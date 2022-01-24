Можливо, знадобиться додаткове фінансування для Сил тероборони, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, нині триває обговорення можливого додаткового фінансування для Сил територіальної оборони.
"Можливо, ми звернемося до українського парламенту з необхідністю внесення змін до державного бюджету, якщо розумітимемо, що потребуватимемо такого додаткового фінансування", - заявив Резніков.
За його словами, на сьогодні вже сформовано командування Сил територіальної оборони, чотири регіональних управління та необхідну кількість батальйонів у режимі мирного часу, а також буде сформовано 25 бригад.
"На сьогодні всі прикордонні області, де перебувають Сили територіальної оборони, що розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовано на 70%, що абсолютно дає їм змогу виконувати поставлені завдання", - додав очільник Міноборони.
Резніков також наголосив, що ці підрозділи забезпечені і боєприпасами, і зброєю.
Будь ласка, зачекайте...
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Стефанчук каже, що в армії всьо чьотко
"Над Україною безоблачноє нєбо !"
збройні сили не потребують додаткого фінансуванья в час коли оркі на кордоні ляцають бронею, на шо те додаткове фінансуванья ТРО?
може на шашличкі луче патрать на майскіє?
Чєл в окулярах,-міністр оборони,й він не розуміє,чи треба фінансувати розгортання сил тероборони,чи ні....
Очевидно,за звичкою,чекає чиїхось вказівок....
(Але вигляд має розумний,-в очках же )
Нестыковочка получается или самопиар добрых дел слуг народа.
1. на смс разослать? !!!
2. заправить личные машины тероборонцев? они сами заправят
3. фуфайку купить? нахрена?
4. военного инструктора откоммандировать? - тероборонцы сами приедут
5. акмы ржавые списать, или джавелины, которые подкинули нам США?
два на три не ділиться
В червні 2018 року під час навчання «Північна фортеця-2018» було проведене злагодження бригад територіальної оборони, а також відпрацьовано інші аспекти їх формування.
Загалом на цей час було сформовано 24 бригади територіальної оборони, керівний склад яких був присутній на цих навчаннях.
26 червня 2018 року секретар РНБО Олександр Турчинов на полігоні Гончарівське, де відбулися військові навчання з територіальної оборони «Північна фортеця-2018» зазначив, що Міністерство оборони та Генеральний штаб готують проект закону «Про територіальну оборону України», який після схвалення на засіданні Ради НБО буде внесено до парламенту.
Відповідно до закону «Про оборону України», територіальну оборону на всій території країни організовує Генштаб, а на території областей - обласні державні адміністрації.
Основними завданнями територіальної оборони є:
охорона та захист держкордону;
забезпечення умов для надійного функціонування органів влади, військового управління, стратегічного розгортання військ;
охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій;
боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;
підтримання правового режиму воєнного стану.
Олександр Турчинов тоді зазначив, що в кожній області за проектом Генштабу вже створені бригади територіальної оборони і окремі резервні підрозділи Нацгвардії і прикордонників. Розвиток системи територіальної оборони дозволить підготувати додатковий резерв для ЗСУ, Національної гвардії та прикордонних військ
Станом на вересень 2018 року було сформовано ще одну 25-ту бригаду територіальної оборони.
В листопаді 2018 у чотирьох оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗС України тривали організаційно-методичні збори з офіцерами кадру новостворених бригад територіальної оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що добровольчі формування розгортатимуть у разі потреби для охорони об'єктів критичної інфраструктури у маленьких населених пунктах країни.
"Добровольчі формування розгортатимуть за поданням командувача Сил територіальної оборони за рішенням головнокомандувача Збройних сил України в маленьких населених пунктах, селищах у разі потреби", - сказав Резніков за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.
За його словами, комплектуватимуть їх із місцевих жителів, які мають мисливську зброю, і в разі потреби, щоб вони могли забезпечити завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони перебувають на території цього населеного пункту.