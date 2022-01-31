Реєстрація на основну сесію ЗНО в Україні розпочнеться 1 лютого
У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Триватиме вона до 9 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.
Основна сесія ЗНО відбудеться з 23 травня по 17 червня.
"Кожен зареєстрований учасник має право шляхом коштів державного бюджету пройти тести максимум з п'яти навчальних предметів. В цілому ЗНО буде проходити з 13-ти навчальних предметів", - написав міністр.
Нагадаємо, що тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
- фізика - 23 травня
- хімія - 26 травня
- українська мова, українська мова та література - 31 травня
- математика, математика (завдання рівня стандарту) - 3 червня
- іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня
- англійська мова - 7 червня
- історія України - 10 червня
- географія - 14 червня
- біологія - 17 червня
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.
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