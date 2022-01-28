Кандидатів на посади членів Вищої кваліфкомісії суддів перевірить НАБУ

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади ВККС підписала Меморандум із НАБУ для перевірки кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів голова Конкурсної комісії з добору членів ВККС Тед Зажечни.

"У рамках підписаного меморандуму у нас є домовленість про те, що на наш запит НАБУ надаватиме інформацію про будь-які факти й обставини, дотичні до будь-якого кандидата, що подав заяву на участь у цьому конкурсі. Ця інформація аналізуватиметься, і в разі певних розумних сумнівів будемо просити кандидата надати нам роз’яснення, щоб спробувати пояснити інформацію, надану компетентними органами", - пояснює він.

Заступник голови комісії Іван Міщенко додав, що у НАБУ готуватимуть коротку довідку стосовно кандидата, де буде зазначено чи є питання щодо фінансових статків кандидата і його родини, чи були якісь значні угоди тощо.

"Я таку процедуру проходив свого часу як кандидат на посаду судді Верховного Суду. Тому поясню, як саме це працює з власного досвіду", - зазначив він.

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За словами Міщенко, окрім інформації про фінанси кандидата і його родини, також надається інформація стосовно того, скільки у кандидата і його родини було вильотів за кордон і куди. "Коли ми проходили конкурсний добір до Верховного Суду, гостро стояло питання відвідин Росії й Криму. Воно і зараз так само гостро стоїть.

Окрім того, в довідці зазначалися дані про впливових родичів, у кого вони були. Наприклад, політиків. Ну, й, звичайно, надавалася інформація про кримінальні провадження, якщо вони були. Звісно, у рамках дозволеного законодавством", - розповів Міщенко.

Він також додав, що коли виникає потреба перевірити якісь дані щодо кандидата, комісія сама може звернутися в НАБУ з проханням перевірити інформацію.

З повною версією інтерв'ю Цензор.НЕТ голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Теда Зажечни і його заступника Івана Міщенка можна ознайомитись за посиланням.