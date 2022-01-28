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Новини
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Гутцайт про зимову Олімпіаду: На велику кількість медалей не чекатимемо

Гутцайт про зимову Олімпіаду: На велику кількість медалей не чекатимемо

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що на зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто чекати багато медалей від української збірної.

Про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Сподіватимемося, що наші олімпійці гідно представлять нас на Олімпійських іграх. Так, багато медалей не будемо чекати, чесно кажучи. Але ми віритимемо, що наші спортсмени будуть на п'єдесталі", - зазначив глава Мінспорту.

За його словами, Міністерство молоді та спорту зробило все можливе, щоби спортсмени гідно підготувалися. Зокрема, ще за два-три місяці було закуплено все потрібне обладнання, щоб спортсмени тренувалися перед Олімпіадою вже на новому обладнанні.

"На жаль, не вистачає зимової інфраструктури, всі вони тренуються за кордоном, але ми займаємося тим, щоб зимові види спорту теж розвивалися в Україні. Наразі закінчуємо базу у Буковелі для біатлону, і в планах побудувати повністю зимову інфраструктуру", - додав міністр.

Також читайте: Українські олімпійці знають, що не потрібно стояти разом із російськими спортсменами, - Гутцайт про "рекомендації" поведінки на Олімпіаді

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1631) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+3
Зокрема, ще за два-три місяці було закуплено все потрібне обладнання, щоб спортсмени тренувалися перед Олімпіадою вже на новому обладнанні.
Джерело:
Нахріна ж так поспішати?

Перемог нашій команді !!! Ви- найкращі !!!
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28.01.2022 16:35
+1
можно попробовать Жана Беленюка на лыжи поставить . хоть какой-то шанс на золото появится.
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28.01.2022 16:37
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Зокрема, ще за два-три місяці було закуплено все потрібне обладнання, щоб спортсмени тренувалися перед Олімпіадою вже на новому обладнанні.
Джерело:
Нахріна ж так поспішати?

Перемог нашій команді !!! Ви- найкращі !!!
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28.01.2022 16:35 Відповісти
можно попробовать Жана Беленюка на лыжи поставить . хоть какой-то шанс на золото появится.
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28.01.2022 16:37 Відповісти
А Вирастюка в сани?
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28.01.2022 17:07 Відповісти
Ні ВасяТобіП**да лише стрибки з трампліну, без лиж, але зі штангою.
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28.01.2022 18:15 Відповісти
Подбодрил,так подбодрил (с)
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28.01.2022 16:53 Відповісти
Най щастить. Вы того варті.
Борітеся-поборете, вам Бог помагає
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28.01.2022 17:31 Відповісти
ВИ того варті
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28.01.2022 17:33 Відповісти
Разочаруйте его!
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28.01.2022 17:41 Відповісти
Gut! Gut! Gutzeit
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28.01.2022 17:45 Відповісти
коли так кажуть, то жодної медалі нема в планах
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28.01.2022 17:47 Відповісти
БУКМЕКЕРИ так кажуть...

невеликі шанси в біатлонній чоловічій естафеті.

ЯКЩО "СКЛАДУТЬСЯ ЗІРКИ"
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28.01.2022 19:04 Відповісти
 
 