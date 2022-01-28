Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку - 2", - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що можливий збройний конфлікт між Росією та Україною загрожує високими ризиками, тому європейці та їх союзники готують "санкції стримування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це також означає, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік 2", - зазначив він.

За його словами, 30% газу, який споживають європейці, проходить транзитом через Україну.

"Якщо буде конфлікт в Україні, виникнуть значні ризики. І це причина, через яку європейці та їх союзники вирішили підготувати санкції стримування, щоб Росія понесла відповідальність за ці ризики. Відомо, що санкції стримування, які будуть фінансовими та економічними, є потужними, масивними, і Росію очікують усі наслідки", - сказав Ле Дріан.

Одночасно, за його словами, Європі необхідно, особливо щодо енергетики, задіяти "пом'якшувальні, попереджувальні контрзаходи" для захисту від реакції Москви.

Ситуацію на кордоні Росії та України Ле Дріан назвав дуже серйозною.

"Ми в ситуації сильної напруженості, і сьогодні багато можливо", - вважає глава МЗС Франції. Він підтвердив "ризик вторгнення" з боку Росії.

З огляду на це міністр наголосив на важливості запланованої на п'ятницю телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом РФ Володимиром Путіним. Ле Дріан заявив, що у ситуації навколо України "м'яч на боці Путіна".

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