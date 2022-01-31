Рада завтра може розглянути питання відставки Сенниченка, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук припускає, що парламент завтра може розглянути питання відставки голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

Стефанчук нагадав, що кадрові питання можуть вноситися на розгляд депутатів в сесійній залі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я свою роботу зробив, Фонд держмайна працює, - голова ФДМ Сенниченко. ВIДЕО

"Як тільки ми будемо бачити справність техніки і 226 голосів в залі, ми це питання обов’язково вирішимо, тому що є вимога з обох сторін", - зауважив голова Верховної Ради.

Він наголосив, що минулого тижня Верховній Раді не вдалося відправити у відставку Сенниченка через несправність техніки, а переголосувати це питання не було можливості.

"Він (Сенниченко. – Ред.) написав повторну заяву. Є вже відповідне рішення комітету. Як тільки це питання буде готове, воно буде винесено в сесійну залу", - запевнив спікер.

Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна.