Реєстрація на основну сесію ЗНО в Україні розпочнеться 1 лютого

У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Триватиме вона до 9 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.

Основна сесія ЗНО відбудеться з 23 травня по 17 червня.

"Кожен зареєстрований учасник має право шляхом коштів державного бюджету пройти тести максимум з п'яти навчальних предметів. В цілому ЗНО буде проходити з 13-ти навчальних предметів", - написав міністр.

Нагадаємо, що тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

фізика - 23 травня

хімія - 26 травня

українська мова, українська мова та література - 31 травня

математика, математика (завдання рівня стандарту) - 3 червня

іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня

англійська мова - 7 червня

історія України - 10 червня

географія - 14 червня

біологія - 17 червня

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

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