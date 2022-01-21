Івано-Франківська область з 24 січня переходить у "червону" зону карантину

З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

