Агресія проти України лише наближає НАТО до кордонів РФ, - Столтенберг

Агресія Росії призводить до результатів, прямо протилежних задекларованим РФ цілям. Замість запобігти наближенню НАТО до її кордонів Росія примусила Альянс значно посилити військову присутність на східному фланзі.

Про це заявив у п’ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Російська агресія проти України призводить до зворотних результатів, порівняно з тим, чого хотіла б Росія. Що більше агресії з боку Росії ми будемо бачити стосовно України, тим більше військових сил НАТО буде перекидатися на його схід, на території наших країн-членів", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що до незаконної анексії Криму та до її військової інтервенції на Донбасі НАТО не мало військових контингентів на власному східному фланзі. Після 2014 року, після того, як Росія вдерлася в Україну, Альянс розмістив додаткові багатонаціональні контингенти військ на східних кордонах - у Польщі та у країнах Балтії, збільшив свою присутність у регіоні Балтійського та Чорного морів.

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"Ми маємо зробити це дуже зрозумілим – НАТО готове захищати всіх союзників. Якщо Росія зробить проти них щось подібне, що вона вже зробила у Грузії у 2008 році або в Україні у 2014 році, на це відповідатиме весь Альянс. У випадку агресії проти будь-якої країни НАТО буде активована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну безпеку – ред). Саме у цьому причина, чому ми розмістили бойові групи на сході Альянсу. Якщо Росія знову вторгнеться в Україну, на Схід НАТО будуть передислоковані додаткові сили НАТО", - наголосив генеральний секретар НАТО.