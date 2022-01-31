Рада завтра може розглянути питання відставки Сенниченка, - Стефанчук
Спікер Руслан Стефанчук припускає, що парламент завтра може розглянути питання відставки голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.
Стефанчук нагадав, що кадрові питання можуть вноситися на розгляд депутатів в сесійній залі.
"Як тільки ми будемо бачити справність техніки і 226 голосів в залі, ми це питання обов’язково вирішимо, тому що є вимога з обох сторін", - зауважив голова Верховної Ради.
Він наголосив, що минулого тижня Верховній Раді не вдалося відправити у відставку Сенниченка через несправність техніки, а переголосувати це питання не було можливості.
"Він (Сенниченко. – Ред.) написав повторну заяву. Є вже відповідне рішення комітету. Як тільки це питання буде готове, воно буде винесено в сесійну залу", - запевнив спікер.
Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна.
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И вообще,виноват Порошенко и Америка.😁😁😁
Бубочка здесь непричем,он занят,видосик пилит.
@newstop_us
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План Зеленського - повна імплементація Мінська з Штанмаєром у ВР, аби повезти капітуляцію України Путіну на блюдєчкє з галубой кайомочкой. Аби скомпроментувати протести патріотів - гній від Монастирського про ЗАКОЛОТ, прості Господі