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Новини Підтримка Україні
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Ми твердо підтримуємо Україну, - представник Британії Каріукі на Радбезі ООН

Ми твердо підтримуємо Україну, - представник Британії Каріукі на Радбезі ООН

Представник Великої Британії запевнив на засіданні Ради Безпеки ООН, що його країна підтримує Україну у відстоюванні нею свого суверенітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".

"Ми непохитні у нашій підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - сказав під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.

Розгортання російських військ поблизу України "не звичайне розгортання, а найбільше військове накопичення в Європі за останні кілька десятиліть", - наголосив він.

Каріукі додав, що Велика Британія "рішуче налаштована вести конструктивний діалог, якщо Росія щиро прагне знайти дипломатичне рішення".

"Будь-яке російське вторгнення чи акт агресії проти України буде серйозним порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії відповідно до Статуту ООН", - підсумував дипломат.

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Велика Британія (5663) Радбез ООН (869) підтримка (628)


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Топ коментарі
+11
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31.01.2022 20:12 Відповісти
+10
Ну от чому друзі за 1000 км ,а по сусідству отака наволоч?!
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31.01.2022 20:14 Відповісти
+8
Подготовка российской делегации к саммиту ООН
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31.01.2022 20:16 Відповісти
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31.01.2022 20:12 Відповісти
Ну от чому друзі за 1000 км ,а по сусідству отака наволоч?!
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31.01.2022 20:14 Відповісти
Хади! Ви мішаєтє Вовчіку ***** в сраку заглядивать!
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31.01.2022 20:15 Відповісти
Подготовка российской делегации к саммиту ООН
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31.01.2022 20:16 Відповісти
Респект Королівству, на відміну від блакитнокровних...
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31.01.2022 20:16 Відповісти
Хто знає США ще не відмовились постачати зброю Україні?
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31.01.2022 20:17 Відповісти
Намечены поставки оружия 47 самолетами. Зюзя не Украина, а Украина не Афганистан и сдавать её никто не будет. Боже, храни США.
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31.01.2022 20:20 Відповісти
Господа британцы, не оставляйте зюзю без присмотра. А то месяц был вне вашего внимания и начал ахинею нести словами фсбешно-грушной агентуры.
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31.01.2022 20:17 Відповісти
Дякуємо, Брати з Британії! Давіть московитів!
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31.01.2022 20:19 Відповісти
Дякуємо !!!
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31.01.2022 20:27 Відповісти
А наші депутани не вірять. Арагамія втікає з сім'єю за кордон.
Люди помітили, що біля ВР щезла тусовка на шикарних авто. Де всі ті помічники ? Поховали добро і повтікали.
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31.01.2022 20:32 Відповісти
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31.01.2022 20:45 Відповісти
Спасибо Британии!
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31.01.2022 21:17 Відповісти
кожний справжній українець повинен розуміти
що у разі , якщо він дозволить кацапу окупувати свою теріторію,
то йому потрібно буде забути свою мову, свою віру та стримуватись висловлюватись на захист своєї Батьківщини ...
бо, кремлівські вертухаї за це- будуть безжально вбивати, кідати "на подвал", чи відправляти до Сибіру ...
то вже є у окупованому їми Криму та на Донбасі ...
але ще страшніше, що справжніх українців будуть "здавати" ( за пайку ) кацапськім нацистам та загарбникам ті зрадники та малороси, ті любителі "руцького міра", котрі прожили зі справжніми патріотами України у одному під'їзді чи на одному поверсі, чи у одному селі усе життя, чи пропрацювали з ними на одній роботі та знають чим він дихає ...

НЕ ДАМО РОSSІЙСЬКИМ НАЦИСТАМ ЗАХОПИТИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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31.01.2022 21:36 Відповісти
God Save the Queen!
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31.01.2022 22:46 Відповісти
Британці та американці - справжні бандерівці!
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01.02.2022 02:53 Відповісти
 
 