УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 489 3

Івано-Франківська область з 24 січня переходить у "червону" зону карантину

Івано-Франківська область з 24 січня переходить у

З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Івано-Франківщину можуть перевести до "червоної" зони карантину: Ляшко направив подання Держкомісії ТЕБ та НС

Автор: 

карантин (18172) Івано-Франківська область (979) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І навіть Бєнін Буковель?
показати весь коментар
21.01.2022 16:21 Відповісти
ситуація дуже критична, дуже багато хворих.
будемо переходити в червону зону.
але не сьогодня.
ще гульнемо на вихідних, подвоїм або потроїм кількість хворих.
а потім...... з 24 січня..........як почнем всіх лікувати, аж до срачки.
ну не зійшли з розуму наші можновладці?
ми, люди, на багато гірше тварин.
тварини не роблять своїми вожаками
тупих, жадних, нікчемних та слабких.
показати весь коментар
21.01.2022 16:41 Відповісти
Вакциновані не паряться . Це проблеми антиваксів .
показати весь коментар
21.01.2022 19:06 Відповісти
 
 