Ми твердо підтримуємо Україну, - представник Британії Каріукі на Радбезі ООН

Представник Великої Британії запевнив на засіданні Ради Безпеки ООН, що його країна підтримує Україну у відстоюванні нею свого суверенітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".

"Ми непохитні у нашій підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - сказав під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.

Розгортання російських військ поблизу України "не звичайне розгортання, а найбільше військове накопичення в Європі за останні кілька десятиліть", - наголосив він.

Каріукі додав, що Велика Британія "рішуче налаштована вести конструктивний діалог, якщо Росія щиро прагне знайти дипломатичне рішення".

"Будь-яке російське вторгнення чи акт агресії проти України буде серйозним порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії відповідно до Статуту ООН", - підсумував дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною, - ЗМІ