У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні, - Столтенберг
НАТО не планує розміщувати бойові групи в Україні, оскільки країна не є членом Альянсу.
Про це генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає планів розміщення їх в Україні, ми не плануємо розміщення бойових груп в Україні", - сказав він.
За його словами, "Україна є цінним партнером, але вона не є членом НАТО". "Ми їх підтримуємо, але у нас немає планів розміщення солдатів НАТО", - наголосив Столтенберг.
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Хоча. Планів може нема, а все робитиметься спорадично. Імпровізовано. Без жодних планів. І це було б добре