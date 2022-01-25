На Львівщині посилюють карантин через спалах коронавірусу
У Львівській області обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин через спалах коронавірусу. Йдеться про дистанційне навчання, заборону розважальних заходів та обмеження проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Львівський портал".
Зокрема, через стрімке зростання захворюваності коронавірусом Львівська область вже відповідає критеріям "червоної" зони епіднебезпеки, проте офіційно в цю зону державна комісія ТЕБ і НС її ще не перевела. При цьому керівництво області вже готується до посилення карантину.
"Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області: перевести на "дистанційку" всі освітні заклади, крім дитсадків, заборонити розважальні заходи і обмежити проїзд у громадському транспорті", - повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.
"В 17:00. заплановано засідання обласної комісії ТЕБ і НС, яка збирається встановити, що з 26 січня у Львівській області:
- всі навчальні заклади, крім дитсадків, переходять виключно на дистанційне навчання;
- масові розважальні заходи - під тимчасовою забороною;
- проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%", - пише видання.
Також в області планують посилити контроль дотримання цих карантинних обмежень.
"У рішенні комісії ТЕБ і НС ми ще пропишемо, що якщо рівень захворюваності буде продовжувати рости, то з 1 лютого буде повністю припинена робота ресторанів, вони зможуть працювати тільки на винос. Також такі обмеження стосуватимуться спортивних залів, фітнес-клубів та інших подібних закладів. Таке рішення вимушене, але рівень і динаміка захворюваності змушують нас діяти на випередження, щоб попередити інтенсивне навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Орест Чемерис.
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Я конечно понимаю,ковидобесие,план нарисован и согласно ему весь бред.Но у нас как бы казапы с ума сходят, изо дня в день нагнетая и исходя на говно, КАКИЕ нахрен обмеження в передвижении????
В случае чего в военком не доедешь без прокола????
Василий Иванович бросает чемодан и бьёт Петьку в ухо.
- Василий Иванович, за что?!
- Ну ведь надо же что-то делать, Петька!!!
Так и тут сопственна.