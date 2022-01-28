У першому кварталі заплановано постачання 6 млн тонн вугілля, - Шмигаль

У першому кварталі очікується прибуття в Україну 6 млн тонн вугілля при очікуваних витратах 5,5 млн т.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з листопада минулого року в Україну надійшло 14 суден з енергетичним вугіллям. Тривають перемовини про збільшення постачання вугілля на лютий-березень цього року. Загалом, у 1 кварталі заплановано постачання вугілля на склади ТЕС на рівні 6 млн тонн", - пояснив глава уряду.

За його словами, з початку року видобуток українського вугілля зріс на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2021-го.

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