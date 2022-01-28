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У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні, - Столтенберг

У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні, - Столтенберг

НАТО не планує розміщувати бойові групи в Україні, оскільки країна не є членом Альянсу.

Про це генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає планів розміщення їх в Україні, ми не плануємо розміщення бойових груп в Україні", - сказав він.

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За його словами, "Україна є цінним партнером, але вона не є членом НАТО". "Ми їх підтримуємо, але у нас немає планів розміщення солдатів НАТО", - наголосив Столтенберг.

НАТО (6518) Столтенберг Єнс (1596)


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Байден та ВБ намагаються сформувати фронт проти рф, а преЗЕдент України каже, що в цьому немає необхідності!! Там намагаються переконати проросійських ідіотів, а наш Головний каже, що не потрібно!!! Тільки не ПОРОШЕНКО! А все інше, разом з Україною, нехай палає!!!!!
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28.01.2022 17:52 Відповісти
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28.01.2022 17:53 Відповісти
І це погано.
Хоча. Планів може нема, а все робитиметься спорадично. Імпровізовано. Без жодних планів. І це було б добре
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28.01.2022 17:54 Відповісти
Дуже жаль! Не завадить! Кацапська скотина розуміє тільки силу. Та не просто силу,а силу зухвалу, цинічну,перемогаючу!
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28.01.2022 18:48 Відповісти
 
 