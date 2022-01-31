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Новости Поддержка Украине
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Мы твердо поддерживаем Украину, - представитель Британии Кариуки на Совбезе ООН

Мы твердо поддерживаем Украину, - представитель Британии Кариуки на Совбезе ООН

Представитель Великобритании заверил на заседании Совета Безопасности ООН, что его страна поддерживает Украину в отстаивании ею своего суверенитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Укринформ".

"Мы непоколебимы в нашей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - сказал во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при Организации Джеймс Кариуки.

Развертывание российских войск вблизи Украины - "не обычное развертывание, а самое большое военное скопление в Европе за последние несколько десятилетий", - подчеркнул он.

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Кариуки добавил, что Великобритания "решительно настроена вести конструктивный диалог, если Россия искренне стремится найти дипломатическое решение".

"Любое российское вторжение или акт агрессии против Украины будет серьезным нарушением международного права и обязательств России в соответствии с Уставом ООН", - подытожил дипломат.

Автор: 

Великобритания (5027) Совбез ООН (1123) поддержка (701)


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Топ комментарии
+11
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31.01.2022 20:12 Ответить
+10
Ну от чому друзі за 1000 км ,а по сусідству отака наволоч?!
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31.01.2022 20:14 Ответить
+8
Подготовка российской делегации к саммиту ООН
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31.01.2022 20:16 Ответить
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31.01.2022 20:12 Ответить
Ну от чому друзі за 1000 км ,а по сусідству отака наволоч?!
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31.01.2022 20:14 Ответить
Хади! Ви мішаєтє Вовчіку ***** в сраку заглядивать!
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31.01.2022 20:15 Ответить
Подготовка российской делегации к саммиту ООН
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31.01.2022 20:16 Ответить
Респект Королівству, на відміну від блакитнокровних...
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31.01.2022 20:16 Ответить
Хто знає США ще не відмовились постачати зброю Україні?
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31.01.2022 20:17 Ответить
Намечены поставки оружия 47 самолетами. Зюзя не Украина, а Украина не Афганистан и сдавать её никто не будет. Боже, храни США.
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31.01.2022 20:20 Ответить
Господа британцы, не оставляйте зюзю без присмотра. А то месяц был вне вашего внимания и начал ахинею нести словами фсбешно-грушной агентуры.
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31.01.2022 20:17 Ответить
Дякуємо, Брати з Британії! Давіть московитів!
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31.01.2022 20:19 Ответить
Дякуємо !!!
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31.01.2022 20:27 Ответить
А наші депутани не вірять. Арагамія втікає з сім'єю за кордон.
Люди помітили, що біля ВР щезла тусовка на шикарних авто. Де всі ті помічники ? Поховали добро і повтікали.
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31.01.2022 20:32 Ответить
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31.01.2022 20:45 Ответить
Спасибо Британии!
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31.01.2022 21:17 Ответить
кожний справжній українець повинен розуміти
що у разі , якщо він дозволить кацапу окупувати свою теріторію,
то йому потрібно буде забути свою мову, свою віру та стримуватись висловлюватись на захист своєї Батьківщини ...
бо, кремлівські вертухаї за це- будуть безжально вбивати, кідати "на подвал", чи відправляти до Сибіру ...
то вже є у окупованому їми Криму та на Донбасі ...
але ще страшніше, що справжніх українців будуть "здавати" ( за пайку ) кацапськім нацистам та загарбникам ті зрадники та малороси, ті любителі "руцького міра", котрі прожили зі справжніми патріотами України у одному під'їзді чи на одному поверсі, чи у одному селі усе життя, чи пропрацювали з ними на одній роботі та знають чим він дихає ...

НЕ ДАМО РОSSІЙСЬКИМ НАЦИСТАМ ЗАХОПИТИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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31.01.2022 21:36 Ответить
God Save the Queen!
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31.01.2022 22:46 Ответить
Британці та американці - справжні бандерівці!
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01.02.2022 02:53 Ответить
 
 