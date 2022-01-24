УКР
Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков

Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков

Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, негаразди на місцях у Міноборони обіцяють вирішувати точково.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"По-перше, я прошу реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово.

Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо.

Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо. Зараз ми працюємо над максимальним спрощенням процедур, їх цифровізацією, щоб не було потрібно збирати зайві папірці.

Наперед хочу вибачитись перед тими, хто стикнувся з якимись недоліками. Прошу ставитись з розумінням і закликаю сприймати їх не як проблеми, а як завдання", - пояснив очільник Міноборони.

В міністерстві пообіцяли найближчим часом почати системне інформування громадян, які бажають служити у Силах ТрО або відповідному резерві, про алгоритм дій.

"Я вдячний всім, хто робить свій внесок у зміцнення оборони держави. Кожен практичний крок зменшує вірогідність ескалації, оскільки позбавляє її сенсу для ворога. І наближає повернення Криму та Донецька з Луганськом. Хто б і що про це не казав", - додав Резніков.

Наконец то, раздайте людям ореужие, что стреляля каждая травинка на пути ********.
24.01.2022 09:45 Відповісти
24.01.2022 10:12 Відповісти
адекватные с зебилами не связываются.

надежды на этот клоунариум никакой.

надежда только на то, что они разбегутся с началом войны, и оборону возглавит Петро.
24.01.2022 10:14 Відповісти
Наконец то, раздайте людям ореужие, что стреляля каждая травинка на пути ********.
24.01.2022 09:45 Відповісти
Не раздадут ,бо боятся они своего Народа - Зе и Ко

А Оружие на складах это считай нет его один прилет и нет склада ,ну или прапорщик с ключами потерялся в самый ответственный момент

А списки того кто хочет защищать уже на столе у кого надо ,так по чуть чуть эту идею и спустят на тормозах

А так призвать людей кто хочет защищать приходите ,сдавайте отпечатки пальцев ,бумагу под подпись ,что если без надобности со стволом вышел имеют право уничтожить сразу

И по первому красному свитку прибыть в указанное место!!

если не прибыл и не сообщил о себе по какой причине не прибыл ,сразу в розыск подавать и от 3 до 15 срок выписывать

вот как надо
24.01.2022 09:53 Відповісти
Нужно создавать мобильные группы с гранатометами и общей координацией
24.01.2022 09:53 Відповісти
із загальною кординацією враховуючи кротів від ОП до скрізь буде піпець. Незалежні горизонтальні зв'язки між групами , і то дуже обережно.
24.01.2022 10:09 Відповісти
А вот и снаряга
ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НА СКЛАДАХ СГНИЛИ 16 ТЫСЯЧ БРОНЕЖИЛЕТОВ
24.01.2022 10:17 Відповісти
Если броники СГНИЛИ, то слава Богу! Ибо если они СГНИВАЮТ, то уж от пули точно не защитят...
24.01.2022 10:20 Відповісти
Я тебе секрет открою - металл имеет свойство ржаветь. Особенно в сыром закрытом помещении без проветривания. Ткань - гниет. Срок службы кевлара - 5 лет. Так что ты перья не распускай и херни не пиши.
24.01.2022 10:42 Відповісти
Смешной , и что с кевларом происходит ? А вьісоколегированная сталь как "ржавеет" ?
Не болтай ерундой !
24.01.2022 11:06 Відповісти
Ты хоть почитай состав броника и из чего он, И почитай что такое кевлар и срок его службы. правила хранения и как они реально хранились. Я бы написал , что ты смешной. Но ты не смешон, ты просто убогий.
24.01.2022 11:12 Відповісти
Ну , тьі прочитал ? Я задал два конкретньіх вопроса , ответь , Гринблат !
24.01.2022 11:32 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/content/ddz/TY_2018/TO_BM.pdf

4.6.2. Зберігання предмету здійснюється в складських приміщеннях,
захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних
впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах, на відстані не
менше 1 метру від опалювальних пристроїв.
25.01.2022 08:49 Відповісти
Вот когда тебе в грудь прилетит пуля сквозь НОВЫЙ броник... тогда ты тоже будешь иначе думать...

А сейчас, на "неправильное хранение" хотят списать ТО ГОВНО что произвели !
25.01.2022 16:45 Відповісти
А что, есть подтверждённые судом экспертизы? Не?
25.01.2022 16:54 Відповісти
Да, Судебно-медецинская и свидетели, которые подтверждают что боец бы в новом бронежилете ! И есть САМ пробитый бронижилет !
25.01.2022 17:03 Відповісти
Мде? Врёшь как Зеленский?

ГБР обвинило в «закупке 20 тысяч некачественных бронежилетов» чиновников Минобороны, среди которых и генерал Марченко. Экспертиза следствия показала, что при намокании один из защитных элементов бронежилета простреливается - а, следовательно, может не в полной мере защищать жизнь украинских бойцов на фронте.

Кстати, с 2019 года в ВСУ не закупали новые каски и бронежилетов.

Я правильно понимаю, что невозможно прострелить бронежилет, которого нет?
25.01.2022 17:13 Відповісти
Я Марченко знаю лично и очень давно ! и не лучшего мнения о нем !
25.01.2022 18:07 Відповісти
Марченко мне сказал, что о вас он тоже не высокого мнения
25.01.2022 18:23 Відповісти
)) - ну и прекрасно !

Это значит, что я порядочный по сравнению с ним ! )))
25.01.2022 19:03 Відповісти
Поэтому подождём результатов суда. А то опять как с Дугарь и Антоненко получится
26.01.2022 00:57 Відповісти
Как и остальных фигурантов дела...
25.01.2022 18:08 Відповісти
Теряет свойства.
25.01.2022 08:41 Відповісти
1000 % !!!
24.01.2022 14:11 Відповісти
Угу. "1000 % " .
4.6.2. Зберігання предмету здійснюється в складських приміщеннях,
захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних
впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах, на відстані не
менше 1 метру від опалювальних пристроїв.
25.01.2022 08:48 Відповісти
Протиосколковий кевларовий жилет ÖBH

Інструкція з догляду за протиосколочним жилетом ÖBH:

1. Видаляти бруд із кевларового жилета можна лише за допомогою тканини або м'якої щітки.

2. Протирати жилет чистою вологою тканиною, використовувати при цьому теплу воду і мило, що щадить, або засоби по догляду.

3. У жодному разі не прати бронежилет, т.к. Кевлар втрачає свої властивості при попаданні у воду.

4. Сушити жилет обережно, лише природним шляхом у повітрі.

5. Пошкоджений протиосколковий жилет використовувати не бажано.
25.01.2022 08:35 Відповісти
А шоб получить гранатомет у користування хватит разрешения на пневматическое оружие?
24.01.2022 11:49 Відповісти
Какие вопросы? канешна, под личную ответственность, .. главное себя не убить ..
24.01.2022 12:36 Відповісти
А под отвественность, а она у меня очень ответственная, можно два? А то у меня дебил под окнами своим Лэндкрузом задолбал... Ну а следующим, обищаю, будет москальский танк, а если дадут три джавелина, то можно даже два!
24.01.2022 12:42 Відповісти
Если дело дойдёт до гранатометов - то никакого разрешения ни на что не нужно будет - просто жги ************ и все !

СЛАВА Украине !
24.01.2022 14:13 Відповісти
Жечь не фокус - от где их взять? Ермак будет лично раздавать на крыльце Офиса Призиндента даже после взятия москалями Киева?
24.01.2022 15:01 Відповісти
Зебил пестит, как все зебилы.

Никакой теробороны нет и не будет - пока зебуины при власти.

Кто ее видел? Где?
24.01.2022 10:02 Відповісти
А-а-а, зрада-зрадна, вам не показали!
24.01.2022 10:59 Відповісти
а тебе, зебилу, показали?

ну, поделись, поделись откровением - "хоть паржом"
24.01.2022 11:17 Відповісти
впесте...
24.01.2022 10:04 Відповісти
у прохожей бабушки
24.01.2022 10:15 Відповісти
Дадут шведский гранадомет из Британии,да Джавелин со Стингером из США ,к Байрактару не подпустят...,Крысы мавзолейные по Н.Карабаха в штаны наложили....
24.01.2022 10:07 Відповісти
Є невелика надія на адекватність Рєзнікова.
МЗЧ - тихо саботує оборону України, мабуть як агент путлєра:
1) оборонзамовлення 2021 провалено, ракетні програми згорнуто, ППО не модернізується.
2) РНБО не збирається, Верховна зРада на найдовших канікулах.
3) Народу "по-тєліку мутить" протирічиві відосіки - "не панікуйте, не купуйте гречку" або "Харків буде окуповано"....
24.01.2022 10:07 Відповісти
адекватные с зебилами не связываются.

надежды на этот клоунариум никакой.

надежда только на то, что они разбегутся с началом войны, и оборону возглавит Петро.
24.01.2022 10:14 Відповісти
24.01.2022 10:12 Відповісти
А в тер.обороні знають про своє розгортання ??
24.01.2022 10:13 Відповісти
трудно сказать, ибо никакой теробороны нет и не планируется.
24.01.2022 10:14 Відповісти
Враг у ворот, но еще годков 8 дайте срок и мы как шандарахнем, только бы все не погнило как те бронники.
24.01.2022 10:16 Відповісти
Ковид косит народ по всему Миру,а на РАБссии каже Александр Невзоров,никто не дохнет...все собираются в поход .....Аркадия Гайдара... Алька проснется утром а его папа каздлина ушел в Поход....,страна Шизоидов и долбодятлов...
24.01.2022 10:18 Відповісти
Так!!!! Звичайно!!!!

Тільки в минулі роки звонили, запрошували на стрілецькі дні та довгі збори по полігонам.

А зараз тишаааааа......
24.01.2022 10:21 Відповісти
Сенатор !
Кто вывел в 2020 году этот ковид на белый свет ..
Наверняка не суслики из Китая !
24.01.2022 10:21 Відповісти
Генерал-майор Борис Ратников когда просматривал Архивы дохого СССра за 100 лет последних,сказал коротко ЭТО ГОВНО народу никогда не покажут,а потому Архивы дохлого СССра и РАБссии закрыты навсегда.... потому и Путлер засекретил паБЕДУ над братом Гитлером до 9 мая 2045 года....
24.01.2022 10:24 Відповісти
Це дуже скрите і таємне розгортання, просто так його не помітиш. Як і всі приготування, як то риття укриттів, закопування техніки і мінування мостів і підходів.
24.01.2022 10:26 Відповісти
Ти міни закопай собі на кухні. Ти хоча б знаєш Норматив по обладнанню протитанкового мінного поля для мотострілецького взводу, і взагалі, має уяву як це робиться?
24.01.2022 11:21 Відповісти
А ти командиру свого взводу потикай. І почитай в нормативі, коли і де починати.
24.01.2022 14:01 Відповісти
А где эти данные для желающих обороняться в общем доступе?
Главное:
- отпечатки пальцев брать будете?
- сколько фотографий для картотеки ФСБ нужно делать?
- по повестке являться с сидором ЗЭКа:
- сколько разрешено иметь сигарет и сахара?
24.01.2022 15:06 Відповісти
На жаль, ФСБ має дані на всіх 100% осіб, які її цікавлять. І якщо на вас немає, то ви їх не цікавите.
24.01.2022 16:49 Відповісти
Я дивлюся тут дуже багато пишуть прямо з черги у військоматі.
24.01.2022 11:10 Відповісти
какие еще черги?

1. враг не в Кремле, а на Банковой (с)
2. мы у себя в голове войну давно закончили (с)
3. мы смотрели в глаза Путину - и увидели, что он хочет мира (с)

Да и вообще? - что ж за Главнокомандующий, если не может закончить войну? (с)
24.01.2022 11:20 Відповісти
а, ну и конечно: у нас тут шашлыки, какая еще война?! (с)
24.01.2022 11:21 Відповісти
Ну, у одного шашлики, у іншого паради.
24.01.2022 11:35 Відповісти
Т.е. подготовить армию, одеть-обуть-вооружить и показать всем, что армия есть - это то же самое, что армию разоружить и уехать на шашлыки???!

да-а-а...

Не удивительно, что рейтинг вашей власти уже ниже, чем у ЕС.
24.01.2022 11:53 Відповісти
Особисто я вважаю, що ви працюєте на москалоту розганяючи паніку в суспільстві.
24.01.2022 12:06 Відповісти
ЗІ: так ви ніколи не дізнаєтеся адреси найближчого військомату.
24.01.2022 11:36 Відповісти
Я уже отстоял очередь в марте 2014 года! С тех пор на всякий случай номер телефона сменил!
24.01.2022 15:08 Відповісти
Який дурень зараз буде записуватися у тероборону, якщо у ОП сидять відкриті зрадники і зливають ті списки на Соссію. Кацапи зразу розстріляють тебе, коли захоплять місто. Справжня тероборона буде створюватися стихійно, у підпіллі.
24.01.2022 11:24 Відповісти
Та ви не хвилюйтеся занадто, Списки з номерами телефонів вже давно передали московські власники мобільних операторів.
До речі, а чого Сивочолий нічого не робив в цьому напрямі? А, 73% згадав.
24.01.2022 11:33 Відповісти
Сивочолий шесть волн мобилизации замутил. Не на бумаге.
24.01.2022 12:44 Відповісти
А ще виграв друзям тендер на розбудову захищених складів, які мабуть і досі буду.ться.
Про сили ТРО взагалі не згадував.
24.01.2022 14:13 Відповісти
Хто крайний за Джавелиной?
24.01.2022 12:43 Відповісти
Резнікову , агов , почуйте нас !! В військкоматах немає нічого , а ні форм, броніків, касок , немає грошей , бо на то не планувала кошти зелена влада ! За зброю дуже цікаво , якщо ми з містечка Черкаської обл , то закріплена за нами зброя, чогось лежить на складах аж в Чернігові !
24.01.2022 13:32 Відповісти
А полосата роба - у Белгороді! Вже с фаміліями пришитими...
24.01.2022 15:10 Відповісти
А,задля чого,компьютерний облік,діджейгіталізація,й продажні воєнкоми
24.01.2022 17:44 Відповісти
При компьютерном учете легче всего сделать конці в воду - есть кнопка "Delete"
24.01.2022 17:56 Відповісти
Найлегше переслати файл, або злити базу
24.01.2022 18:10 Відповісти
Икто пойдет в ту тер. оборону??? очереди нет!

если иудей зеленский - президент УКРАИНЫ?

если иудей резникович - министр обороны УКРАИНЫ?

если в правительстве Украины - иудеи! если глава нац. банка Украины - иудей!

То может пора иудеям и взять ответственность за страну УКРАИНУ????

А то как только красть - так это иудеи могут, а воевать с старым калашом (который и не выдают народу Украины) - то обворованные украинцы?????
24.01.2022 16:26 Відповісти
у вас юдофобія?
24.01.2022 17:05 Відповісти
И заметь - не на ровном месте возникла!
24.01.2022 18:02 Відповісти
Дивна,була,б, юдофілія Якщо,вони,так туди пруться,то мабуть красти,й гадити? Чи,щось наплутав?
24.01.2022 18:14 Відповісти
В кого,де і яка своя війна. Ті,що обирають владу, неті,що захищать свій дім,свою країну. Лайно,понаобирала лайно. Що,вперше? Але,не від лайна залежить життя. Не плутати з траханням,й народженням
24.01.2022 17:39 Відповісти
хорошо, правильно.
24.01.2022 23:46 Відповісти
 
 