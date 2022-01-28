Гутцайт про зимову Олімпіаду: На велику кількість медалей не чекатимемо
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що на зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто чекати багато медалей від української збірної.
Про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Сподіватимемося, що наші олімпійці гідно представлять нас на Олімпійських іграх. Так, багато медалей не будемо чекати, чесно кажучи. Але ми віритимемо, що наші спортсмени будуть на п'єдесталі", - зазначив глава Мінспорту.
За його словами, Міністерство молоді та спорту зробило все можливе, щоби спортсмени гідно підготувалися. Зокрема, ще за два-три місяці було закуплено все потрібне обладнання, щоб спортсмени тренувалися перед Олімпіадою вже на новому обладнанні.
"На жаль, не вистачає зимової інфраструктури, всі вони тренуються за кордоном, але ми займаємося тим, щоб зимові види спорту теж розвивалися в Україні. Наразі закінчуємо базу у Буковелі для біатлону, і в планах побудувати повністю зимову інфраструктуру", - додав міністр.
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