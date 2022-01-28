Глави МЗС Німеччини та Франції за тиждень відвідають Україну, - Бербок

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції - Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан - відвідають Україну за тиждень.

Про це повідомила Бербок, виступаючи в Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", - сказала глава МЗС ФРН.

17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром прилетить в Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни.

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