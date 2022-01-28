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Новини Війна
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Латвія передала мешканцям Донбасу 10 тонн гуманітарної допомоги, - МВС

Латвія передала мешканцям Донбасу 10 тонн гуманітарної допомоги, - МВС

25-й за рахунком гуманітарний вантаж, зібраний у Латвії для України, прибув до Луганської області 27 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій МВС.

10 тонн вантажу доставляли латвійська делегація та військовослужбовці Нацгвардії України. Допомога призначена для мешканців Станиці Луганської та прилеглих населених пунктів.

Гуманітарна допомога зібрана за сприяння провідного експерта з міжнародних військово-релігійних питань Національних збройних сил Латвійської Республіки Елмарса Плявінша. Попри те, що гумвантаж акумулюється у Латвії, речі збирає майже вся Європа, зокрема, активно включаються Швеція, Німеччина, Естонія, Литва.

Вантаж до місця призначення доставлений Національною гвардією України та переданий Станично-Луганській районній військово-цивільній адміністрації. Гумвантаж призначений для місцевого населення.

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Автор: 

Латвія (1360) МВС (3509) Донбас (22357) гуманітарна допомога (1003)


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Это первый латвийский гумконвой, по аналогии с **********)
Оружия там нет)
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28.01.2022 14:14 Відповісти
"Кормильцев" всея Украины кормит маленькая Латвия?
ЛуГОНДОнцы, вам не западло кушать за счёт ЕС?
Не стошнит?
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28.01.2022 14:16 Відповісти
Западло, но кушать хочется.
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28.01.2022 14:17 Відповісти
Дамбас паражняк нігоніт.
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28.01.2022 14:20 Відповісти
Правильно не донбас(донецький кам'яно-вугыльний басейн), що насрано на дві області України паРашкою "за компанію", а даунбац.
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28.01.2022 14:31 Відповісти
Надеюсь. презервативы ?
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28.01.2022 14:41 Відповісти
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28.01.2022 14:45 Відповісти
Латиші схаменіться, бо ви лише допомагаєте деяким покидькам збагатитись на продажі вашої гумдопомоги...
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28.01.2022 15:39 Відповісти
 
 