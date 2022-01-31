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Рада завтра може розглянути питання відставки Сенниченка, - Стефанчук

Рада завтра може розглянути питання відставки Сенниченка, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук припускає, що парламент завтра може розглянути питання відставки голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

Стефанчук нагадав, що кадрові питання можуть вноситися на розгляд депутатів в сесійній залі.

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"Як тільки ми будемо бачити справність техніки і 226 голосів в залі, ми це питання обов’язково вирішимо, тому що є вимога з обох сторін", - зауважив голова Верховної Ради.

Він наголосив, що минулого тижня Верховній Раді не вдалося відправити у відставку Сенниченка через несправність техніки, а переголосувати це питання не було можливості.

"Він (Сенниченко. – Ред.) написав повторну заяву. Є вже відповідне рішення комітету. Як тільки це питання буде готове, воно буде винесено в сесійну залу", - запевнив спікер.

Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна.

Автор: 

ВР (15045) відставка (1471) ФДМУ (1612) Стефанчук Руслан (760) Сенниченко Дмитро (127)


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Да , вот наболевшие вопросы решает зеленый помойник.
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31.01.2022 13:53 Відповісти
Він наголосив, що минулого тижня Верховній Раді не вдалося відправити у відставку Сенниченка через несправність техніки, а переголосувати це питання не було можливості. - И на шо намек? Кнопкодавство процветает, бо не все зебики - в зале?
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31.01.2022 13:57 Відповісти
"Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале". Это зависит от того, насколько надо будет это вам увидеть.
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31.01.2022 13:58 Відповісти
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31.01.2022 13:59 Відповісти
Тасуют колоду, и отвечать некому.
И вообще,виноват Порошенко и Америка.😁😁😁
Бубочка здесь непричем,он занят,видосик пилит.
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31.01.2022 14:07 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1488110924594622473 2 ч



План Зеленського - повна імплементація Мінська з Штанмаєром у ВР, аби повезти капітуляцію України Путіну на блюдєчкє з галубой кайомочкой. Аби скомпроментувати протести патріотів - гній від Монастирського про ЗАКОЛОТ, прості Господі

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31.01.2022 16:03 Відповісти
 
 