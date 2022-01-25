Ривненщина с 27 января переходит в "красную" зону карантина
Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону эпиднебезопасности.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - говорится в сообщении.
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faust7808
показать весь комментарий25.01.2022 11:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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