УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6097 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 609 6

Карантинні обмеження будуть посилені на Львівщині 31 січня, - ОДА

Карантинні обмеження будуть посилені на Львівщині 31 січня, - ОДА

Львівська обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС сьогодні ухвалила рішення посилити карантинні обмеження у зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Відповідно до рішення, з наступного понеділка в області призупинено діяльність установ у сфері громадського харчування, крім торгівлі на виніс. Також заборонено роботу всіх ринків, крім продовольчих та прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах та басейнах.

Крім того, влада обмежила роботу розважальних закладів і заборонила проведення масових акцій.

Водночас у рішенні зазначено, що обмеження не будуть застосовуватись, якщо у всіх відвідувачів та співробітників будуть в наявності сертифікати про вакцинацію, негативні ПЛР-тести, проведені не пізніше 72 годин або сертифікати про одужання від коронавірусу.

За даними Львівської ОДА, в області більше тижня фіксують зростання захворюваності на понад 2 тисячі випадків на добу, а динаміка госпіталізації зростає щодня.

Також читайте: На Львівщині посилюють карантин через спалах коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) Львівська область (2459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Водночас у рішенні зазначено, що обмеження не будуть застосовуватись, якщо у всіх відвідувачів та співробітників будуть в наявності сертифікати про вакцинацію, негативні ПЛР-тести, проведені не пізніше 72 годин або сертифікати про одужання від коронавірусу.

Це тиранія і фашизм.
показати весь коментар
28.01.2022 23:11 Відповісти
Гірше . Це тиранія і комунізм . Комуністи вбили вп'ятеро більше людей ніж фашисти .
показати весь коментар
29.01.2022 00:20 Відповісти
Цей хлопець став дуже сильним,бо він вакцинувався 27 разів.Але це поки тільки половина,бо я казав,що потрібно 54 рази вакцинуватися і тоді він стане надлюдиною.
показати весь коментар
28.01.2022 23:13 Відповісти
Тобі не соромно?
показати весь коментар
29.01.2022 00:05 Відповісти
Соромно звісно.
показати весь коментар
29.01.2022 00:08 Відповісти
Ну, теперь "доктора" наживутся на липовых сертификатах, больше прежнего.
показати весь коментар
29.01.2022 01:22 Відповісти
 
 