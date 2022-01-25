Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону карантину
Рівненська область з 27 січня переходить у "червону" зону епіднебезпеки.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.
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faust7808
показати весь коментар25.01.2022 11:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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