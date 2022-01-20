РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости
7 408 83

Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"

Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, -

По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 17:00 10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В общей сложности в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте.

Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской - 1 энергоблок.

По данным министерства энергетики, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.

Читайте также: Шмыгаль в очередной раз заверил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона

Напомним, с начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%, преимущественно благодаря частным компаниям - Донбассэнерго и ДТЭК.

Львиная доля увеличения запасов угля произошла за счет роста запасов топлива на ТЭС "ДТЭК Энерго", который составил 81% или 223 тыс. тонн. "ДТЭК Энерго" за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тыс. тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках. Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.

Автор: 

ТЭС (281) энергетика (2592) уголь (1002) Укрэнерго (661) Центрэнерго (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
20.01.2022 19:15 Ответить
+15
Нормально так сходили **********% на выборы по-приколу: угля нет, газа нет, топлива для армии тоже нет, зато красивые видосики из буковеля у их царька.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:20 Ответить
+12
А оно еще, с@ка, Пороха за уголь садит.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.01.2022 19:08 Ответить
без світла сидиш?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:10 Ответить
😁 веерное отключение,реформа Зеленского.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:12 Ответить
Може у тебе в кацапіїї там і є, в Украхїні такого вже давно позбулися. Ще в часи коли юлька була у примьєрах.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:14 Ответить
Халва, халва...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:15 Ответить
добре що зеленський купляє на росії електрику та вугілля.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:38 Ответить
ооо, ти ж великий знаток про це, ти можеш назвати цифру скільки купили електроенергії з росії в 2021 році? Ну щоб ти не виглядав брехуном.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:52 Ответить
загугли. я думаю в тебе достатньо клепки в твоїй голові щоб це зробити?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:55 Ответить
Тобто в доказ твоїх слів ти не можеш навести жодної цифри. Виходить що ти вигадав.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:19 Ответить
Ні, ну закупівлі е/е в рашки звісно були протягом 2021. Обсяги там вкрай мізерні порівняно з загальною величиною, але факт такий був.
показать весь комментарий
21.01.2022 00:00 Ответить
Киздиш, зебот.Постійно світло вирубають.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:56 Ответить
О так ти або в ПМР, або на кацапії. Там це звично.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:27 Ответить
Україна, зеботе.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:29 Ответить
Скрізь вимикають. Ти певно кацапський тролль?
показать весь комментарий
20.01.2022 20:41 Ответить
якби вимикали, парашинскі троллі та порохоботи, що часто одна й та ж паскуда, вже б такий хай підняли та крик, що від вібрацій вже московію знесло. Але ж тільки в тебе, з перепою схоже, в глазах "світла" не має, тобто електрики.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:04 Ответить
Не суди про людей по собі, подлячєня.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:12 Ответить
Ти ж кричиш що світло вимикають. В той час коли ніде по Україні віялових відключень після часів коли Юлька примьєркою була не було. А от в тебе вони є. Або ти брешиш, або ти десь в московських їбенях проживаєш.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:16 Ответить
Так, вимикають. Регулярно.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:30 Ответить
Спеціально для тебе заморочився, пошту скрінив, смердюче ти подляченя.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:41 Ответить
Це ж не віялові відключення, а звичайні планові відключення для ремонту мереж, які відбуваються за будь-якої влади та за будь-якої політичної ситуації.
показать весь комментарий
21.01.2022 00:01 Ответить
Так. Уже півроку, плюс по вихідним. Ти людей за дурнів маєш, бот Подоляка?
показать весь комментарий
21.01.2022 06:12 Ответить
"Уже півроку, плюс по вихідним" - переклади з порохоботської на нормальну.
показать весь комментарий
21.01.2022 08:47 Ответить
Подоляк уже дебілів набирає?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
Шукаєш роботу?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:54 Ответить
З тебе дивуюся.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:30 Ответить
Випиваєш до потемніння в очах?
показать весь комментарий
20.01.2022 20:33 Ответить
Что то,без Порошенко дело неидет .
Что не день,у Зеленского обосраные штаны.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:11 Ответить
Значить треба посадить Порошенка!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:11 Ответить
Дійсно, хто це міг зробити, як не підступний кондитер...😀
показать весь комментарий
20.01.2022 19:40 Ответить
а хто там виспівував що з Байденом домовився про вугілля. нехай члени партії тепер газ продукують, мають достатньо їх, аж 1000 членів
показать весь комментарий
20.01.2022 19:11 Ответить
Договорился, Ахметов, для своего Дтэк
показать весь комментарий
20.01.2022 20:01 Ответить
а воно кричало що це він домовився
показать весь комментарий
20.01.2022 20:10 Ответить
Может и договорился. Только почему-то этой договоренностью воспользовался только Ахметов.

Наверное просто в бюджете денег нет на государственные ТЭЦ, все ушло на велике крадивництво и видосики на курортах.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:22 Ответить
брехня.. ахметов возить своє ж вугілля.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:05 Ответить
А оно еще, с@ка, Пороха за уголь садит.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:12 Ответить
А для зебуина рейтинг среди его "братьев по разуму" важнее всего.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:39 Ответить
Весь покрытый ЗЕзеленью, абсолютно весь
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Там живут несчастные люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри
На лицо ужасные, добрые внутри
Там живут несчастные люди-дикари
Что они ни делают, не идут дела
Видно в понедельник их мама родила
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы понедельники взять и отменить
Им бы понедельники взять и отменить
Вроде не бездельники и могли бы жить
Как назло на острове нет календаря
Ребятня и взрослые пропадают зря
Ребятня и взрослые пропадают зря
На проклятом острове нет календаря
По-по-по-по-по такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
показать весь комментарий
20.01.2022 19:12 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 19:15 Ответить
Голосовал) Все равно лучше чем порошенко хоть и полный дебил))
показать весь комментарий
20.01.2022 19:38 Ответить
Оно и видно. Алла и голосовал. Как у классика - "Ну и дура".
показать весь комментарий
20.01.2022 19:43 Ответить
Наверное, был Алексом. А как за бубочку проголосовал, сразу стал Аллой.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:58 Ответить
Ему ексом отрезали? Да какая разница.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:02 Ответить
Україна має достатній запас потужності в енергетичній системі на різних видах генерації.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Маємо достатні резерви потужності і на атомних, і на теплових, і на гідростанціях. В умовах енергетичної кризи в Європі, яку підживлює Російська Федерація, ми уважно моніторимо ситуацію й швидко реагуємо на всі виклики, аби пройти цей опалювальний сезон спокійно", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що енергосистема України працює стабільно, а запаси вугілля на складах теплових станцій нині вже перевищили запаси за аналогічну дату минулого року.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:16 Ответить
стабільно закінчується вугілля
показать весь комментарий
20.01.2022 20:11 Ответить
Знаете сколько стоит работа, что бы построить хорошую печку для отопления дома 1900 $ ещё нужно 1500$ на материал, так что отапливать дом дровами не так уж дешево.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:17 Ответить
А можно вообще жить в палатке в лесу. и комуналку платить не надо и всегда будут шаровые дрова
показать весь комментарий
20.01.2022 19:22 Ответить
Это пока лесник не вжарит
показать весь комментарий
21.01.2022 02:46 Ответить
потому что бенечка ооооочень хочет захапать на халяву центрэнерго
показать весь комментарий
20.01.2022 19:18 Ответить
Нормально так сходили **********% на выборы по-приколу: угля нет, газа нет, топлива для армии тоже нет, зато красивые видосики из буковеля у их царька.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:20 Ответить
Отсутствие мозговой деятельности у этих до...****** норма бытия. Нужно со страхом ожидать следующих выборов. А то смотрю что кива уже на изготовке.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:23 Ответить
Ні, після цього зеленого чуда наступним має бути песик Шарік...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:33 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 07:04 Ответить
ще раз нагадаю.
кричали що все під контролем а реально про енергетичну безпеку переживає та щось для цього робить, один Ахметов.
не подобався він мені і не подобається тепер,
але ж це, ****, факт.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:32 Ответить
забезпечити енергетичну стабільність, це не гроші на дорозі киздити.
тут, ****, думати треба і прораховувати.
а на дорозі все ( сметчик) прорахував.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:37 Ответить
барига, гад
показать весь комментарий
20.01.2022 19:49 Ответить
Гудящий дядюшка зеледента рулит! Сейчас зеледент через СНБО отдаст государственные ТЭЦ Ахметову в "управление" и вуаля: всем будет тепло. Бородатая бабушка зеледента не даст соврать...
показать весь комментарий
20.01.2022 20:00 Ответить
Бабушкин " внук" никогда Ахметову ничего не отдаст.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:07 Ответить
Бабушкин " внук" даже бабушке не нужен. Бабушка теперь его единственное спасение.

показать весь комментарий
20.01.2022 20:13 Ответить
Представляю феерический п*** который творился бы в Украине если бы как в Польше (где нет ни АЭС ни ГЭС) приходилось все электричество добывать за счет угля. Страна настолько криворукая или кривоголовая что даже не может распорядиться всем готовым.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:09 Ответить
Прибавьте сюда что Украина входит в десятку стран мира по запасам угля.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:46 Ответить
Если не ошибаюсь 7-е место.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:47 Ответить
Керують країною зрадники.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:43 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 07:02 Ответить
За таке потрібно до стіни і.....Зєля - ****#
показать весь комментарий
20.01.2022 20:12 Ответить
І цей недопрезидент ще свіє відкривати своє їб..ло...Не вірю, що це стерво досидить до кінця свій термін..
показать весь комментарий
20.01.2022 20:18 Ответить
а если бы морозы были, что тогда
показать весь комментарий
20.01.2022 20:19 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 20:32 Ответить
Коли ж позбавимось більшовицької "державної" власності, яка до власності державної влади не має ніякого відношення??? Декомунізуйте відносини власності так, щоб приватна власність стала реальним першоджерелом усіх форм власності....
показать весь комментарий
20.01.2022 20:34 Ответить
Тогда угля вообще не будет. 30 лет ничему не научили ?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:14 Ответить
Тогда Ахметов с Фирташем скупят весь уран, весь литий, и весь воздух.
Будете дышать ахметовским бздом - такое нравится только его холуям.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:32 Ответить
Ось результат роботи Зелі на Путлера.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:41 Ответить
Читаешь сообщение? Вспомни Козьму Пруткова: Если видишь на клетке с мухой табличку "Слон", не верь глазам своим.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:10 Ответить
Так на Сейшелах же тепло - чего париться о каких-то ТЭЦ ?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:29 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 06:58 Ответить
Подвесить ответственных за ноги на входе ТЭС !
Пусть веся, пока не заработают энергоблоки.
показать весь комментарий
21.01.2022 07:52 Ответить
 
 