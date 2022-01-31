На Закарпатті посилюють карантин через спалах коронавірусу
На Закарпатті вирішили посилити карантин через рекордні показники захворюваності на COVID-19. Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила перевести всі масові заходи в онлайн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Закарпатської ОДА.
Як заявив голова ОДА Віктор Микита, в регіоні складається критична ситуація з COVID і три дні поспіль область відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.
"Статистика вражає: на 81% збільшилася тижнева кількість нових хворих, число осіб з підтвердженим COVID-19 протягом трьох днів поспіль досягало понад 800, що є абсолютним рекордом для нашого краю загалом з початку пандемії", - зазначив він.
Повідомляється, що обласна комісія з ТЕБ і НС доручила перевести всі масові заходи в режим інтернет-стрімінгу, скасувати всі наради або максимально перевести їх в режим телефонних або відеоконференцій.
Також районним державним адміністраціям та місцевим виконкомам рекомендували заборонити прийом людей без сертифікатів вакцинації від COVID.
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Тож рекомендую усім, кого не пустили по справах в адміністрації чи ще кудись, заборонити собі сплачувати податки, які йдуть на утримання тих адміністрацій.