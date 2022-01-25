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Новости Коронавирус и карантин
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На Львовщине усиливают карантин из-за вспышки коронавируса

На Львовщине усиливают карантин из-за вспышки коронавируса

Во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин из-за вспышки коронавируса. Речь идет о дистанционном обучении, запрете развлекательных мероприятий и ограничении проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовский портал".

В частности, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Львовская область уже отвечает критериям "красной" зоны эпиднебезопасности, однако официально в эту зону государственная комиссия ТЭБ и ЧС ее еще не перевела. При этом руководство области уже готовится к усилению карантина.

"Из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области: перевести на "дистанционку" все образовательные заведения, кроме детсадов, запретить развлекательные мероприятия и ограничить проезд в общественном транспорте", - сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

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"В 17:00 запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, которая собирается установить, что с 26 января во Львовской области:

  • все учебные заведения, кроме детсадов, переходят исключительно на дистанционное обучение;
  • массовые развлекательные мероприятия – под временным запретом;
  • проезд в общественном транспорте возможен при наполненности на 50%", – пишет издание.

Также в области планируется усилить контроль соблюдения этих карантинных ограничений.

"В решении комиссии ТЭБ и ЧС мы еще пропишем, что если уровень заболеваемости будет продолжать расти, то с 1 февраля будет полностью прекращена работа ресторанов, они смогут работать только на вынос. Также такие ограничения будут касаться спортивных залов, фитнес-клубов и других подобных заведений". Такое решение вынужденное, но уровень и динамика заболеваемости заставляют нас действовать на опережение, чтобы предупредить интенсивную нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Орест Чемерис.

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карантин (16729) ЧП (300) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115) Львовская область (2929)


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та обмеження проїзду в громадському транспорті. Джерело:
Я конечно понимаю,ковидобесие,план нарисован и согласно ему весь бред.Но у нас как бы казапы с ума сходят, изо дня в день нагнетая и исходя на говно, КАКИЕ нахрен обмеження в передвижении????
В случае чего в военком не доедешь без прокола????
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25.01.2022 12:37 Ответить
Василий Иванович и Петька опаздывают на последний пароход, выбегают на причал - а пароход уплыл.
Василий Иванович бросает чемодан и бьёт Петьку в ухо.
- Василий Иванович, за что?!
- Ну ведь надо же что-то делать, Петька!!!

Так и тут сопственна.
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25.01.2022 12:41 Ответить
Нада просто блокувати рахунки фірм , де є хоч один невакцинований працівник . Ну і пенсію видавати лише по ковід- сертифікату . Це різко зменшить кількість невакцинованих і врятує десятки тисяч людських життів .
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25.01.2022 13:55 Ответить
 
 