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Рятувальники попереджають українців про хуртовини та небезпеку сходження лавин у Карпатах

Рятувальники попереджають українців про хуртовини та небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю попереджає громадян про поривчастий вітер у західних областях країни, а також про хуртовини та високу сніголавинну небезпеку в Карпатах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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У ДСНС додають, що у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської області, а також у горах Івано-Франківської та Львівської областей у п'ятницю очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Карпати (264) лавина (80) ДСНС (5143)


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Бубачка! Съезди в Карпаты на лыжах покататься. Мы надеемся.....
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28.01.2022 10:27 Відповісти
Нікакіх с'єзді хай вертольотом 3,14 - дує...
Пілоту одягнуть парашут і хай летять
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28.01.2022 10:58 Відповісти
 
 