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У першому кварталі заплановано постачання 6 млн тонн вугілля, - Шмигаль

У першому кварталі заплановано постачання 6 млн тонн вугілля, - Шмигаль

У першому кварталі очікується прибуття в Україну 6 млн тонн вугілля при очікуваних витратах 5,5 млн т.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з листопада минулого року в Україну надійшло 14 суден з енергетичним вугіллям. Тривають перемовини про збільшення постачання вугілля на лютий-березень цього року. Загалом, у 1 кварталі заплановано постачання вугілля на склади ТЕС на рівні 6 млн тонн", - пояснив глава уряду.

За його словами, з початку року видобуток українського вугілля зріс на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2021-го.

Також читайте: Майже половина енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, - "Укренерго"

Автор: 

вугілля (2475) Шмигаль Денис (4640)


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А у 95-му кварталі?
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28.01.2022 11:32 Відповісти
Шмуль, а з нашими шахтарями ви вже розрахувалися?
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28.01.2022 11:32 Відповісти
ахметов везе вугілля а шмигаль звітує
а хтось, хоч раз бачив чи чув щоб рінатка десь хвалився або щось писав?
людина займається своєю справою на відміну від зеленського та його довбаного уряду
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28.01.2022 11:35 Відповісти
З росії завезли ?
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28.01.2022 11:37 Відповісти
А чому тільки про ахметівськи судна згадав? Це як з масками від "Епіцентру"? Вихвалятися чужими досягненнями - тільки на це й спроможні!

А ти про вугілля з ОРДЛО (читай - московії, чи навпаки - "какая разніца") за державні кошти розкажи, а не за приватні з США! Чи "Ви нє панімаєтє - ета другоє!"?
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28.01.2022 13:05 Відповісти
 
 