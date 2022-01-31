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Лавров та Блінкен 1 лютого проведуть телефонну розмову, - МЗС РФ

Лавров та Блінкен 1 лютого проведуть телефонну розмову, - МЗС РФ

1 лютого 2022 року відбудеться телефонна розмова між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Очна зустріч не планується", – повідомила журналістам офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Так вона прокоментувала заяви офіційних осіб у Вашингтоні про контакт глав глав зовнішньополітичних відомств РФ і США, що планується цього тижня.

Також читайте: США готові до перемовин з РФ, Блінкен розраховує на розмову з Лавровим

Автор: 

Лавров Сергій (1611) росія (66070) США (23410) Блінкен Ентоні (1157)


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- Ало, какие ваши гарантии по НАТО?
- Fuck you!
- Фписьменнон виде пажаласта!!!
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31.01.2022 16:12 Відповісти
...Вся зовнішня політика російців - це уповання до нерепресивної психіатрії. Вони згідні жити у світі, подібному на толерантний дурдом. Де Росія - унікально цікавий пацієнт. Безпомічний, неповносправний, бридкий і жалюгідний, але унікальний, але пацієнт. І світ довкола нього має крутитися. Бо де ж правда, як не в цьому вимушеному милосерді. Розбещений психопат, який може бути раціональним виключно у маніпулятивних схемах і візерунках.

Все внутрішнє життя російців втілюється у блатному ідеалі. Це вже не орда, це щось дійсно унікальне, підординське, постордяче. Культ заперечення. Система ірраціонального закону. Російське життя вибудоване на воровському етосі. Це їхній аналог лицарства. З тим, що можна і треба бути винятковим у своїй паскудності. І єдиний шлях воїна в їхньому розумінні - це опускалово, зневаження.

Помилка світу щодо чекістів полягає в тому, що чекісти саме до блатного етосу примагнічені. Нічого раціонального. Один лиш законний закон. Решта - самолюбування і зневага. - Прохасько https://gazeta.ua/blog/56485/rosijska-mentalnist-trimayetsya-na-kulti-idiota-nam-treba-mati-ce-na-uvazi
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31.01.2022 16:37 Відповісти
 
 