Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков

Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, негаразди на місцях у Міноборони обіцяють вирішувати точково.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"По-перше, я прошу реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово.

Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо.

Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо. Зараз ми працюємо над максимальним спрощенням процедур, їх цифровізацією, щоб не було потрібно збирати зайві папірці.

Наперед хочу вибачитись перед тими, хто стикнувся з якимись недоліками. Прошу ставитись з розумінням і закликаю сприймати їх не як проблеми, а як завдання", - пояснив очільник Міноборони.

В міністерстві пообіцяли найближчим часом почати системне інформування громадян, які бажають служити у Силах ТрО або відповідному резерві, про алгоритм дій.

"Я вдячний всім, хто робить свій внесок у зміцнення оборони держави. Кожен практичний крок зменшує вірогідність ескалації, оскільки позбавляє її сенсу для ворога. І наближає повернення Криму та Донецька з Луганськом. Хто б і що про це не казав", - додав Резніков.

Також читайте: Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін