У першому кварталі заплановано постачання 6 млн тонн вугілля, - Шмигаль
У першому кварталі очікується прибуття в Україну 6 млн тонн вугілля при очікуваних витратах 5,5 млн т.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Починаючи з листопада минулого року в Україну надійшло 14 суден з енергетичним вугіллям. Тривають перемовини про збільшення постачання вугілля на лютий-березень цього року. Загалом, у 1 кварталі заплановано постачання вугілля на склади ТЕС на рівні 6 млн тонн", - пояснив глава уряду.
За його словами, з початку року видобуток українського вугілля зріс на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2021-го.
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а хтось, хоч раз бачив чи чув щоб рінатка десь хвалився або щось писав?
людина займається своєю справою на відміну від зеленського та його довбаного уряду
А ти про вугілля з ОРДЛО (читай - московії, чи навпаки - "какая разніца") за державні кошти розкажи, а не за приватні з США! Чи "Ви нє панімаєтє - ета другоє!"?