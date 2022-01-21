Ивано-Франковская область с 24 января переходит в "красную" зону карантина

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже три области в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области резко ухудшились эпидпоказатели, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА