Лавров та Блінкен 1 лютого проведуть телефонну розмову, - МЗС РФ
1 лютого 2022 року відбудеться телефонна розмова між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Очна зустріч не планується", – повідомила журналістам офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
Так вона прокоментувала заяви офіційних осіб у Вашингтоні про контакт глав глав зовнішньополітичних відомств РФ і США, що планується цього тижня.
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- Ало, какие ваши гарантии по НАТО?
- Fuck you!
- Фписьменнон виде пажаласта!!!
Все внутрішнє життя російців втілюється у блатному ідеалі. Це вже не орда, це щось дійсно унікальне, підординське, постордяче. Культ заперечення. Система ірраціонального закону. Російське життя вибудоване на воровському етосі. Це їхній аналог лицарства. З тим, що можна і треба бути винятковим у своїй паскудності. І єдиний шлях воїна в їхньому розумінні - це опускалово, зневаження.
Помилка світу щодо чекістів полягає в тому, що чекісти саме до блатного етосу примагнічені. Нічого раціонального. Один лиш законний закон. Решта - самолюбування і зневага. - Прохасько https://gazeta.ua/blog/56485/rosijska-mentalnist-trimayetsya-na-kulti-idiota-nam-treba-mati-ce-na-uvazi