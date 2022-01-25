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Новини Коронавірус і карантин
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Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону карантину

Рівненщина з 27 січня переходить у

Рівненська область з 27 січня переходить у "червону" зону епіднебезпеки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Івано-Франківська область з 24 січня переходить у "червону" зону карантину

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) Рівненська область (1187)


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25.01.2022 11:24 Відповісти
 
 