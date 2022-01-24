Развертывание теробороны продолжается круглосуточно, - Резников

Развертывание территориальной обороны в Украине продолжается круглосуточно, проблемы на местах в Минобороны обещают решать точечно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно.

Но точно будут какие-то проблемы. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим.

Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро обучим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки.

Заранее хочу принести извинения тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Прошу относиться с пониманием и призываю воспринимать их не как проблемы, а как задачи.

В министерстве пообещали в ближайшее время начать системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТрО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

"Я благодарен всем, кто вносит свой вклад в укрепление обороны государства. Каждый практический шаг уменьшает вероятность эскалации, поскольку лишает ее смысла для врага. И приближает возвращение Крыма и Донецка с Луганском. Кто бы и что об этом не говорил", - добавил Резников.