Над Україною безоблачноє нєбо !"
показать весь комментарий
24.01.2022 21:13 Ответить
заберите мою тысячу за вакцинацию.и да закон 4142 уберите
показать весь комментарий
24.01.2022 20:20 Ответить
Я делал прививки и бустер в Польше, их слышал (но не точная инфа) можно как то в Дію загнать. Потом купить книги или подобное, сделать возврат на левую карточку.таким образом обналичив. Ну и соответственно перечислить на армию. Проблема только в том, что нет ни карточки банковской ни самой дії у меня. И поэтому я не до конца уверен что схема работает. Все к тому что 1.5к гривен могут и моих забрать.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:38 Ответить
Хотілося би вірити...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:21 Ответить
захист території берданками)) можна спати спокійно
показать весь комментарий
24.01.2022 20:25 Ответить
Не тільки.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:06 Ответить
пісець......
показать весь комментарий
24.01.2022 21:18 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
24.01.2022 21:28 Ответить
То донеси ЦЮ необхідність в мізки вєрховнава.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:26 Ответить
Та ви давно їх мали фінансувати!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:32 Ответить
ні, не треба, все гаразд - економіка найпотужніша в старому і новому світі,
збройні сили не потребують додаткого фінансуванья в час коли оркі на кордоні ляцають бронею, на шо те додаткове фінансуванья ТРО?
може на шашличкі луче патрать на майскіє?
показать весь комментарий
24.01.2022 20:33 Ответить
"....якщо розумітимемо, що потребуватимемо такого додаткового фінансування..."
Чєл в окулярах,-міністр оборони,й він не розуміє,чи треба фінансувати розгортання сил тероборони,чи ні....
Очевидно,за звичкою,чекає чиїхось вказівок....
(Але вигляд має розумний,-в очках же )
показать весь комментарий
24.01.2022 20:34 Ответить
Знаєте чому в Україні є меморіал під Крутами? Бо під Конотопом не було вибухівки у залізничників. І полтавське депо не профінансували. А Харків не отримав гармати.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:53 Ответить
для начала объясни что это такое...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:54 Ответить
А Зеля хоть гривну может дать со своих денег которые получил у Коломойского за то чтобы стать его ручным президентом?
показать весь комментарий
24.01.2022 21:04 Ответить
То буде не кошерно.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:07 Ответить
Хочу напомнить всем, что по штатному расписанию " мирного времени" общая численность будет составлять всего 10 000 человек. Если укомплектованы на 70%, это значит всего 7000 человек! 7000 на всю Украину ,Карл!
показать весь комментарий
24.01.2022 21:07 Ответить
шоб остановить кацапию надо в 50 раз больше
показать весь комментарий
24.01.2022 23:23 Ответить
совершенно верно
показать весь комментарий
24.01.2022 23:36 Ответить
Заблокировать это предложения от ЕС, а потом самому предложить, типа от власти. Ну гениально же!
показать весь комментарий
24.01.2022 21:10 Ответить

Нестыковочка получается или самопиар добрых дел слуг народа.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:10 Ответить
Ну да дороги 1-річної якості важливіше ж...ідіоти
показать весь комментарий
24.01.2022 21:11 Ответить
я хочу знать по статейно, на какие закупки для теробороны нужны средства?
1. на смс разослать? !!!
2. заправить личные машины тероборонцев? они сами заправят
3. фуфайку купить? нахрена?
4. военного инструктора откоммандировать? - тероборонцы сами приедут
5. акмы ржавые списать, или джавелины, которые подкинули нам США?
показать весь комментарий
24.01.2022 21:15 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 21:15 Ответить
каца по горлу і тоді кожному по яблочку

два на три не ділиться
показать весь комментарий
24.01.2022 21:20 Ответить
Замочить русского
показать весь комментарий
24.01.2022 21:22 Ответить
на шарлотку)
показать весь комментарий
24.01.2022 21:25 Ответить
////
В червні 2018 року під час навчання «Північна фортеця-2018» було проведене злагодження бригад територіальної оборони, а також відпрацьовано інші аспекти їх формування.
Загалом на цей час було сформовано 24 бригади територіальної оборони, керівний склад яких був присутній на цих навчаннях.

26 червня 2018 року секретар РНБО Олександр Турчинов на полігоні Гончарівське, де відбулися військові навчання з територіальної оборони «Північна фортеця-2018» зазначив, що Міністерство оборони та Генеральний штаб готують проект закону «Про територіальну оборону України», який після схвалення на засіданні Ради НБО буде внесено до парламенту.

Відповідно до закону «Про оборону України», територіальну оборону на всій території країни організовує Генштаб, а на території областей - обласні державні адміністрації.
Основними завданнями територіальної оборони є:

охорона та захист держкордону;
забезпечення умов для надійного функціонування органів влади, військового управління, стратегічного розгортання військ;
охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій;
боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;
підтримання правового режиму воєнного стану.

Олександр Турчинов тоді зазначив, що в кожній області за проектом Генштабу вже створені бригади територіальної оборони і окремі резервні підрозділи Нацгвардії і прикордонників. Розвиток системи територіальної оборони дозволить підготувати додатковий резерв для ЗСУ, Національної гвардії та прикордонних військ

Станом на вересень 2018 року було сформовано ще одну 25-ту бригаду територіальної оборони.

В листопаді 2018 у чотирьох оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗС України тривали організаційно-методичні збори з офіцерами кадру новостворених бригад територіальної оборони.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:22 Ответить
Красную армию Гитлер рапзгромил 29 августа 1941 года,7 млн дебилов Сралина сдались по факту в плен...Марк Солонин..вы брешете..советские дебилы держались до последнего патрона...
показать весь комментарий
24.01.2022 21:30 Ответить
Ха-ах-ха,якщо ті хто не здався в полон тримався до останьої кулі та подиху то хто тоді нескінченним потоком відступав аж до Москви?
показать весь комментарий
24.01.2022 21:40 Ответить
Вот слова министра обороны в очках и с бородкой. Это полный пиз....ц! "Мы еще подумаем" - они еще думать будут. А терроборона будет как в фильме "операция "Ы" с ружжамы та холостыми патронами (СВОИМИ) охранять бабулек и подстанции. *****,,,,,,,,,,Ц!
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що добровольчі формування розгортатимуть у разі потреби для охорони об'єктів критичної інфраструктури у маленьких населених пунктах країни.

"Добровольчі формування розгортатимуть за поданням командувача Сил територіальної оборони за рішенням головнокомандувача Збройних сил України в маленьких населених пунктах, селищах у разі потреби", - сказав Резніков за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

За його словами, комплектуватимуть їх із місцевих жителів, які мають мисливську зброю, і в разі потреби, щоб вони могли забезпечити завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони перебувають на території цього населеного пункту.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:34 Ответить
Лукашенко сказал что захватит УКкраину без единого выстела и помощи Путлера,а быдло будет встречать Лукашеску без ПРЕЗЕРВТИВОВ...
показать весь комментарий
24.01.2022 21:39 Ответить
силы терохороны лучше развертывать в оффшорах, туда агрессор не дотянется, та и гроши целее будут
показать весь комментарий
24.01.2022 23:17 Ответить
где я харчеваться буду, мне без харчевания нельзя!
показать весь комментарий
25.01.2022 10:15 Ответить
 
 