Мы твердо поддерживаем Украину, - представитель Британии Кариуки на Совбезе ООН

Представитель Великобритании заверил на заседании Совета Безопасности ООН, что его страна поддерживает Украину в отстаивании ею своего суверенитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Укринформ".

"Мы непоколебимы в нашей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - сказал во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при Организации Джеймс Кариуки.

Развертывание российских войск вблизи Украины - "не обычное развертывание, а самое большое военное скопление в Европе за последние несколько десятилетий", - подчеркнул он.

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Кариуки добавил, что Великобритания "решительно настроена вести конструктивный диалог, если Россия искренне стремится найти дипломатическое решение".

"Любое российское вторжение или акт агрессии против Украины будет серьезным нарушением международного права и обязательств России в соответствии с Уставом ООН", - подытожил дипломат.