На Закарпатті посилюють карантин через спалах коронавірусу

На Закарпатті вирішили посилити карантин через рекордні показники захворюваності на COVID-19. Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила перевести всі масові заходи в онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Закарпатської ОДА.

Як заявив голова ОДА Віктор Микита, в регіоні складається критична ситуація з COVID і три дні поспіль область відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

"Статистика вражає: на 81% збільшилася тижнева кількість нових хворих, число осіб з підтвердженим COVID-19 протягом трьох днів поспіль досягало понад 800, що є абсолютним рекордом для нашого краю загалом з початку пандемії", - зазначив він.

Повідомляється, що обласна комісія з ТЕБ і НС доручила перевести всі масові заходи в режим інтернет-стрімінгу, скасувати всі наради або максимально перевести їх в режим телефонних або відеоконференцій.

Також районним державним адміністраціям та місцевим виконкомам рекомендували заборонити прийом людей без сертифікатів вакцинації від COVID.

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