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Новини Коронавірус і карантин
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На Львівщині посилюють карантин через спалах коронавірусу

На Львівщині посилюють карантин через спалах коронавірусу

У Львівській області обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин через спалах коронавірусу. Йдеться про дистанційне навчання, заборону розважальних заходів та обмеження проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Львівський портал".

Зокрема, через стрімке зростання захворюваності коронавірусом Львівська область вже відповідає критеріям "червоної" зони епіднебезпеки, проте офіційно в цю зону державна комісія ТЕБ і НС її ще не перевела. При цьому керівництво області вже готується до посилення карантину.

"Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області: перевести на "дистанційку" всі освітні заклади, крім дитсадків, заборонити розважальні заходи і обмежити проїзд у громадському транспорті", - повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Читайте: Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону карантину

"В 17:00. заплановано засідання обласної комісії ТЕБ і НС, яка збирається встановити, що з 26 січня у Львівській області:

  • всі навчальні заклади, крім дитсадків, переходять виключно на дистанційне навчання;
  • масові розважальні заходи - під тимчасовою забороною;
  • проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%", - пише видання.

Також в області планують посилити контроль дотримання цих карантинних обмежень.

"У рішенні комісії ТЕБ і НС ми ще пропишемо, що якщо рівень захворюваності буде продовжувати рости, то з 1 лютого буде повністю припинена робота ресторанів, вони зможуть працювати тільки на винос. Також такі обмеження стосуватимуться спортивних залів, фітнес-клубів та інших подібних закладів. Таке рішення вимушене, але рівень і динаміка захворюваності змушують нас діяти на випередження, щоб попередити інтенсивне навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Орест Чемерис.

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карантин (18172) НС (108) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134) Львівська область (2454)


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та обмеження проїзду в громадському транспорті. Джерело:
Я конечно понимаю,ковидобесие,план нарисован и согласно ему весь бред.Но у нас как бы казапы с ума сходят, изо дня в день нагнетая и исходя на говно, КАКИЕ нахрен обмеження в передвижении????
В случае чего в военком не доедешь без прокола????
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25.01.2022 12:37 Відповісти
Василий Иванович и Петька опаздывают на последний пароход, выбегают на причал - а пароход уплыл.
Василий Иванович бросает чемодан и бьёт Петьку в ухо.
- Василий Иванович, за что?!
- Ну ведь надо же что-то делать, Петька!!!

Так и тут сопственна.
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25.01.2022 12:41 Відповісти
Нада просто блокувати рахунки фірм , де є хоч один невакцинований працівник . Ну і пенсію видавати лише по ковід- сертифікату . Це різко зменшить кількість невакцинованих і врятує десятки тисяч людських життів .
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25.01.2022 13:55 Відповісти
 
 