Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"
По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 17:00 10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В общей сложности в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте.
Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской - 1 энергоблок.
По данным министерства энергетики, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.
Напомним, с начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%, преимущественно благодаря частным компаниям - Донбассэнерго и ДТЭК.
Львиная доля увеличения запасов угля произошла за счет роста запасов топлива на ТЭС "ДТЭК Энерго", который составил 81% или 223 тыс. тонн. "ДТЭК Энерго" за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тыс. тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках. Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.
Что не день,у Зеленского обосраные штаны.
Наверное просто в бюджете денег нет на государственные ТЭЦ, все ушло на велике крадивництво и видосики на курортах.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Маємо достатні резерви потужності і на атомних, і на теплових, і на гідростанціях. В умовах енергетичної кризи в Європі, яку підживлює Російська Федерація, ми уважно моніторимо ситуацію й швидко реагуємо на всі виклики, аби пройти цей опалювальний сезон спокійно", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що енергосистема України працює стабільно, а запаси вугілля на складах теплових станцій нині вже перевищили запаси за аналогічну дату минулого року.
кричали що все під контролем а реально про енергетичну безпеку переживає та щось для цього робить, один Ахметов.
не подобався він мені і не подобається тепер,
але ж це, ****, факт.
тут, ****, думати треба і прораховувати.
а на дорозі все ( сметчик) прорахував.
Будете дышать ахметовским бздом - такое нравится только его холуям.
Пусть веся, пока не заработают энергоблоки.