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Новини Оборона
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Можливо, знадобиться додаткове фінансування для Сил тероборони, - Резніков

Можливо, знадобиться додаткове фінансування для Сил тероборони, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, нині триває обговорення можливого додаткового фінансування для Сил територіальної оборони.

"Можливо, ми звернемося до українського парламенту з необхідністю внесення змін до державного бюджету, якщо розумітимемо, що потребуватимемо такого додаткового фінансування", - заявив Резніков.

За його словами, на сьогодні вже сформовано командування Сил територіальної оборони, чотири регіональних управління та необхідну кількість батальйонів у режимі мирного часу, а також буде сформовано 25 бригад.

Також читайте: Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков

"На сьогодні всі прикордонні області, де перебувають Сили територіальної оборони, що розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовано на 70%, що абсолютно дає їм змогу виконувати поставлені завдання", - додав очільник Міноборони.

Резніков також наголосив, що ці підрозділи забезпечені і боєприпасами, і зброєю.

Автор: 

оборона (4812) Резніков Олексій (1446) тероборона (386)


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Топ коментарі
+10
заберите мою тысячу за вакцинацию.и да закон 4142 уберите
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24.01.2022 20:20
+7
Нахуа??? Асфальт і басейни важливіше!!!!
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24.01.2022 20:19
+7
А для армии и солдат деньжат не хотите подкинуть для начала? А не закатывать их в асфальт?

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24.01.2022 20:19
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Нахуа??? Асфальт і басейни важливіше!!!!
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24.01.2022 20:19 Відповісти
Та да. Солдатам и так хватит. Они подождут до 2023 года.

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24.01.2022 20:21 Відповісти
Навіть "Мені подобається" не натиснеш... Бо ніх не подобається(
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24.01.2022 20:29 Відповісти
Льоха, ти всьо врьош !

Стефанчук каже, що в армії всьо чьотко
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24.01.2022 21:12 Відповісти
А для армии и солдат деньжат не хотите подкинуть для начала? А не закатывать их в асфальт?

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24.01.2022 20:19 Відповісти
Так коли роботодавець платить мало то робітник йде до іншого, хто платить більше. На це напевно й розрахунок цієї шобли *****. Всі масово починають звільнятися, а оскільки звільненню не підлягають по ЦК, то тільки по КК, а саме сомоволка. + Штраф як надходження в бюджет ввів починаємо штрафи закатували в асфальт. Хопааа! І війни нема, бо нема кому протистояти ТІЙ стороні і бубуся в захваті, тому що знову гоїв ....... Якось так і виходить
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24.01.2022 20:31 Відповісти
пора Армії брати своє....

"Над Україною безоблачноє нєбо !"
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24.01.2022 21:13 Відповісти
заберите мою тысячу за вакцинацию.и да закон 4142 уберите
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24.01.2022 20:20 Відповісти
Я делал прививки и бустер в Польше, их слышал (но не точная инфа) можно как то в Дію загнать. Потом купить книги или подобное, сделать возврат на левую карточку.таким образом обналичив. Ну и соответственно перечислить на армию. Проблема только в том, что нет ни карточки банковской ни самой дії у меня. И поэтому я не до конца уверен что схема работает. Все к тому что 1.5к гривен могут и моих забрать.
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24.01.2022 21:38 Відповісти
Хотілося би вірити...
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24.01.2022 20:21 Відповісти
захист території берданками)) можна спати спокійно
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24.01.2022 20:25 Відповісти
Не тільки.
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24.01.2022 21:06 Відповісти
пісець......
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24.01.2022 21:18 Відповісти
Чому?
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24.01.2022 21:28 Відповісти
То донеси ЦЮ необхідність в мізки вєрховнава.
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24.01.2022 20:26 Відповісти
Та ви давно їх мали фінансувати!!!
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24.01.2022 20:32 Відповісти
ні, не треба, все гаразд - економіка найпотужніша в старому і новому світі,
збройні сили не потребують додаткого фінансуванья в час коли оркі на кордоні ляцають бронею, на шо те додаткове фінансуванья ТРО?
може на шашличкі луче патрать на майскіє?
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24.01.2022 20:33 Відповісти
"....якщо розумітимемо, що потребуватимемо такого додаткового фінансування..."
Чєл в окулярах,-міністр оборони,й він не розуміє,чи треба фінансувати розгортання сил тероборони,чи ні....
Очевидно,за звичкою,чекає чиїхось вказівок....
(Але вигляд має розумний,-в очках же )
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24.01.2022 20:34 Відповісти
Знаєте чому в Україні є меморіал під Крутами? Бо під Конотопом не було вибухівки у залізничників. І полтавське депо не профінансували. А Харків не отримав гармати.
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24.01.2022 20:53 Відповісти
для начала объясни что это такое...
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24.01.2022 20:54 Відповісти
А Зеля хоть гривну может дать со своих денег которые получил у Коломойского за то чтобы стать его ручным президентом?
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24.01.2022 21:04 Відповісти
То буде не кошерно.
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24.01.2022 21:07 Відповісти
Хочу напомнить всем, что по штатному расписанию " мирного времени" общая численность будет составлять всего 10 000 человек. Если укомплектованы на 70%, это значит всего 7000 человек! 7000 на всю Украину ,Карл!
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24.01.2022 21:07 Відповісти
шоб остановить кацапию надо в 50 раз больше
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24.01.2022 23:23 Відповісти
совершенно верно
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24.01.2022 23:36 Відповісти
Заблокировать это предложения от ЕС, а потом самому предложить, типа от власти. Ну гениально же!
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24.01.2022 21:10 Відповісти

Нестыковочка получается или самопиар добрых дел слуг народа.
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24.01.2022 21:10 Відповісти
Ну да дороги 1-річної якості важливіше ж...ідіоти
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24.01.2022 21:11 Відповісти
я хочу знать по статейно, на какие закупки для теробороны нужны средства?
1. на смс разослать? !!!
2. заправить личные машины тероборонцев? они сами заправят
3. фуфайку купить? нахрена?
4. военного инструктора откоммандировать? - тероборонцы сами приедут
5. акмы ржавые списать, или джавелины, которые подкинули нам США?
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24.01.2022 21:15 Відповісти
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24.01.2022 21:15 Відповісти
каца по горлу і тоді кожному по яблочку

два на три не ділиться
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24.01.2022 21:20 Відповісти
Замочить русского
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24.01.2022 21:22 Відповісти
на шарлотку)
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24.01.2022 21:25 Відповісти
////
В червні 2018 року під час навчання «Північна фортеця-2018» було проведене злагодження бригад територіальної оборони, а також відпрацьовано інші аспекти їх формування.
Загалом на цей час було сформовано 24 бригади територіальної оборони, керівний склад яких був присутній на цих навчаннях.

26 червня 2018 року секретар РНБО Олександр Турчинов на полігоні Гончарівське, де відбулися військові навчання з територіальної оборони «Північна фортеця-2018» зазначив, що Міністерство оборони та Генеральний штаб готують проект закону «Про територіальну оборону України», який після схвалення на засіданні Ради НБО буде внесено до парламенту.

Відповідно до закону «Про оборону України», територіальну оборону на всій території країни організовує Генштаб, а на території областей - обласні державні адміністрації.
Основними завданнями територіальної оборони є:

охорона та захист держкордону;
забезпечення умов для надійного функціонування органів влади, військового управління, стратегічного розгортання військ;
охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій;
боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;
підтримання правового режиму воєнного стану.

Олександр Турчинов тоді зазначив, що в кожній області за проектом Генштабу вже створені бригади територіальної оборони і окремі резервні підрозділи Нацгвардії і прикордонників. Розвиток системи територіальної оборони дозволить підготувати додатковий резерв для ЗСУ, Національної гвардії та прикордонних військ

Станом на вересень 2018 року було сформовано ще одну 25-ту бригаду територіальної оборони.

В листопаді 2018 у чотирьох оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗС України тривали організаційно-методичні збори з офіцерами кадру новостворених бригад територіальної оборони.
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24.01.2022 21:22 Відповісти
Красную армию Гитлер рапзгромил 29 августа 1941 года,7 млн дебилов Сралина сдались по факту в плен...Марк Солонин..вы брешете..советские дебилы держались до последнего патрона...
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24.01.2022 21:30 Відповісти
Ха-ах-ха,якщо ті хто не здався в полон тримався до останьої кулі та подиху то хто тоді нескінченним потоком відступав аж до Москви?
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24.01.2022 21:40 Відповісти
Вот слова министра обороны в очках и с бородкой. Это полный пиз....ц! "Мы еще подумаем" - они еще думать будут. А терроборона будет как в фильме "операция "Ы" с ружжамы та холостыми патронами (СВОИМИ) охранять бабулек и подстанции. *****,,,,,,,,,,Ц!
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що добровольчі формування розгортатимуть у разі потреби для охорони об'єктів критичної інфраструктури у маленьких населених пунктах країни.

"Добровольчі формування розгортатимуть за поданням командувача Сил територіальної оборони за рішенням головнокомандувача Збройних сил України в маленьких населених пунктах, селищах у разі потреби", - сказав Резніков за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

За його словами, комплектуватимуть їх із місцевих жителів, які мають мисливську зброю, і в разі потреби, щоб вони могли забезпечити завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони перебувають на території цього населеного пункту.
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24.01.2022 21:34 Відповісти
Лукашенко сказал что захватит УКкраину без единого выстела и помощи Путлера,а быдло будет встречать Лукашеску без ПРЕЗЕРВТИВОВ...
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24.01.2022 21:39 Відповісти
силы терохороны лучше развертывать в оффшорах, туда агрессор не дотянется, та и гроши целее будут
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24.01.2022 23:17 Відповісти
где я харчеваться буду, мне без харчевания нельзя!
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25.01.2022 10:15 Відповісти
 
 