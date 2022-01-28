Кандидатів на посади членів Вищої кваліфкомісії суддів перевірить НАБУ
Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади ВККС підписала Меморандум із НАБУ для перевірки кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів голова Конкурсної комісії з добору членів ВККС Тед Зажечни.
"У рамках підписаного меморандуму у нас є домовленість про те, що на наш запит НАБУ надаватиме інформацію про будь-які факти й обставини, дотичні до будь-якого кандидата, що подав заяву на участь у цьому конкурсі. Ця інформація аналізуватиметься, і в разі певних розумних сумнівів будемо просити кандидата надати нам роз’яснення, щоб спробувати пояснити інформацію, надану компетентними органами", - пояснює він.
Заступник голови комісії Іван Міщенко додав, що у НАБУ готуватимуть коротку довідку стосовно кандидата, де буде зазначено чи є питання щодо фінансових статків кандидата і його родини, чи були якісь значні угоди тощо.
"Я таку процедуру проходив свого часу як кандидат на посаду судді Верховного Суду. Тому поясню, як саме це працює з власного досвіду", - зазначив він.
За словами Міщенко, окрім інформації про фінанси кандидата і його родини, також надається інформація стосовно того, скільки у кандидата і його родини було вильотів за кордон і куди. "Коли ми проходили конкурсний добір до Верховного Суду, гостро стояло питання відвідин Росії й Криму. Воно і зараз так само гостро стоїть.
Окрім того, в довідці зазначалися дані про впливових родичів, у кого вони були. Наприклад, політиків. Ну, й, звичайно, надавалася інформація про кримінальні провадження, якщо вони були. Звісно, у рамках дозволеного законодавством", - розповів Міщенко.
Він також додав, що коли виникає потреба перевірити якісь дані щодо кандидата, комісія сама може звернутися в НАБУ з проханням перевірити інформацію.
З повною версією інтерв'ю Цензор.НЕТ голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Теда Зажечни і його заступника Івана Міщенка можна ознайомитись за посиланням.
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і ще купа всяких судів, для того щоб взяти під контролля 1.
який в принципі, має працювати по закону і виконувати функції всіх перерахованих.
Вт, 25/01/2022 - 19:25
Иск беглого преступника рассмотрит фигурант громкого уголовного дела.
https://crime-ua.com/taxonomy/term/35353 ОАСК открыл дело по иску https://crime-ua.com/taxonomy/term/760 Виктора Януковича о лишении его президентских полномочий Верховной Радой в 2014 году. Как передает , об этом https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2795033613981153&id=100004236254907&m_entstream_source=feed_mobile сообщил в Фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
"Британская разведка, конечно, может считать вероятным "наместником" Российской Федерации в случае оккупации Мураева. Но, как видим, враг яйца (так сказать) в одну корзину не складывает. И, знаете, я почему-то не сомневаюсь, что решение вынесут в пользу Яныка", - пишет он.
По мнению Жернакова, это может быть потому, что дело рассматривает Игорь Качур, фигурант уголовного дела "пленок Вовка", тот самый, который спрашивал того - "Шеф, как власть захватывать будем?".
"В частности, потому, что в ОАСК ненавидят все украинское. Напомню, судьей-спикером этого суда работает зять Владимира Яцубы (сдавшего россиянам Севастополь) - Богдан Санин, запретивший Майдан", - добавил он.
"Очень ярко, кстати, о настоящих планах ОАСК свидетельствует то, что дело открыто и предназначено для рассмотрения именно сейчас, через 8 лет после принятия решения, вопреки всем процессуальным срокам (по закону - это максимум полгода) и здравому смыслу. Но именно тогда, когда вокруг наших границ сосредоточено максимальное количество российских войск", - продолжает Жернаков.
Кроме того, он напоминает о юрисдикции - по общему правилу иски в Верховную Раду напрямую подсудны Верховному Суду.
"Если бы иск не собирались удовлетворять - на такие нарушения и отвратительную процессуальную эквилибристику никто бы не шел", - уверен председатель правления Фонда DEJURE.
"Когда мы говорим, что ОАСК это не просто очередной зашкваренный до краев суд, а буквально филиал врага в центре столицы - мы не преувеличиваем. Но хоть он и находится в одном дворе с СНБО, власть его в упор не замечает. Интересно, заметит ли сейчас, когда ставки не просто высоки, а речь идет буквально об инировании государства", - пишет он.
Он также напоминает, что обещанных еще в декабре анализа и реакции от ОП на совершенно преступное решение ОАСК относительно САП до сих пор нет - несмотря на то, что оно прямо бьет по отношениям с нашим главным партнером безопасности - США и с остальным цивилизованным миром.
"Если адекватной реакции власти не будет и на это решение (а адекватной здесь может быть только срочная ликвидация ОАСК. - Авт.) - значит, такой сценарий Зеленского тоже вполне устраивает", - резюмирует Жернаков.