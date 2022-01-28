Рятувальники попереджають українців про хуртовини та небезпеку сходження лавин у Карпатах
Державна служба України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю попереджає громадян про поривчастий вітер у західних областях країни, а також про хуртовини та високу сніголавинну небезпеку в Карпатах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС додають, що у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської області, а також у горах Івано-Франківської та Львівської областей у п'ятницю очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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