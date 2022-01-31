Лавров та Блінкен 1 лютого проведуть телефонну розмову, - МЗС РФ

1 лютого 2022 року відбудеться телефонна розмова між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Очна зустріч не планується", – повідомила журналістам офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Так вона прокоментувала заяви офіційних осіб у Вашингтоні про контакт глав глав зовнішньополітичних відомств РФ і США, що планується цього тижня.

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