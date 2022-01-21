2 489 3
Ивано-Франковская область с 24 января переходит в "красную" зону карантина
С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
будемо переходити в червону зону.
але не сьогодня.
ще гульнемо на вихідних, подвоїм або потроїм кількість хворих.
а потім...... з 24 січня..........як почнем всіх лікувати, аж до срачки.
ну не зійшли з розуму наші можновладці?
ми, люди, на багато гірше тварин.
тварини не роблять своїми вожаками
тупих, жадних, нікчемних та слабких.