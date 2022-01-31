Ми твердо підтримуємо Україну, - представник Британії Каріукі на Радбезі ООН
Представник Великої Британії запевнив на засіданні Ради Безпеки ООН, що його країна підтримує Україну у відстоюванні нею свого суверенітету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".
"Ми непохитні у нашій підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - сказав під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.
Розгортання російських військ поблизу України "не звичайне розгортання, а найбільше військове накопичення в Європі за останні кілька десятиліть", - наголосив він.
Каріукі додав, що Велика Британія "рішуче налаштована вести конструктивний діалог, якщо Росія щиро прагне знайти дипломатичне рішення".
"Будь-яке російське вторгнення чи акт агресії проти України буде серйозним порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії відповідно до Статуту ООН", - підсумував дипломат.
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Люди помітили, що біля ВР щезла тусовка на шикарних авто. Де всі ті помічники ? Поховали добро і повтікали.
що у разі , якщо він дозволить кацапу окупувати свою теріторію,
то йому потрібно буде забути свою мову, свою віру та стримуватись висловлюватись на захист своєї Батьківщини ...
бо, кремлівські вертухаї за це- будуть безжально вбивати, кідати "на подвал", чи відправляти до Сибіру ...
то вже є у окупованому їми Криму та на Донбасі ...
але ще страшніше, що справжніх українців будуть "здавати" ( за пайку ) кацапськім нацистам та загарбникам ті зрадники та малороси, ті любителі "руцького міра", котрі прожили зі справжніми патріотами України у одному під'їзді чи на одному поверсі, чи у одному селі усе життя, чи пропрацювали з ними на одній роботі та знають чим він дихає ...
НЕ ДАМО РОSSІЙСЬКИМ НАЦИСТАМ ЗАХОПИТИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!