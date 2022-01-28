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Новини
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Глави МЗС Німеччини та Франції за тиждень відвідають Україну, - Бербок

Глави МЗС Німеччини та Франції за тиждень відвідають Україну, - Бербок

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції - Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан - відвідають Україну за тиждень.

Про це повідомила Бербок, виступаючи в Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", - сказала глава МЗС ФРН.

17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром прилетить в Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни.

Читайте: Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок

Автор: 

Німеччина (7471) Франція (3098) Ле Дріан (98) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+3
Что один, что второй уже показали свою поддержку. Пусть посетят Чечню лучше.
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28.01.2022 17:29
+2
Ну и на кой хрен эти кацапские прокладки сюда пруться. Что ***** хочет , мы и так знаем , нет смысла это лишний раз повторять , то на что мы не пойдем не когда. Осел конечно хочет слить все ***** , да кто ж ему даст.
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28.01.2022 17:27
+2
Замість того, щоб їхати в Кремль і сношати куйла на вивід своїх іхтамнєтов з Криму і з Донбасу, то вони хочуть приїхати в Київ і нагинати Бубочку, щоб той пішов на поступки по Мінську, незважаючи на те, що русня сама ще жодного пункту з мінських угод не виконала.
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28.01.2022 17:37
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Радісно підтримають Гомікрона зелю в його намірах здати Україну кацанам?
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28.01.2022 17:22 Відповісти
Вимагають терміново внести зміни в Конституцію України щодо статусу Ордло?
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28.01.2022 17:29 Відповісти
Чи діждемось ми Мойсея, який виведе євреїв з України? Між іншим, Ізраїль кілька днів тому офіційно заявив, що прийме до себе всіх, які за походженням мають право називатись євреями.
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28.01.2022 17:25 Відповісти
Ну и на кой хрен эти кацапские прокладки сюда пруться. Что ***** хочет , мы и так знаем , нет смысла это лишний раз повторять , то на что мы не пойдем не когда. Осел конечно хочет слить все ***** , да кто ж ему даст.
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28.01.2022 17:27 Відповісти
Что один, что второй уже показали свою поддержку. Пусть посетят Чечню лучше.
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28.01.2022 17:29 Відповісти
тута для министров оставлю послание...
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28.01.2022 17:30 Відповісти
Замість того, щоб їхати в Кремль і сношати куйла на вивід своїх іхтамнєтов з Криму і з Донбасу, то вони хочуть приїхати в Київ і нагинати Бубочку, щоб той пішов на поступки по Мінську, незважаючи на те, що русня сама ще жодного пункту з мінських угод не виконала.
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28.01.2022 17:37 Відповісти
МЗС України заборонити до України візити проросійських німецько-француських шльондр,котрі забороняють країнам НАТО поставляти Україні озброєння для захисту народу України від рашистського окупанта
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28.01.2022 17:46 Відповісти
Ці газпроміські шлюхи тут не потрібні.
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28.01.2022 20:32 Відповісти
 
 