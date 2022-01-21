РУС
2 489 3

Ивано-Франковская область с 24 января переходит в "красную" зону карантина

Ивано-Франковская область с 24 января переходит в

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже три области в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области резко ухудшились эпидпоказатели, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

карантин (16729) Ивано-Франковская область (945) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)
І навіть Бєнін Буковель?
21.01.2022 16:21 Ответить
ситуація дуже критична, дуже багато хворих.
будемо переходити в червону зону.
але не сьогодня.
ще гульнемо на вихідних, подвоїм або потроїм кількість хворих.
а потім...... з 24 січня..........як почнем всіх лікувати, аж до срачки.
ну не зійшли з розуму наші можновладці?
ми, люди, на багато гірше тварин.
тварини не роблять своїми вожаками
тупих, жадних, нікчемних та слабких.
21.01.2022 16:41 Ответить
Вакциновані не паряться . Це проблеми антиваксів .
21.01.2022 19:06 Ответить
 
 