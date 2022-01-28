Окупанти в ОРДЛО активізували набір найманців до своїх лав, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює заходи щодо запобігання зниженню укомплектованості особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Про це у Facebook повідомляє ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з другої половини січня збільшено кількість агітаційних команд від підрозділів противника для проведення рекрутингових заходів серед населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Також представники "військових комісаріатів" російських окупаційних адміністрацій активізували роботу з приписним складом щодо вступу на військову службу за контрактом та серед колишніх військовослужбовців окупаційних військ для поновлення їх на військовій службі.

Контроль проведення зазначених заходів здійснюють представники командування Південного військового округу ЗС РФ, які прибули на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях для перевірки стану комплектування особовим складом з’єднань і частин 1 та 2 АК.

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