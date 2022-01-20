Майже половина енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, - "Укренерго"
За даними системного оператора НЕК "Укренерго" станом на 17:00 10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" не працюють через брак вугілля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Загалом в роботі знаходиться 7,5 енергоблоків. Решта 6 блоків знаходяться на ремонті.
Найбільше енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 з 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки і 1 контур, на Вуглегірській - 1 енергоблок.
За даними міністерства енергетики, станом на 20 січня на державних ТЕС "Центренерго" знаходиться 130 тис. тонн вугілля. Ні одна з трьох ТЕС не виконує мінімальний норматив накопичення вугілля.
Нагадаємо, з початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям - Донбасенерго та ДТЕК.
Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС "ДТЕК Енерго", яке склало 81% або 223 тис. тонн. "ДТЕК Енерго" за вересень-грудень 2021 року імпортував 880 тис. тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках. Загалом компанія законтрактувала 10 кораблів з вугіллям з США та Колумбії. Державна "Центренерго" за цей час отримала 4 судна з вугіллям.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Маємо достатні резерви потужності і на атомних, і на теплових, і на гідростанціях. В умовах енергетичної кризи в Європі, яку підживлює Російська Федерація, ми уважно моніторимо ситуацію й швидко реагуємо на всі виклики, аби пройти цей опалювальний сезон спокійно", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що енергосистема України працює стабільно, а запаси вугілля на складах теплових станцій нині вже перевищили запаси за аналогічну дату минулого року.
кричали що все під контролем а реально про енергетичну безпеку переживає та щось для цього робить, один Ахметов.
не подобався він мені і не подобається тепер,
але ж це, ****, факт.
тут, ****, думати треба і прораховувати.
а на дорозі все ( сметчик) прорахував.
Будете дышать ахметовским бздом - такое нравится только его холуям.
Пусть веся, пока не заработают энергоблоки.