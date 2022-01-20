УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини
7 408 83

Майже половина енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, - "Укренерго"

Майже половина енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, -

За даними системного оператора НЕК "Укренерго" станом на 17:00 10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" не працюють через брак вугілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Загалом в роботі знаходиться 7,5 енергоблоків. Решта 6 блоків знаходяться на ремонті.

Найбільше енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 з 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки і 1 контур, на Вуглегірській - 1 енергоблок.

За даними міністерства енергетики, станом на 20 січня на державних ТЕС "Центренерго" знаходиться 130 тис. тонн вугілля. Ні одна з трьох ТЕС не виконує мінімальний норматив накопичення вугілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вкотре запевнив, що в Україні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону

Нагадаємо, з початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям - Донбасенерго та ДТЕК.

Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС "ДТЕК Енерго", яке склало 81% або 223 тис. тонн. "ДТЕК Енерго" за вересень-грудень 2021 року імпортував 880 тис. тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках. Загалом компанія законтрактувала 10 кораблів з вугіллям з США та Колумбії. Державна "Центренерго" за цей час отримала 4 судна з вугіллям.

Автор: 

ТЕС (920) енергетика (2660) вугілля (2489) Укренерго (2740) Центренерго (553)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
20.01.2022 19:15 Відповісти
+15
Нормально так сходили **********% на выборы по-приколу: угля нет, газа нет, топлива для армии тоже нет, зато красивые видосики из буковеля у их царька.
показати весь коментар
20.01.2022 19:20 Відповісти
+12
А оно еще, с@ка, Пороха за уголь садит.
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2022 19:08 Відповісти
без світла сидиш?
показати весь коментар
20.01.2022 19:10 Відповісти
😁 веерное отключение,реформа Зеленского.
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Може у тебе в кацапіїї там і є, в Украхїні такого вже давно позбулися. Ще в часи коли юлька була у примьєрах.
показати весь коментар
20.01.2022 19:14 Відповісти
Халва, халва...
показати весь коментар
20.01.2022 19:15 Відповісти
добре що зеленський купляє на росії електрику та вугілля.
показати весь коментар
20.01.2022 19:38 Відповісти
ооо, ти ж великий знаток про це, ти можеш назвати цифру скільки купили електроенергії з росії в 2021 році? Ну щоб ти не виглядав брехуном.
показати весь коментар
20.01.2022 19:52 Відповісти
загугли. я думаю в тебе достатньо клепки в твоїй голові щоб це зробити?
показати весь коментар
20.01.2022 19:55 Відповісти
Тобто в доказ твоїх слів ти не можеш навести жодної цифри. Виходить що ти вигадав.
показати весь коментар
20.01.2022 20:19 Відповісти
Ні, ну закупівлі е/е в рашки звісно були протягом 2021. Обсяги там вкрай мізерні порівняно з загальною величиною, але факт такий був.
показати весь коментар
21.01.2022 00:00 Відповісти
Киздиш, зебот.Постійно світло вирубають.
показати весь коментар
20.01.2022 19:56 Відповісти
О так ти або в ПМР, або на кацапії. Там це звично.
показати весь коментар
20.01.2022 20:27 Відповісти
Україна, зеботе.
показати весь коментар
20.01.2022 20:29 Відповісти
Скрізь вимикають. Ти певно кацапський тролль?
показати весь коментар
20.01.2022 20:41 Відповісти
якби вимикали, парашинскі троллі та порохоботи, що часто одна й та ж паскуда, вже б такий хай підняли та крик, що від вібрацій вже московію знесло. Але ж тільки в тебе, з перепою схоже, в глазах "світла" не має, тобто електрики.
показати весь коментар
20.01.2022 21:04 Відповісти
Не суди про людей по собі, подлячєня.
показати весь коментар
20.01.2022 21:12 Відповісти
Ти ж кричиш що світло вимикають. В той час коли ніде по Україні віялових відключень після часів коли Юлька примьєркою була не було. А от в тебе вони є. Або ти брешиш, або ти десь в московських їбенях проживаєш.
показати весь коментар
20.01.2022 21:16 Відповісти
Так, вимикають. Регулярно.
показати весь коментар
20.01.2022 21:30 Відповісти
Спеціально для тебе заморочився, пошту скрінив, смердюче ти подляченя.
показати весь коментар
20.01.2022 21:41 Відповісти
Це ж не віялові відключення, а звичайні планові відключення для ремонту мереж, які відбуваються за будь-якої влади та за будь-якої політичної ситуації.
показати весь коментар
21.01.2022 00:01 Відповісти
Так. Уже півроку, плюс по вихідним. Ти людей за дурнів маєш, бот Подоляка?
показати весь коментар
21.01.2022 06:12 Відповісти
"Уже півроку, плюс по вихідним" - переклади з порохоботської на нормальну.
показати весь коментар
21.01.2022 08:47 Відповісти
Подоляк уже дебілів набирає?
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
Шукаєш роботу?
показати весь коментар
21.01.2022 15:54 Відповісти
З тебе дивуюся.
показати весь коментар
21.01.2022 16:30 Відповісти
Випиваєш до потемніння в очах?
показати весь коментар
20.01.2022 20:33 Відповісти
Что то,без Порошенко дело неидет .
Что не день,у Зеленского обосраные штаны.
показати весь коментар
20.01.2022 19:11 Відповісти
Значить треба посадить Порошенка!
показати весь коментар
20.01.2022 19:11 Відповісти
Дійсно, хто це міг зробити, як не підступний кондитер...😀
показати весь коментар
20.01.2022 19:40 Відповісти
а хто там виспівував що з Байденом домовився про вугілля. нехай члени партії тепер газ продукують, мають достатньо їх, аж 1000 членів
показати весь коментар
20.01.2022 19:11 Відповісти
Договорился, Ахметов, для своего Дтэк
показати весь коментар
20.01.2022 20:01 Відповісти
а воно кричало що це він домовився
показати весь коментар
20.01.2022 20:10 Відповісти
Может и договорился. Только почему-то этой договоренностью воспользовался только Ахметов.

Наверное просто в бюджете денег нет на государственные ТЭЦ, все ушло на велике крадивництво и видосики на курортах.
показати весь коментар
20.01.2022 20:22 Відповісти
брехня.. ахметов возить своє ж вугілля.
показати весь коментар
20.01.2022 21:05 Відповісти
А оно еще, с@ка, Пороха за уголь садит.
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
А для зебуина рейтинг среди его "братьев по разуму" важнее всего.
показати весь коментар
20.01.2022 21:39 Відповісти
Весь покрытый ЗЕзеленью, абсолютно весь
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Там живут несчастные люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри
На лицо ужасные, добрые внутри
Там живут несчастные люди-дикари
Что они ни делают, не идут дела
Видно в понедельник их мама родила
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы понедельники взять и отменить
Им бы понедельники взять и отменить
Вроде не бездельники и могли бы жить
Как назло на острове нет календаря
Ребятня и взрослые пропадают зря
Ребятня и взрослые пропадают зря
На проклятом острове нет календаря
По-по-по-по-по такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 19:15 Відповісти
Голосовал) Все равно лучше чем порошенко хоть и полный дебил))
показати весь коментар
20.01.2022 19:38 Відповісти
Оно и видно. Алла и голосовал. Как у классика - "Ну и дура".
показати весь коментар
20.01.2022 19:43 Відповісти
Наверное, был Алексом. А как за бубочку проголосовал, сразу стал Аллой.
показати весь коментар
20.01.2022 19:58 Відповісти
Ему ексом отрезали? Да какая разница.
показати весь коментар
20.01.2022 20:02 Відповісти
Україна має достатній запас потужності в енергетичній системі на різних видах генерації.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Маємо достатні резерви потужності і на атомних, і на теплових, і на гідростанціях. В умовах енергетичної кризи в Європі, яку підживлює Російська Федерація, ми уважно моніторимо ситуацію й швидко реагуємо на всі виклики, аби пройти цей опалювальний сезон спокійно", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що енергосистема України працює стабільно, а запаси вугілля на складах теплових станцій нині вже перевищили запаси за аналогічну дату минулого року.
показати весь коментар
20.01.2022 19:16 Відповісти
стабільно закінчується вугілля
показати весь коментар
20.01.2022 20:11 Відповісти
Знаете сколько стоит работа, что бы построить хорошую печку для отопления дома 1900 $ ещё нужно 1500$ на материал, так что отапливать дом дровами не так уж дешево.
показати весь коментар
20.01.2022 19:17 Відповісти
А можно вообще жить в палатке в лесу. и комуналку платить не надо и всегда будут шаровые дрова
показати весь коментар
20.01.2022 19:22 Відповісти
Это пока лесник не вжарит
показати весь коментар
21.01.2022 02:46 Відповісти
потому что бенечка ооооочень хочет захапать на халяву центрэнерго
показати весь коментар
20.01.2022 19:18 Відповісти
Нормально так сходили **********% на выборы по-приколу: угля нет, газа нет, топлива для армии тоже нет, зато красивые видосики из буковеля у их царька.
показати весь коментар
20.01.2022 19:20 Відповісти
Отсутствие мозговой деятельности у этих до...****** норма бытия. Нужно со страхом ожидать следующих выборов. А то смотрю что кива уже на изготовке.
показати весь коментар
20.01.2022 19:23 Відповісти
Ні, після цього зеленого чуда наступним має бути песик Шарік...
показати весь коментар
20.01.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 07:04 Відповісти
ще раз нагадаю.
кричали що все під контролем а реально про енергетичну безпеку переживає та щось для цього робить, один Ахметов.
не подобався він мені і не подобається тепер,
але ж це, ****, факт.
показати весь коментар
20.01.2022 19:32 Відповісти
забезпечити енергетичну стабільність, це не гроші на дорозі киздити.
тут, ****, думати треба і прораховувати.
а на дорозі все ( сметчик) прорахував.
показати весь коментар
20.01.2022 19:37 Відповісти
барига, гад
показати весь коментар
20.01.2022 19:49 Відповісти
Гудящий дядюшка зеледента рулит! Сейчас зеледент через СНБО отдаст государственные ТЭЦ Ахметову в "управление" и вуаля: всем будет тепло. Бородатая бабушка зеледента не даст соврать...
показати весь коментар
20.01.2022 20:00 Відповісти
Бабушкин " внук" никогда Ахметову ничего не отдаст.
показати весь коментар
20.01.2022 20:07 Відповісти
Бабушкин " внук" даже бабушке не нужен. Бабушка теперь его единственное спасение.

показати весь коментар
20.01.2022 20:13 Відповісти
Представляю феерический п*** который творился бы в Украине если бы как в Польше (где нет ни АЭС ни ГЭС) приходилось все электричество добывать за счет угля. Страна настолько криворукая или кривоголовая что даже не может распорядиться всем готовым.
показати весь коментар
20.01.2022 20:09 Відповісти
Прибавьте сюда что Украина входит в десятку стран мира по запасам угля.
показати весь коментар
20.01.2022 20:46 Відповісти
Если не ошибаюсь 7-е место.
показати весь коментар
20.01.2022 20:47 Відповісти
Керують країною зрадники.
показати весь коментар
20.01.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 07:02 Відповісти
За таке потрібно до стіни і.....Зєля - ****#
показати весь коментар
20.01.2022 20:12 Відповісти
І цей недопрезидент ще свіє відкривати своє їб..ло...Не вірю, що це стерво досидить до кінця свій термін..
показати весь коментар
20.01.2022 20:18 Відповісти
а если бы морозы были, что тогда
показати весь коментар
20.01.2022 20:19 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 20:32 Відповісти
Коли ж позбавимось більшовицької "державної" власності, яка до власності державної влади не має ніякого відношення??? Декомунізуйте відносини власності так, щоб приватна власність стала реальним першоджерелом усіх форм власності....
показати весь коментар
20.01.2022 20:34 Відповісти
Тогда угля вообще не будет. 30 лет ничему не научили ?
показати весь коментар
20.01.2022 22:14 Відповісти
Тогда Ахметов с Фирташем скупят весь уран, весь литий, и весь воздух.
Будете дышать ахметовским бздом - такое нравится только его холуям.
показати весь коментар
20.01.2022 22:32 Відповісти
Ось результат роботи Зелі на Путлера.
показати весь коментар
20.01.2022 21:41 Відповісти
Читаешь сообщение? Вспомни Козьму Пруткова: Если видишь на клетке с мухой табличку "Слон", не верь глазам своим.
показати весь коментар
20.01.2022 22:10 Відповісти
Так на Сейшелах же тепло - чего париться о каких-то ТЭЦ ?
показати весь коментар
20.01.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 06:58 Відповісти
Подвесить ответственных за ноги на входе ТЭС !
Пусть веся, пока не заработают энергоблоки.
показати весь коментар
21.01.2022 07:52 Відповісти
 
 