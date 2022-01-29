Адміністрація Байдена обговорила з банками США санкції проти Росії, - Bloomberg

Представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорили з очільниками найбільших банків країни можливі наслідки санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, чи не призведуть вони до дестабілізації глобальної фінансової системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

За даними агентства, у переговорах взяли участь представники Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase і Goldman Sachs.

Під час розмови адміністрація президента висловила керівництву банків стурбованість щодо можливих побічних ефектів від введення нових санкцій проти Росії.

Сторони згадали, як 2018 року накладені на Москву обмеження призвели до підвищення ціни на метал на 30%.

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

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