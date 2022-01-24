Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков
Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, негаразди на місцях у Міноборони обіцяють вирішувати точково.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"По-перше, я прошу реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово.
Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо.
Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо. Зараз ми працюємо над максимальним спрощенням процедур, їх цифровізацією, щоб не було потрібно збирати зайві папірці.
Наперед хочу вибачитись перед тими, хто стикнувся з якимись недоліками. Прошу ставитись з розумінням і закликаю сприймати їх не як проблеми, а як завдання", - пояснив очільник Міноборони.
В міністерстві пообіцяли найближчим часом почати системне інформування громадян, які бажають служити у Силах ТрО або відповідному резерві, про алгоритм дій.
"Я вдячний всім, хто робить свій внесок у зміцнення оборони держави. Кожен практичний крок зменшує вірогідність ескалації, оскільки позбавляє її сенсу для ворога. І наближає повернення Криму та Донецька з Луганськом. Хто б і що про це не казав", - додав Резніков.
А Оружие на складах это считай нет его один прилет и нет склада ,ну или прапорщик с ключами потерялся в самый ответственный момент
А списки того кто хочет защищать уже на столе у кого надо ,так по чуть чуть эту идею и спустят на тормозах
А так призвать людей кто хочет защищать приходите ,сдавайте отпечатки пальцев ,бумагу под подпись ,что если без надобности со стволом вышел имеют право уничтожить сразу
И по первому красному свитку прибыть в указанное место!!
если не прибыл и не сообщил о себе по какой причине не прибыл ,сразу в розыск подавать и от 3 до 15 срок выписывать
вот как надо
ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НА СКЛАДАХ СГНИЛИ 16 ТЫСЯЧ БРОНЕЖИЛЕТОВ
Не болтай ерундой !
4.6.2. Зберігання предмету здійснюється в складських приміщеннях,
захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних
впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах, на відстані не
менше 1 метру від опалювальних пристроїв.
А сейчас, на "неправильное хранение" хотят списать ТО ГОВНО что произвели !
ГБР обвинило в «закупке 20 тысяч некачественных бронежилетов» чиновников Минобороны, среди которых и генерал Марченко. Экспертиза следствия показала, что при намокании один из защитных элементов бронежилета простреливается - а, следовательно, может не в полной мере защищать жизнь украинских бойцов на фронте.
Кстати, с 2019 года в ВСУ не закупали новые каски и бронежилетов.
Я правильно понимаю, что невозможно прострелить бронежилет, которого нет?
Это значит, что я порядочный по сравнению с ним ! )))
4.6.2. Зберігання предмету здійснюється в складських приміщеннях,
захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних
впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах, на відстані не
менше 1 метру від опалювальних пристроїв.
Інструкція з догляду за протиосколочним жилетом ÖBH:
1. Видаляти бруд із кевларового жилета можна лише за допомогою тканини або м'якої щітки.
2. Протирати жилет чистою вологою тканиною, використовувати при цьому теплу воду і мило, що щадить, або засоби по догляду.
3. У жодному разі не прати бронежилет, т.к. Кевлар втрачає свої властивості при попаданні у воду.
4. Сушити жилет обережно, лише природним шляхом у повітрі.
5. Пошкоджений протиосколковий жилет використовувати не бажано.
СЛАВА Украине !
Никакой теробороны нет и не будет - пока зебуины при власти.
Кто ее видел? Где?
ну, поделись, поделись откровением - "хоть паржом"
МЗЧ - тихо саботує оборону України, мабуть як агент путлєра:
1) оборонзамовлення 2021 провалено, ракетні програми згорнуто, ППО не модернізується.
2) РНБО не збирається, Верховна зРада на найдовших канікулах.
3) Народу "по-тєліку мутить" протирічиві відосіки - "не панікуйте, не купуйте гречку" або "Харків буде окуповано"....
надежды на этот клоунариум никакой.
надежда только на то, что они разбегутся с началом войны, и оборону возглавит Петро.
Тільки в минулі роки звонили, запрошували на стрілецькі дні та довгі збори по полігонам.
А зараз тишаааааа......
Кто вывел в 2020 году этот ковид на белый свет ..
Наверняка не суслики из Китая !
Главное:
- отпечатки пальцев брать будете?
- сколько фотографий для картотеки ФСБ нужно делать?
- по повестке являться с сидором ЗЭКа:
- сколько разрешено иметь сигарет и сахара?
1. враг не в Кремле, а на Банковой (с)
2. мы у себя в голове войну давно закончили (с)
3. мы смотрели в глаза Путину - и увидели, что он хочет мира (с)
Да и вообще? - что ж за Главнокомандующий, если не может закончить войну? (с)
да-а-а...
Не удивительно, что рейтинг вашей власти уже ниже, чем у ЕС.
До речі, а чого Сивочолий нічого не робив в цьому напрямі? А, 73% згадав.
Про сили ТРО взагалі не згадував.
если иудей зеленский - президент УКРАИНЫ?
если иудей резникович - министр обороны УКРАИНЫ?
если в правительстве Украины - иудеи! если глава нац. банка Украины - иудей!
То может пора иудеям и взять ответственность за страну УКРАИНУ????
А то как только красть - так это иудеи могут, а воевать с старым калашом (который и не выдают народу Украины) - то обворованные украинцы?????