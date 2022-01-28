У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні, - Столтенберг

НАТО не планує розміщувати бойові групи в Україні, оскільки країна не є членом Альянсу.

Про це генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає планів розміщення їх в Україні, ми не плануємо розміщення бойових груп в Україні", - сказав він.

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За його словами, "Україна є цінним партнером, але вона не є членом НАТО". "Ми їх підтримуємо, але у нас немає планів розміщення солдатів НАТО", - наголосив Столтенберг.