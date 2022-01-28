Латвія передала мешканцям Донбасу 10 тонн гуманітарної допомоги, - МВС

25-й за рахунком гуманітарний вантаж, зібраний у Латвії для України, прибув до Луганської області 27 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій МВС.

10 тонн вантажу доставляли латвійська делегація та військовослужбовці Нацгвардії України. Допомога призначена для мешканців Станиці Луганської та прилеглих населених пунктів.

Гуманітарна допомога зібрана за сприяння провідного експерта з міжнародних військово-релігійних питань Національних збройних сил Латвійської Республіки Елмарса Плявінша. Попри те, що гумвантаж акумулюється у Латвії, речі збирає майже вся Європа, зокрема, активно включаються Швеція, Німеччина, Естонія, Литва.

Вантаж до місця призначення доставлений Національною гвардією України та переданий Станично-Луганській районній військово-цивільній адміністрації. Гумвантаж призначений для місцевого населення.

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