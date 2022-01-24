РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11112 посетителей онлайн
Новости
13 827 75

Развертывание теробороны продолжается круглосуточно, - Резников

Развертывание теробороны продолжается круглосуточно, - Резников

Развертывание территориальной обороны в Украине продолжается круглосуточно, проблемы на местах в Минобороны обещают решать точечно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно.

Но точно будут какие-то проблемы. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим.

Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро обучим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костяк теробороны сформирован, оружия достаточно, - командующий Галушкин

Заранее хочу принести извинения тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Прошу относиться с пониманием и призываю воспринимать их не как проблемы, а как задачи.

В министерстве пообещали в ближайшее время начать системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТрО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

"Я благодарен всем, кто вносит свой вклад в укрепление обороны государства. Каждый практический шаг уменьшает вероятность эскалации, поскольку лишает ее смысла для врага. И приближает возвращение Крыма и Донецка с Луганском. Кто бы и что об этом не говорил", - добавил Резников. 

Автор: 

Минобороны (9553) оборона (5268) Резников Алексей (1173) тероборона (349)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Наконец то, раздайте людям ореужие, что стреляля каждая травинка на пути ********.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:45 Ответить
+11
показать весь комментарий
24.01.2022 10:12 Ответить
+9
адекватные с зебилами не связываются.

надежды на этот клоунариум никакой.

надежда только на то, что они разбегутся с началом войны, и оборону возглавит Петро.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наконец то, раздайте людям ореужие, что стреляля каждая травинка на пути ********.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:45 Ответить
Не раздадут ,бо боятся они своего Народа - Зе и Ко

А Оружие на складах это считай нет его один прилет и нет склада ,ну или прапорщик с ключами потерялся в самый ответственный момент

А списки того кто хочет защищать уже на столе у кого надо ,так по чуть чуть эту идею и спустят на тормозах

А так призвать людей кто хочет защищать приходите ,сдавайте отпечатки пальцев ,бумагу под подпись ,что если без надобности со стволом вышел имеют право уничтожить сразу

И по первому красному свитку прибыть в указанное место!!

если не прибыл и не сообщил о себе по какой причине не прибыл ,сразу в розыск подавать и от 3 до 15 срок выписывать

вот как надо
показать весь комментарий
24.01.2022 09:53 Ответить
Нужно создавать мобильные группы с гранатометами и общей координацией
показать весь комментарий
24.01.2022 09:53 Ответить
із загальною кординацією враховуючи кротів від ОП до скрізь буде піпець. Незалежні горизонтальні зв'язки між групами , і то дуже обережно.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:09 Ответить
А вот и снаряга
ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НА СКЛАДАХ СГНИЛИ 16 ТЫСЯЧ БРОНЕЖИЛЕТОВ
показать весь комментарий
24.01.2022 10:17 Ответить
Если броники СГНИЛИ, то слава Богу! Ибо если они СГНИВАЮТ, то уж от пули точно не защитят...
показать весь комментарий
24.01.2022 10:20 Ответить
Я тебе секрет открою - металл имеет свойство ржаветь. Особенно в сыром закрытом помещении без проветривания. Ткань - гниет. Срок службы кевлара - 5 лет. Так что ты перья не распускай и херни не пиши.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:42 Ответить
Смешной , и что с кевларом происходит ? А вьісоколегированная сталь как "ржавеет" ?
Не болтай ерундой !
показать весь комментарий
24.01.2022 11:06 Ответить
Ты хоть почитай состав броника и из чего он, И почитай что такое кевлар и срок его службы. правила хранения и как они реально хранились. Я бы написал , что ты смешной. Но ты не смешон, ты просто убогий.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:12 Ответить
Ну , тьі прочитал ? Я задал два конкретньіх вопроса , ответь , Гринблат !
показать весь комментарий
24.01.2022 11:32 Ответить
https://www.mil.gov.ua/content/ddz/TY_2018/TO_BM.pdf

4.6.2. Зберігання предмету здійснюється в складських приміщеннях,
захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних
впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах, на відстані не
менше 1 метру від опалювальних пристроїв.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:49 Ответить
Вот когда тебе в грудь прилетит пуля сквозь НОВЫЙ броник... тогда ты тоже будешь иначе думать...

А сейчас, на "неправильное хранение" хотят списать ТО ГОВНО что произвели !
показать весь комментарий
25.01.2022 16:45 Ответить
А что, есть подтверждённые судом экспертизы? Не?
показать весь комментарий
25.01.2022 16:54 Ответить
Да, Судебно-медецинская и свидетели, которые подтверждают что боец бы в новом бронежилете ! И есть САМ пробитый бронижилет !
показать весь комментарий
25.01.2022 17:03 Ответить
Мде? Врёшь как Зеленский?

ГБР обвинило в «закупке 20 тысяч некачественных бронежилетов» чиновников Минобороны, среди которых и генерал Марченко. Экспертиза следствия показала, что при намокании один из защитных элементов бронежилета простреливается - а, следовательно, может не в полной мере защищать жизнь украинских бойцов на фронте.

Кстати, с 2019 года в ВСУ не закупали новые каски и бронежилетов.

Я правильно понимаю, что невозможно прострелить бронежилет, которого нет?
показать весь комментарий
25.01.2022 17:13 Ответить
Я Марченко знаю лично и очень давно ! и не лучшего мнения о нем !
показать весь комментарий
25.01.2022 18:07 Ответить
Марченко мне сказал, что о вас он тоже не высокого мнения
показать весь комментарий
25.01.2022 18:23 Ответить
)) - ну и прекрасно !

Это значит, что я порядочный по сравнению с ним ! )))
показать весь комментарий
25.01.2022 19:03 Ответить
Поэтому подождём результатов суда. А то опять как с Дугарь и Антоненко получится
показать весь комментарий
26.01.2022 00:57 Ответить
Как и остальных фигурантов дела...
показать весь комментарий
25.01.2022 18:08 Ответить
Теряет свойства.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:41 Ответить
1000 % !!!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:11 Ответить
Угу. "1000 % " .
4.6.2. Зберігання предмету здійснюється в складських приміщеннях,
захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних
впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах, на відстані не
менше 1 метру від опалювальних пристроїв.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:48 Ответить
Протиосколковий кевларовий жилет ÖBH

Інструкція з догляду за протиосколочним жилетом ÖBH:

1. Видаляти бруд із кевларового жилета можна лише за допомогою тканини або м'якої щітки.

2. Протирати жилет чистою вологою тканиною, використовувати при цьому теплу воду і мило, що щадить, або засоби по догляду.

3. У жодному разі не прати бронежилет, т.к. Кевлар втрачає свої властивості при попаданні у воду.

4. Сушити жилет обережно, лише природним шляхом у повітрі.

5. Пошкоджений протиосколковий жилет використовувати не бажано.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:35 Ответить
А шоб получить гранатомет у користування хватит разрешения на пневматическое оружие?
показать весь комментарий
24.01.2022 11:49 Ответить
Какие вопросы? канешна, под личную ответственность, .. главное себя не убить ..
показать весь комментарий
24.01.2022 12:36 Ответить
А под отвественность, а она у меня очень ответственная, можно два? А то у меня дебил под окнами своим Лэндкрузом задолбал... Ну а следующим, обищаю, будет москальский танк, а если дадут три джавелина, то можно даже два!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:42 Ответить
Если дело дойдёт до гранатометов - то никакого разрешения ни на что не нужно будет - просто жги ************ и все !

СЛАВА Украине !
показать весь комментарий
24.01.2022 14:13 Ответить
Жечь не фокус - от где их взять? Ермак будет лично раздавать на крыльце Офиса Призиндента даже после взятия москалями Киева?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:01 Ответить
Зебил пестит, как все зебилы.

Никакой теробороны нет и не будет - пока зебуины при власти.

Кто ее видел? Где?
показать весь комментарий
24.01.2022 10:02 Ответить
А-а-а, зрада-зрадна, вам не показали!
показать весь комментарий
24.01.2022 10:59 Ответить
а тебе, зебилу, показали?

ну, поделись, поделись откровением - "хоть паржом"
показать весь комментарий
24.01.2022 11:17 Ответить
впесте...
показать весь комментарий
24.01.2022 10:04 Ответить
у прохожей бабушки
показать весь комментарий
24.01.2022 10:15 Ответить
Дадут шведский гранадомет из Британии,да Джавелин со Стингером из США ,к Байрактару не подпустят...,Крысы мавзолейные по Н.Карабаха в штаны наложили....
показать весь комментарий
24.01.2022 10:07 Ответить
Є невелика надія на адекватність Рєзнікова.
МЗЧ - тихо саботує оборону України, мабуть як агент путлєра:
1) оборонзамовлення 2021 провалено, ракетні програми згорнуто, ППО не модернізується.
2) РНБО не збирається, Верховна зРада на найдовших канікулах.
3) Народу "по-тєліку мутить" протирічиві відосіки - "не панікуйте, не купуйте гречку" або "Харків буде окуповано"....
показать весь комментарий
24.01.2022 10:07 Ответить
адекватные с зебилами не связываются.

надежды на этот клоунариум никакой.

надежда только на то, что они разбегутся с началом войны, и оборону возглавит Петро.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:14 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 10:12 Ответить
А в тер.обороні знають про своє розгортання ??
показать весь комментарий
24.01.2022 10:13 Ответить
трудно сказать, ибо никакой теробороны нет и не планируется.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:14 Ответить
Враг у ворот, но еще годков 8 дайте срок и мы как шандарахнем, только бы все не погнило как те бронники.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:16 Ответить
Ковид косит народ по всему Миру,а на РАБссии каже Александр Невзоров,никто не дохнет...все собираются в поход .....Аркадия Гайдара... Алька проснется утром а его папа каздлина ушел в Поход....,страна Шизоидов и долбодятлов...
показать весь комментарий
24.01.2022 10:18 Ответить
Так!!!! Звичайно!!!!

Тільки в минулі роки звонили, запрошували на стрілецькі дні та довгі збори по полігонам.

А зараз тишаааааа......
показать весь комментарий
24.01.2022 10:21 Ответить
Сенатор !
Кто вывел в 2020 году этот ковид на белый свет ..
Наверняка не суслики из Китая !
показать весь комментарий
24.01.2022 10:21 Ответить
Генерал-майор Борис Ратников когда просматривал Архивы дохого СССра за 100 лет последних,сказал коротко ЭТО ГОВНО народу никогда не покажут,а потому Архивы дохлого СССра и РАБссии закрыты навсегда.... потому и Путлер засекретил паБЕДУ над братом Гитлером до 9 мая 2045 года....
показать весь комментарий
24.01.2022 10:24 Ответить
Це дуже скрите і таємне розгортання, просто так його не помітиш. Як і всі приготування, як то риття укриттів, закопування техніки і мінування мостів і підходів.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:26 Ответить
Ти міни закопай собі на кухні. Ти хоча б знаєш Норматив по обладнанню протитанкового мінного поля для мотострілецького взводу, і взагалі, має уяву як це робиться?
показать весь комментарий
24.01.2022 11:21 Ответить
А ти командиру свого взводу потикай. І почитай в нормативі, коли і де починати.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:01 Ответить
А где эти данные для желающих обороняться в общем доступе?
Главное:
- отпечатки пальцев брать будете?
- сколько фотографий для картотеки ФСБ нужно делать?
- по повестке являться с сидором ЗЭКа:
- сколько разрешено иметь сигарет и сахара?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:06 Ответить
На жаль, ФСБ має дані на всіх 100% осіб, які її цікавлять. І якщо на вас немає, то ви їх не цікавите.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:49 Ответить
Я дивлюся тут дуже багато пишуть прямо з черги у військоматі.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:10 Ответить
какие еще черги?

1. враг не в Кремле, а на Банковой (с)
2. мы у себя в голове войну давно закончили (с)
3. мы смотрели в глаза Путину - и увидели, что он хочет мира (с)

Да и вообще? - что ж за Главнокомандующий, если не может закончить войну? (с)
показать весь комментарий
24.01.2022 11:20 Ответить
а, ну и конечно: у нас тут шашлыки, какая еще война?! (с)
показать весь комментарий
24.01.2022 11:21 Ответить
Ну, у одного шашлики, у іншого паради.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:35 Ответить
Т.е. подготовить армию, одеть-обуть-вооружить и показать всем, что армия есть - это то же самое, что армию разоружить и уехать на шашлыки???!

да-а-а...

Не удивительно, что рейтинг вашей власти уже ниже, чем у ЕС.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:53 Ответить
Особисто я вважаю, що ви працюєте на москалоту розганяючи паніку в суспільстві.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:06 Ответить
ЗІ: так ви ніколи не дізнаєтеся адреси найближчого військомату.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:36 Ответить
Я уже отстоял очередь в марте 2014 года! С тех пор на всякий случай номер телефона сменил!
показать весь комментарий
24.01.2022 15:08 Ответить
Який дурень зараз буде записуватися у тероборону, якщо у ОП сидять відкриті зрадники і зливають ті списки на Соссію. Кацапи зразу розстріляють тебе, коли захоплять місто. Справжня тероборона буде створюватися стихійно, у підпіллі.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:24 Ответить
Та ви не хвилюйтеся занадто, Списки з номерами телефонів вже давно передали московські власники мобільних операторів.
До речі, а чого Сивочолий нічого не робив в цьому напрямі? А, 73% згадав.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:33 Ответить
Сивочолий шесть волн мобилизации замутил. Не на бумаге.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:44 Ответить
А ще виграв друзям тендер на розбудову захищених складів, які мабуть і досі буду.ться.
Про сили ТРО взагалі не згадував.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:13 Ответить
Хто крайний за Джавелиной?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:43 Ответить
Резнікову , агов , почуйте нас !! В військкоматах немає нічого , а ні форм, броніків, касок , немає грошей , бо на то не планувала кошти зелена влада ! За зброю дуже цікаво , якщо ми з містечка Черкаської обл , то закріплена за нами зброя, чогось лежить на складах аж в Чернігові !
показать весь комментарий
24.01.2022 13:32 Ответить
А полосата роба - у Белгороді! Вже с фаміліями пришитими...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:10 Ответить
А,задля чого,компьютерний облік,діджейгіталізація,й продажні воєнкоми
показать весь комментарий
24.01.2022 17:44 Ответить
При компьютерном учете легче всего сделать конці в воду - есть кнопка "Delete"
показать весь комментарий
24.01.2022 17:56 Ответить
Найлегше переслати файл, або злити базу
показать весь комментарий
24.01.2022 18:10 Ответить
Икто пойдет в ту тер. оборону??? очереди нет!

если иудей зеленский - президент УКРАИНЫ?

если иудей резникович - министр обороны УКРАИНЫ?

если в правительстве Украины - иудеи! если глава нац. банка Украины - иудей!

То может пора иудеям и взять ответственность за страну УКРАИНУ????

А то как только красть - так это иудеи могут, а воевать с старым калашом (который и не выдают народу Украины) - то обворованные украинцы?????
показать весь комментарий
24.01.2022 16:26 Ответить
у вас юдофобія?
показать весь комментарий
24.01.2022 17:05 Ответить
И заметь - не на ровном месте возникла!
показать весь комментарий
24.01.2022 18:02 Ответить
Дивна,була,б, юдофілія Якщо,вони,так туди пруться,то мабуть красти,й гадити? Чи,щось наплутав?
показать весь комментарий
24.01.2022 18:14 Ответить
В кого,де і яка своя війна. Ті,що обирають владу, неті,що захищать свій дім,свою країну. Лайно,понаобирала лайно. Що,вперше? Але,не від лайна залежить життя. Не плутати з траханням,й народженням
показать весь комментарий
24.01.2022 17:39 Ответить
хорошо, правильно.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:46 Ответить
 
 