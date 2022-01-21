2 489 3
Івано-Франківська область з 24 січня переходить у "червону" зону карантину
З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.
будемо переходити в червону зону.
але не сьогодня.
ще гульнемо на вихідних, подвоїм або потроїм кількість хворих.
а потім...... з 24 січня..........як почнем всіх лікувати, аж до срачки.
ну не зійшли з розуму наші можновладці?
ми, люди, на багато гірше тварин.
тварини не роблять своїми вожаками
тупих, жадних, нікчемних та слабких.