Мы твердо поддерживаем Украину, - представитель Британии Кариуки на Совбезе ООН
Представитель Великобритании заверил на заседании Совета Безопасности ООН, что его страна поддерживает Украину в отстаивании ею своего суверенитета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Укринформ".
"Мы непоколебимы в нашей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - сказал во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при Организации Джеймс Кариуки.
Развертывание российских войск вблизи Украины - "не обычное развертывание, а самое большое военное скопление в Европе за последние несколько десятилетий", - подчеркнул он.
Кариуки добавил, что Великобритания "решительно настроена вести конструктивный диалог, если Россия искренне стремится найти дипломатическое решение".
"Любое российское вторжение или акт агрессии против Украины будет серьезным нарушением международного права и обязательств России в соответствии с Уставом ООН", - подытожил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Люди помітили, що біля ВР щезла тусовка на шикарних авто. Де всі ті помічники ? Поховали добро і повтікали.
що у разі , якщо він дозволить кацапу окупувати свою теріторію,
то йому потрібно буде забути свою мову, свою віру та стримуватись висловлюватись на захист своєї Батьківщини ...
бо, кремлівські вертухаї за це- будуть безжально вбивати, кідати "на подвал", чи відправляти до Сибіру ...
то вже є у окупованому їми Криму та на Донбасі ...
але ще страшніше, що справжніх українців будуть "здавати" ( за пайку ) кацапськім нацистам та загарбникам ті зрадники та малороси, ті любителі "руцького міра", котрі прожили зі справжніми патріотами України у одному під'їзді чи на одному поверсі, чи у одному селі усе життя, чи пропрацювали з ними на одній роботі та знають чим він дихає ...
НЕ ДАМО РОSSІЙСЬКИМ НАЦИСТАМ ЗАХОПИТИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!