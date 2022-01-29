Адміністрація Байдена обговорила з банками США санкції проти Росії, - Bloomberg
Представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорили з очільниками найбільших банків країни можливі наслідки санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, чи не призведуть вони до дестабілізації глобальної фінансової системи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
За даними агентства, у переговорах взяли участь представники Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase і Goldman Sachs.
Під час розмови адміністрація президента висловила керівництву банків стурбованість щодо можливих побічних ефектів від введення нових санкцій проти Росії.
Сторони згадали, як 2018 року накладені на Москву обмеження призвели до підвищення ціни на метал на 30%.
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон не розглядає всерйоз відключення РФ від SWIFT або обмеження експорту нафти і газу, - Bloomberg
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відомі російські соціологічні організації ВЦВГД та «Левада-центр» опублікували результати своїх останніх соціологічних досліджень щодо ставлення громадян Росії до ситуації довкола України. Опитування «Левада-центр» проводилося з 25 листопада до 1 грудня, у ньому взяли участь 1603 особи віком від 18 років, які проживають у 50 суб'єктах РФ. Він стосувався проблеми можливого загострення ситуації на Донеччині.
1) отыметь экономику РФ в извращенной форме,
2) кастрировать Х**ло и всех членов его кружка, вместе с холопами,
3) полностью ликвидировать лепразорий "Россия"
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7162538783786356?__cft__[0]=AZWB-AF56Aqkp4SzZUp_hKDAfHSbwfA0vUZRJ7y78ZY74ESfovM0g6pZGbYLjCB1EdhC6Qban_w0SKBchmqnp6Pzm_LblPV142BIMtkzMfKczXzE0t-NN_uGTgRC3Sckx5I&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
Пока Путин, не поднимая паники, тихо развернул на границах Украины 120 тысячную армию и молча устраивал перестрелки на Донбассе;
пока Зеленский мирно катался на лыжах в отпуске и призывал страну к майским праздникам и шашлыкам;
в это время провокатор Байден шумно подрывал курс гривны и распугивал инвесторов поставляя в Украину ракетные комплексы, гранатометы, кредиты МВФ и требуя в НАТО и ООН спасать украинцев от российской агрессии.