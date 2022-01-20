Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"

По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 17:00 10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В общей сложности в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте.

Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской - 1 энергоблок.

По данным министерства энергетики, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.

Читайте также: Шмыгаль в очередной раз заверил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона

Напомним, с начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%, преимущественно благодаря частным компаниям - Донбассэнерго и ДТЭК.

Львиная доля увеличения запасов угля произошла за счет роста запасов топлива на ТЭС "ДТЭК Энерго", который составил 81% или 223 тыс. тонн. "ДТЭК Энерго" за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тыс. тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках. Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.